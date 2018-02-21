Бэйли не спешит с переездом в Англию

Восходящая звезда "Байера" Леон Бэйли заявил, что не спешит с переездом в Премьер-Лигу, где за ним наблюдают топ-клубы.

20-летний нападающий привлек повышенное внимание грандов Премьер-Лиги, забив уже девять голов и сделав пять результативных передач за "Байер" в этом сезоне Бундеслиги. Сборная Англии тоже отреагировала на впечатляющую игру Бэйли: не исключено, что главный тренер Гарет Саутгейт пригласит игрока на ближайшие матчи "трех львов".



Ожидалось, что в конце сезона Леон обсудит свой переезд в Премьер-Лигу, где за ним пристально наблюдают "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Челси". Однако со следующим шагом в своей карьере Бэйли предпочитает подождать.



"Леверкузен — идеальное место для меня. Я хочу вырасти как футболист и только затем сделать следующий шаг в карьере. Когда я решусь на переход в большой клуб, их болельщики захотят знать меня. Я хочу сделать себе имя на самом высоком уровне", - сообщил Бэйли Bild.