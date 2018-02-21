Конте: "Близко к идеалу"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны" его команда сыграла почти идеально.
В преддверии встречи с лидером Ла Лиги Конте говорил, что его команде необходимо продемонстрировать идеальный футбол, чтобы рассчитывать на положительный результат, и "синим" это практически удалось.
Более того, усилиями Виллиана хозяева "Стэмфорд Бридж" даже реализовали один из своих моментов и открыли счет, однако единственная оборонительная ошибка заставила их довольствоваться ничьей — 1:1. Антонио жалеет об упущенной победе, но одновременно испытывает воодушевление от игры команды.
"Мы были очень близки к тому, чтобы провести идеальный матч. Лишь одна ошибка, но мы очень хорошо знаем, что за ошибку против "Барселоны" и игроков вроде Месси, Суареса и Иньесты тебя ждет возмездие".
"Жаль, что так вышло. Я очень горжусь своими игроками. Они следовали плану, который мы заготовили. Сегодня вечером нам немного не повезло".
"Думаю, когда играешь такого рода матч, тебе необходим план, а также ты должен уважать качества соперника. Наш план был действительно хорош. Игроки продемонстрировали огромное старание, и хотя матч закончился вничью, мы, возможно, заслуживали большего".
"Исход двухматчевого противостояния еще не ясен, и все возможно. Нам будет очень сложно, но наша игра вселяет в нас уверенность, чтобы постараться сделать что-нибудь невероятное", — сообщил Конте BT Sport.
21.02.2018 01:25
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Последние комментарии:
В барсахии будет очень тяжело отыграть дефицит гола
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Челси очень порадовал. Барса 1 удар в створ и то из-за единственной ошибки. Ну а всем школьников в комментах - идите к маме за завтраком и быстро в школу))
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Идеальный матч пенсят = игра в эконом режиме барсы
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Радуйтесь пенисионеры... на КампНоу соснете по полной.
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опять эти голубые повсюду)))глоры мс вы конченные)
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Какой хороший план был у контекса... хихи иххихи хихи ))
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Сам себя не похвалишь, никто не похвалит
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Жалко что все так, надеялся на нулевую победу Челси
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Ничего, на поле барсуков победим,и план будет выполнен!
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