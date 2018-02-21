"Лестер" заплатит 3.1 млн. фунтов за нарушение ФФП Футбольной Лиги

"Лестер" согласился выплатить Футбольной Лиге 3.1 миллиона фунтов фунтов за нарушение правил финансового фейр-плей в сезоне 2013/14, когда "лисы" выиграли Чемпионшип.

Сезон 2013/14 "Лестер" завершил с убытком в 20.8 млн. фунтов, что больше предельного лимита в 8 млн. фунтов, поэтому у футбольных властей логичным образом возникли претензии к клубу с "Кинг Пауэр".



Однако сперва "лисы" не согласились признать свою вину в нарушении правил ФФП, настаивая на том, что 13 из 20.8 млн. фунтов — это "допустимые" убытки, включающие в себя траты на усиление под Премьер-Лигу и инвестиции в клубную академию.



И все-таки в среду разбирательство, длившееся много месяцев, было завершено. Стороны сумели достичь компромисса, и теперь "Лестер" выплатит штраф в размере 3.1 млн. фунтов, сообщает BBC.