Конте надеется на "счастливый брак" с "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте надеется, что ему удастся решить все разногласия с клубом и заключить с "синими" "счастливый брак".

Тема будущего Конте на "Стэмфорд Бридж" всплыла и после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной" накануне вечером. Несмотря на отличную игру "синих", журналистов больше интересовал конфликт Антонио с боссами клуба.



Итальянец признал, что уже приготовил чемоданы на случай увольнения, но все-таки надеется на перемирие. По словам Конте, для этого нужно решить все разногласия, накопленные за полтора года в клубе.



"За последние 14 лет "Челси" поменял 10 тренеров, у них сложилась репутация клуба, который любит перемены. Пресса часто вспоминает об этом, когда заводит речь о моем возможном уходе в связи с результатами. Соответствующие заголовки появились еще после поражения от "Бернли" на старте сезона".



"Если честно, для меня это не проблема. Наоборот, я люблю работать под давлением. Я лишь надеюсь, что это никак не затронет игроков".



"Я уже говорил, что мой контракт рассчитан до 2019 года, и я собираюсь его отработать. В футболе можно произойти все что угодно, но мне хорошо здесь, поверьте. Я хочу двигаться вперед, как в браке по взаимному согласию".



"В нашей работе каждому тренеру приходится держать чемодан наготове. Лично я намерен остаться здесь, но если что-то изменится, у меня будут варианты для продолжения карьеры", - сообщил Конте The Telegraph.