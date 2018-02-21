Цена за "Сандерленд" снижена до 50 миллионов фунтов

Владелец "Сандерленда" Эллис Шорт понизил цену за свой клуб до 50 миллионов фунтов.

Как известно, американский бизнесмен уже давно пытается избавиться от актива, к которому он потерял всякий интерес и в который он более не желает вкладывать денег.



Прошлым летом, когда "коты" вылетели из Премьер-Лиги, Шорт просил за клуб со "Стадиона Света" более 100 млн. фунтов, однако переговоры с заинтересованными инвесторами ни к чему не привели.



С тех пор падение "Сандерленда" только ускорилась. Команда, возглавляемая бывшим наставником сборной Уэльса Крисом Коулменом, занимает последнее место в Чемпионшипе и следующий сезон рискует начать уже в Лиге Один.



По информации Sky Sports, незавидные перспективы "Сандерленда" заставили Шорта резко понизить цену. Теперь клуб доступен для приобретения за сумму около 50 млн. фунтов.



"До тех пор, пока мы не найдем нового владельца с новыми идеями, мы будем находиться там, где находимся", — смело заявил Коулмен на днях.