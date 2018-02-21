Ян Райт встал на защиту Алли
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли, вновь заподозренный в симуляции, нашел неожиданного сторонника в лице легенды "Арсенала" Яна Райта.
Напомним, Алли был в очередной раз подвергнут критике, когда заработал пенальти в воскресном матче Кубка Англии против "Рочдейла" (2:2).
Райт признает, что в прошлом Деле доставалось по заслугам, однако на сей раз Ян отказывается критиковать 21-летнего англичанина.
"Стоило Деле Алли упасть в штрафной "Рочдейла", как все занесли ножи, чтобы вновь его ударить. Деле появлялся в новостях более чем однажды за то, что оказывался на земле слишком легко. И мы знаем, что порой он был виновен".
"Однако было бы просто неправильно предположить, что он нырнул в концовке этого кубкового матча, чтобы заработать пенальти. Это был фол, единоборство выбившегося из сил защитника Лиги Один и едва вышедшего на замену игрока со свежими ногами. Деле обладает по-настоящему волшебным талантом, и от него напрямую зависят шансы сборной Англии на Чемпионате Мира этим летом".
"Так что закройте уже эту тему и будьте благодарны, что он выступает за "трех львов". Вот вам один факт, если вы все еще думаете, что он поступил неправильно в воскресенье: даже тренер "Рочдейла" Кит Хилл признал, что это был гарантированный пенальти. Этого должно быть достаточно для каждого", — написал Райт в своей колонке в The Sun.
21.02.2018 15:00
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Последние комментарии:
На фото он в раме что ли играет?
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не дай бог на него надеяться, кеин да, игрок от бога, сильнейший на сегодняшний день, да и во вчерашнем немного таких было, а делев середняк типичный, причем с гнилым характером, на чм его фокусы не пройдут, ноги обломают
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негр негра покрывает
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Ну это понятно , если он за нас значит красавчик что симулирует и на это ведуться судьи , если против то ныряльщик!!!Двойные стандарты ребята! Просто помню один матч ТТХ выигрывают 3 0 а он еще и симулирует!
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> нашел неожиданного сторонника в лице легенды-ныряльщика "Арсенала" Яна Райта
Источник: http://fapl.ru/posts/60715/
ясно
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Ну и легенды у аснла. Пздц-)
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