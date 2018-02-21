Конте надеется на "счастливый брак" с "Челси"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте надеется, что ему удастся решить все разногласия с клубом и заключить с "синими" "счастливый брак".
Тема будущего Конте на "Стэмфорд Бридж" всплыла и после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной" накануне вечером. Несмотря на отличную игру "синих", журналистов больше интересовал конфликт Антонио с боссами клуба.
Итальянец признал, что уже приготовил чемоданы на случай увольнения, но все-таки надеется на перемирие. По словам Конте, для этого нужно решить все разногласия, накопленные за полтора года в клубе.
"За последние 14 лет "Челси" поменял 10 тренеров, у них сложилась репутация клуба, который любит перемены. Пресса часто вспоминает об этом, когда заводит речь о моем возможном уходе в связи с результатами. Соответствующие заголовки появились еще после поражения от "Бернли" на старте сезона".
"Если честно, для меня это не проблема. Наоборот, я люблю работать под давлением. Я лишь надеюсь, что это никак не затронет игроков".
"Я уже говорил, что мой контракт рассчитан до 2019 года, и я собираюсь его отработать. В футболе можно произойти все что угодно, но мне хорошо здесь, поверьте. Я хочу двигаться вперед, как в браке по взаимному согласию".
"В нашей работе каждому тренеру приходится держать чемодан наготове. Лично я намерен остаться здесь, но если что-то изменится, у меня будут варианты для продолжения карьеры", - сообщил Конте The Telegraph.
21.02.2018 17:00
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Последние комментарии:
оставить всенепременно, отпускать нельзя, гибели подобно, тренер высочайшего уровня, немного нервный, но это делу не помеха, удачи
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с такой то игрой команды, о каком нах браке может идти речь? С такой тактикой пусть он лучше дрочит
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челси шлюшка, меняет мужей, как перчатки
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будет пассивным
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оставайся брат, все будет збсь
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типичный челсидор
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Надеюсь боссы поспешных выводов не сделают и не уволят Конте даже в случае не прохода Барсы. Мне Антонио очень нравится
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