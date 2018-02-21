Том Хитон провел первый матч с сентября
Голкипер "Бернли" и сборной Англии Том Хитон сыграл свой первый матч после перенесенной операции на вывихнутом плече.
Напомним, эту травму 31-летний Хитон получил в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в сентябре. Повреждение оказалось очень серьезным, и Тому пришлось лечь под нож хирурга.
Однако сейчас Хитон уже восстановился и во вторник вечером сыграл все 90 минут в товарищеском матче против "Блэкпула", что прошел на тренировочной базе "бордовых".
Как сообщает BBC, этот матч закончился вничью 1:1, причем единственный гол Хитон пропустил уже на первой минуте, не сумев отразить пенальти в исполнении Джея Спиринга.
Добавим, что Тому будет непросто вернуть свое место в воротах команды Шона Дайча. В отсутствие Хитона себя блестяще проявил Ник Поуп, который даже называется претендентом на роль основного голкипера сборной Англии на ЧМ-2018.
21.02.2018 08:00
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