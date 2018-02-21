Куртуа готов выслушать предложение "Реала"
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа признался, что готов выслушать предложение "Реала". Только после этого бельгиец примет решение о своем будущем в Лондоне.
25-летний голкипер до сих пор не согласился на новый контракт с "синими". Куртуа мотивирует задержку семейными обстоятельствами: дети Тибо продолжают жить в Мадриде, где вратарь в свое время выступал за "Атлетико".
Зная об интересе к себе со стороны "Реала", бельгиец рассказал, что готов выслушать предложение "сливочных" грядущим летом. Только затем Тибо примет решение о своем будущем в "Челси", с которым у него действует контракт до лета 2019 года.
"Недавно я сказал, что мое сердце находится в Мадриде, и люди неправильно восприняли эти слова. С другой стороны, мое будущее действительно не определено".
"Вы знаете, что мои дети живут в Испании, в Мадриде. У меня остается год по действующему контракту, мне хорошо в "Челси", но вы понимаете, как сильно я скучаю по ним".
"Реал" давно интересуется мной, они не забыли про меня. Я не думаю, что Флорентино Перес наберет лично мне, но, думаю, он позвонит моему агенту, и мы выслушаем, что он предложит", - цитирует Куртуа Goal.
21.02.2018 14:00
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нафиг этого наемника.
Как воротчик он конечно норм, много лучше всяких кариесов и миньетов, но ныть заеп, еще с того момента когда в полуфинале с атлетико стал играть против синих взбесил.
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Обменять на Облака
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ОБЛАК ВЕЛКОМ!
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пздц почему обосаные пенсы стали сливать его ?
еще в прошлом году они кипятком ссались от него, а щас (((((
пенсы они такие пенсы
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Замените ему уже сердце на пенсовское.
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3ае6ал уже ныть, буратино...выкупай свой трансфер, как петушок-бразил и вали куда хо
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Ну если он продолжает ныть на эту тему, то пускай валит. Только вот кого на замену?
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пусть уебывает хоть бесплатно, дыркач переоцененный. всем похуй.
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просто наёмник
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ради бога, пусть выслушивает, пусть сваливает, возьмем джо и дело с концом, вон колбаса без нытика расцвела и заиграла новыми красками, а длинноносый пусть зарубит у себя, благо место в избытке что никто у него в ногах валяться не будет, пора и честь знать, а мы пробъемся, джо само собой да и вилли мужик что надо, выручит когда надо, причем без нытья
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носатый рак, пропустил единственный удар в створ вчера. а уж как ногам играет это ваще атас, вся защита на нервозе из-за него. продать его к хyям в межсезоние и купить топера облака
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Т.е. всё таки при удобном случае спустит на щельси? А то впрягали тут пенсидоры, что из их помойки никто не хочет сваливать. Ага)))
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Давай носатый спасай МЮ и вали в Реал, эти педрилы мадридские хоть от ДДХ отстанут
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