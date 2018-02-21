Ян Райт встал на защиту Алли

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли, вновь заподозренный в симуляции, нашел неожиданного сторонника в лице легенды "Арсенала" Яна Райта.

Напомним, Алли был в очередной раз подвергнут критике, когда заработал пенальти в воскресном матче Кубка Англии против "Рочдейла" (2:2).



Райт признает, что в прошлом Деле доставалось по заслугам, однако на сей раз Ян отказывается критиковать 21-летнего англичанина.



"Стоило Деле Алли упасть в штрафной "Рочдейла", как все занесли ножи, чтобы вновь его ударить. Деле появлялся в новостях более чем однажды за то, что оказывался на земле слишком легко. И мы знаем, что порой он был виновен".



"Однако было бы просто неправильно предположить, что он нырнул в концовке этого кубкового матча, чтобы заработать пенальти. Это был фол, единоборство выбившегося из сил защитника Лиги Один и едва вышедшего на замену игрока со свежими ногами. Деле обладает по-настоящему волшебным талантом, и от него напрямую зависят шансы сборной Англии на Чемпионате Мира этим летом".



"Так что закройте уже эту тему и будьте благодарны, что он выступает за "трех львов". Вот вам один факт, если вы все еще думаете, что он поступил неправильно в воскресенье: даже тренер "Рочдейла" Кит Хилл признал, что это был гарантированный пенальти. Этого должно быть достаточно для каждого", — написал Райт в своей колонке в The Sun.