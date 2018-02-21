Гранды Премьер-Лиги начинают охоту за Де Вреем

Стефан Де Врей Топ-клубы Премьер-Лиги активизировали интерес к защитнику "Лацио" Стефану Де Врею после того, как римляне отчаялись склонить голландца к новому контракту.

Накануне римский клуб официально объявил о том, что прекратил переговоры с Де Вреем по новому контракту. Таким образом, уже по окончании сезона 26-летний защитник получит статус свободного агента.

По информации Daily Mirror, за ситуацией вокруг будущего Де Врея внимательно следит "Манчестер Юнайтед". Главный тренер Жозе Моуриньо недоволен обороной своей команды и, по слухам, может пригласить Стефана на место Фила Джонса или Криса Смоллинга.

Конкуренцию "дьяволам" в борьбе за игрока могут составить мерсисайдские клубы. "Ливерпуль" интересовался Стефаном прошлым летом, а "Эвертон" наводил справки насчет защитника этой зимой.




Метки Де Врей, Лацио

Автор foxmcfc   

Дата 21.02.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 2133

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. isa1873387 21.02.2018 17:39 # isa1873387
    Почему бы и не в Ливерпуль?! голандская связка получится, главное чтоб курили поменьше!!!

    (ответить)

  2. recyjoed 21.02.2018 16:15 # recyjoed
    Норм голландская связка будет. Welc0me!

    (ответить)

  3. mata-hazard 21.02.2018 16:02 # mata-hazard
    Я не понял, а чего это болелы Ливерпуля повылазили? Написано же, что гранды АПЛ начали охоту. Хотя в новости к грандам приписали МЮ и Эвертон ошибочно.

    (ответить)

  4. electric 21.02.2018 14:13 # electric
    Если не дурачок, то будет стремиться попасть в ЛФК.

    (ответить)

  5. rollik707 21.02.2018 13:46 # rollik707
    Дополнительно нужен ЦН, АПЗ, ОПЗ. Но не лавочники.

    (ответить)

  6. rollik707 21.02.2018 13:37 # rollik707
    Челси нужен ЦЗ. На замену не стабильному Кейхилу в самый раз. Добавит конкуренции центральным защитникам плюс свободный агент.
    Ну, Машка не упускай шанс.

    (ответить)

  7. farot 21.02.2018 13:18 # farot
    Почему бы его не цапануть Грановской?
    Кэкила обратно в Болтон. Аспи на фланг вместо Мозеса. Было бы круто

    (ответить)

  8. kos9k 21.02.2018 13:12 # kos9k
    Если не сможем купить Альдера-можно его взять в пару к ВВД, тем более бесплатно.

    (ответить)

  9. martingor 21.02.2018 13:02 # martingor
    Гранды Премьер-Лиги начинают охоту за ЕВреем. Пиздец Абрамовичу доигрался с санкциями

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: