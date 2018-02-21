Монтелла: "Чтобы остановить Санчеса, возможно, придется его убить!"

Алексис Санчес Наставник "Севильи" Винченцо Монтелла предупредил свою команду насчет угрозы, которая будет исходить от нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Перебравшись на "Олд Траффорд" в прошлом месяце из "Арсенала", в среду вечером Санчес дебютирует за "красных дьяволов" в Лиге Чемпионов. В преддверии встречи с "Юнайтед" Монтелла выразил свое восхищение 29-летним чилийцем, а заодно предостерег собственную команду.

"Может быть, нам удастся его убить, вырубить его или вроде того!"

"Я очень хорошо помню Санчеса по времени, когда он выступал в Италии (за "Удинезе"). С дальнейшим течением своей карьеры он значительно улучшил свой стиль, и он по-настоящему хороший игрок в том плане, как он двигается и ищет свободное пространство. Он обладает хорошей скоростью при атаке", — цитирует Монтеллу Manchester Evening News.



Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Монтелла, Санчес, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2018 06:00

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Последние комментарии:




  1. van-der-slav 21.02.2018 08:02 # van-der-slav
    Забьем один и заавтобусимся. Ггвп

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  2. nightwishuk 21.02.2018 07:34 # nightwishuk
    Минимальная победа МЮ, Тотал меньше 3,5.

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  3. edvinman-utd 21.02.2018 06:14 # edvinman-utd
    Что думаете по поводу матча?

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