Гранды Премьер-Лиги начинают охоту за Де Вреем
Топ-клубы Премьер-Лиги активизировали интерес к защитнику "Лацио" Стефану Де Врею после того, как римляне отчаялись склонить голландца к новому контракту.
Накануне римский клуб официально объявил о том, что прекратил переговоры с Де Вреем по новому контракту. Таким образом, уже по окончании сезона 26-летний защитник получит статус свободного агента.
По информации Daily Mirror, за ситуацией вокруг будущего Де Врея внимательно следит "Манчестер Юнайтед". Главный тренер Жозе Моуриньо недоволен обороной своей команды и, по слухам, может пригласить Стефана на место Фила Джонса или Криса Смоллинга.
Конкуренцию "дьяволам" в борьбе за игрока могут составить мерсисайдские клубы. "Ливерпуль" интересовался Стефаном прошлым летом, а "Эвертон" наводил справки насчет защитника этой зимой.
21.02.2018 13:00
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Последние комментарии:
Почему бы и не в Ливерпуль?! голандская связка получится, главное чтоб курили поменьше!!!
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Норм голландская связка будет. Welc0me!
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Я не понял, а чего это болелы Ливерпуля повылазили? Написано же, что гранды АПЛ начали охоту. Хотя в новости к грандам приписали МЮ и Эвертон ошибочно.
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Если не дурачок, то будет стремиться попасть в ЛФК.
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Дополнительно нужен ЦН, АПЗ, ОПЗ. Но не лавочники.
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Челси нужен ЦЗ. На замену не стабильному Кейхилу в самый раз. Добавит конкуренции центральным защитникам плюс свободный агент.
Ну, Машка не упускай шанс.
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Почему бы его не цапануть Грановской?
Кэкила обратно в Болтон. Аспи на фланг вместо Мозеса. Было бы круто
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Если не сможем купить Альдера-можно его взять в пару к ВВД, тем более бесплатно.
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Гранды Премьер-Лиги начинают охоту за ЕВреем. Пиздец Абрамовичу доигрался с санкциями
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