Дешам уверен, что Погба проводит "хороший сезон"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что полузащитник Поль Погба проводит хороший сезон за "Манчестер Юнайтед".

Недовольство игрой Погба не скрывает даже рулевой "красных дьяволов" Жозе Моуриньо. Более того, португалец не чурается менять Поля по ходу матчей или вообще оставлять в запасе в последнее время.



Тем не менее, Дешам считает, что его подопечный проводит вполне себе приличный сезон на клубном уровне. Что касается оптимальной позиции для Погба, то Дидье уверен: полузащитник может быть полезен в любой роли.



"Я наблюдаю за игрой Погба и могу сделать вывод: больших трудностей у него нет. Совсем недавно он получил небольшую травму, потом подхватил простуду. Но в общем и целом он проводит очень хороший сезон в "Манчестер Юнайтед".



"Поль может сыграть на любой позиции в полузащите, не важно – в паре опорников или в тройке хавбеков. Он хорошо играл и в той, и в другой схеме".



"Когда мы используем его в тройке, он получает больше свободы. И это здорово, ведь он любит ходить вперед и подключаться в атаку. С другой стороны, он не так часто встречается с мячом".



"Когда мы используем его в паре опорников, у него действительно меньше свободы. Зато в этой роли он чаще касается мяча и организует игру", - приводит слова Дешама SFR Sport.