Куртуа готов выслушать предложение "Реала"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа признался, что готов выслушать предложение "Реала". Только после этого бельгиец примет решение о своем будущем в Лондоне.

25-летний голкипер до сих пор не согласился на новый контракт с "синими". Куртуа мотивирует задержку семейными обстоятельствами: дети Тибо продолжают жить в Мадриде, где вратарь в свое время выступал за "Атлетико".



Зная об интересе к себе со стороны "Реала", бельгиец рассказал, что готов выслушать предложение "сливочных" грядущим летом. Только затем Тибо примет решение о своем будущем в "Челси", с которым у него действует контракт до лета 2019 года.



"Недавно я сказал, что мое сердце находится в Мадриде, и люди неправильно восприняли эти слова. С другой стороны, мое будущее действительно не определено".



"Вы знаете, что мои дети живут в Испании, в Мадриде. У меня остается год по действующему контракту, мне хорошо в "Челси", но вы понимаете, как сильно я скучаю по ним".



"Реал" давно интересуется мной, они не забыли про меня. Я не думаю, что Флорентино Перес наберет лично мне, но, думаю, он позвонит моему агенту, и мы выслушаем, что он предложит", - цитирует Куртуа Goal.