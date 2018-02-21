Конте надеется на "счастливый брак" с "Челси"

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте надеется, что ему удастся решить все разногласия с клубом и заключить с "синими" "счастливый брак".

Тема будущего Конте на "Стэмфорд Бридж" всплыла и после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной" накануне вечером. Несмотря на отличную игру "синих", журналистов больше интересовал конфликт Антонио с боссами клуба.

Итальянец признал, что уже приготовил чемоданы на случай увольнения, но все-таки надеется на перемирие. По словам Конте, для этого нужно решить все разногласия, накопленные за полтора года в клубе.

"За последние 14 лет "Челси" поменял 10 тренеров, у них сложилась репутация клуба, который любит перемены. Пресса часто вспоминает об этом, когда заводит речь о моем возможном уходе в связи с результатами. Соответствующие заголовки появились еще после поражения от "Бернли" на старте сезона".

"Если честно, для меня это не проблема. Наоборот, я люблю работать под давлением. Я лишь надеюсь, что это никак не затронет игроков".

"Я уже говорил, что мой контракт рассчитан до 2019 года, и я собираюсь его отработать. В футболе можно произойти все что угодно, но мне хорошо здесь, поверьте. Я хочу двигаться вперед, как в браке по взаимному согласию".

"В нашей работе каждому тренеру приходится держать чемодан наготове. Лично я намерен остаться здесь, но если что-то изменится, у меня будут варианты для продолжения карьеры", - сообщил Конте The Telegraph.




Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 21.02.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. osivori 21.02.2018 18:47 # osivori
    оставить всенепременно, отпускать нельзя, гибели подобно, тренер высочайшего уровня, немного нервный, но это делу не помеха, удачи

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  2. sawbones 21.02.2018 18:42 # sawbones
    с такой то игрой команды, о каком нах браке может идти речь? С такой тактикой пусть он лучше дрочит

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  3. januzaj00 21.02.2018 17:57 # januzaj00
    челси шлюшка, меняет мужей, как перчатки

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  4. kos9k 21.02.2018 17:25 # kos9k
    будет пассивным

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  5. j-silver 21.02.2018 17:19 # j-silver
    оставайся брат, все будет збсь

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  6. narcot 21.02.2018 17:06 # narcot
    типичный челсидор

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  7. skydreams 21.02.2018 17:03 # skydreams
    Надеюсь боссы поспешных выводов не сделают и не уволят Конте даже в случае не прохода Барсы. Мне Антонио очень нравится

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