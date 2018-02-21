Куртуа готов выслушать предложение "Реала"

Тибо Куртуа Голкипер "Челси" Тибо Куртуа признался, что готов выслушать предложение "Реала". Только после этого бельгиец примет решение о своем будущем в Лондоне.

25-летний голкипер до сих пор не согласился на новый контракт с "синими". Куртуа мотивирует задержку семейными обстоятельствами: дети Тибо продолжают жить в Мадриде, где вратарь в свое время выступал за "Атлетико".

Зная об интересе к себе со стороны "Реала", бельгиец рассказал, что готов выслушать предложение "сливочных" грядущим летом. Только затем Тибо примет решение о своем будущем в "Челси", с которым у него действует контракт до лета 2019 года.

"Недавно я сказал, что мое сердце находится в Мадриде, и люди неправильно восприняли эти слова. С другой стороны, мое будущее действительно не определено".

"Вы знаете, что мои дети живут в Испании, в Мадриде. У меня остается год по действующему контракту, мне хорошо в "Челси", но вы понимаете, как сильно я скучаю по ним".

"Реал" давно интересуется мной, они не забыли про меня. Я не думаю, что Флорентино Перес наберет лично мне, но, думаю, он позвонит моему агенту, и мы выслушаем, что он предложит", - цитирует Куртуа Goal.




Метки Куртуа, Реал, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 21.02.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. bushido 21.02.2018 18:14 # bushido
    нафиг этого наемника.
    Как воротчик он конечно норм, много лучше всяких кариесов и миньетов, но ныть заеп, еще с того момента когда в полуфинале с атлетико стал играть против синих взбесил.

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  2. gjchancel 21.02.2018 17:07 # gjchancel
    Обменять на Облака

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  3. sancho232 21.02.2018 16:54 # sancho232
    ОБЛАК ВЕЛКОМ!

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  4. sir-alex-67 21.02.2018 16:51 # sir-alex-67
    пздц почему обосаные пенсы стали сливать его ?
    еще в прошлом году они кипятком ссались от него, а щас (((((
    пенсы они такие пенсы

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  5. emily-lfc-2005 21.02.2018 16:11 # emily-lfc-2005
    Замените ему уже сердце на пенсовское.

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  6. h22o 21.02.2018 15:59 # h22o
    3ае6ал уже ныть, буратино...выкупай свой трансфер, как петушок-бразил и вали куда хо

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  7. sexan 21.02.2018 15:42 # sexan
    Ну если он продолжает ныть на эту тему, то пускай валит. Только вот кого на замену?

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  8. smile01 21.02.2018 14:35 # smile01
    пусть уебывает хоть бесплатно, дыркач переоцененный. всем похуй.

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  9. toha-bludsikir 21.02.2018 14:30 # toha-bludsikir
    просто наёмник

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  10. osivori 21.02.2018 14:22 # osivori
    ради бога, пусть выслушивает, пусть сваливает, возьмем джо и дело с концом, вон колбаса без нытика расцвела и заиграла новыми красками, а длинноносый пусть зарубит у себя, благо место в избытке что никто у него в ногах валяться не будет, пора и честь знать, а мы пробъемся, джо само собой да и вилли мужик что надо, выручит когда надо, причем без нытья

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  11. j-silver 21.02.2018 14:15 # j-silver
    носатый рак, пропустил единственный удар в створ вчера. а уж как ногам играет это ваще атас, вся защита на нервозе из-за него. продать его к хyям в межсезоние и купить топера облака

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  12. electric 21.02.2018 14:11 # electric
    Т.е. всё таки при удобном случае спустит на щельси? А то впрягали тут пенсидоры, что из их помойки никто не хочет сваливать. Ага)))

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  13. fanat-united 21.02.2018 14:10 # fanat-united
    Давай носатый спасай МЮ и вали в Реал, эти педрилы мадридские хоть от ДДХ отстанут

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