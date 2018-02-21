Гранды Премьер-Лиги начинают охоту за Де Вреем

Топ-клубы Премьер-Лиги активизировали интерес к защитнику "Лацио" Стефану Де Врею после того, как римляне отчаялись склонить голландца к новому контракту.

Накануне римский клуб официально объявил о том, что прекратил переговоры с Де Вреем по новому контракту. Таким образом, уже по окончании сезона 26-летний защитник получит статус свободного агента.



По информации Daily Mirror, за ситуацией вокруг будущего Де Врея внимательно следит "Манчестер Юнайтед". Главный тренер Жозе Моуриньо недоволен обороной своей команды и, по слухам, может пригласить Стефана на место Фила Джонса или Криса Смоллинга.



Конкуренцию "дьяволам" в борьбе за игрока могут составить мерсисайдские клубы. "Ливерпуль" интересовался Стефаном прошлым летом, а "Эвертон" наводил справки насчет защитника этой зимой.