Пирес советует "Арсеналу" сосредоточиться на Лиге Европы

Арсенал Легенда "Арсенала" Робер Пирес заявил, что не может себе представить попадание "канониров" в Лигу Чемпионов на будущий сезон, кроме как через победу в Лиге Европы.

В данный момент подопечные Арсена Венгера занимают только шестую позицию в Премьер-Лиге, уступая пятому "Тоттенхэму" семь очков. Задача по попаданию в топ-4 выглядит невероятно сложной.

В то же время, разгромив "Эстерсунд" на прошлой неделе со счетом 0:3, "Арсенал" практически гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги Европы. Пирес считает, что "канониры" должны бросить все силы на этот турнир.

"Лига Европы должна стать приоритетом для "Арсенала" — уже сейчас. Они должны стремиться к тому, что сделал "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне. Это хороший пример для них".

"Юнайтед" выиграл Лигу Европы и напрямую попал в Лигу Чемпионов — и "Арсеналу" очень важно настроиться на то же самое".

"Лига Европы — трофей, хороший трофей, так что это очень важно. И в нынешнем сезоне это последняя возможность для "Арсенала" попасть в Лигу Чемпионов. К сожалению это так. Если посмотреть на таблицу, то "Арсеналу" будет очень сложно ворваться в топ-4".

"Я хочу сновать видеть "Арсенал" в Лиге Чемпионов. Однако вернуться туда через Премьер-Лигу очень сложно, когда выше тебя находятся "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Челси", — цитирует Пиреса The Sun.



Метки Арсенал, Лига Европы, Пирес

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2018 18:00

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  1. manutd-20champ 21.02.2018 19:10 # manutd-20champ
    Пирес Америку открыл

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  2. saladdin81 21.02.2018 18:02 # saladdin81
    Да это уже осознают все. И тренер и игроки.

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