Озил и Рэмси могут вернуться к финалу Кубка Лиги

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер выразил надежду, что его полузащитники Месут Озил и Аарон Рэмси восстановятся к финалу Кубка Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье.

В четверг вечером "канонирам" предстоит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Эстерсунда". Победа 0:3 в первой встрече позволяет Венгеру поберечь основных игроков к финалу Кубка Лиги.



Среди тех, кто получит отдых в четверг вечером, будет и Озил. Изначально Венгер планировал задействовать Месута на "Эмирейтс", однако игрок сборной Германии приболел и теперь вернется только к матчу с "Сити".



"До сегодняшнего дня Месут отсутствовал с недомоганием. Иначе я бы точно задействовал его. Но к воскресенью он должен поправиться", — цитирует Венгера Sky Sports.



Что касается Рэмси, то он едва приступил к тренировкам после травмы паха. Шансы валлийца выйти на поле "Уэмбли" в воскресенье не столь велики, как у Озила, хотя совсем не нулевые.



"Он провел хорошую тренировку, но он немного не успевает набрать форму к завтрашнему матчу. Посмотрим, как он будет прибавлять в оставшееся до воскресенья время, я не исключаю его участие в финале, но это зависит от его состояния", — добавил Венгер.



Наконец, Венгер подтвердил, что нападающий Александр Лакасетт, перенесший операцию на колене, может вернуться через четыре недели, а место в воротах "Арсенала" на кубковый финал ожидаемо займет Давид Оспина.