Конте: "Близко к идеалу"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны" его команда сыграла почти идеально.

В преддверии встречи с лидером Ла Лиги Конте говорил, что его команде необходимо продемонстрировать идеальный футбол, чтобы рассчитывать на положительный результат, и "синим" это практически удалось.



Более того, усилиями Виллиана хозяева "Стэмфорд Бридж" даже реализовали один из своих моментов и открыли счет, однако единственная оборонительная ошибка заставила их довольствоваться ничьей — 1:1. Антонио жалеет об упущенной победе, но одновременно испытывает воодушевление от игры команды.



"Мы были очень близки к тому, чтобы провести идеальный матч. Лишь одна ошибка, но мы очень хорошо знаем, что за ошибку против "Барселоны" и игроков вроде Месси, Суареса и Иньесты тебя ждет возмездие".



"Жаль, что так вышло. Я очень горжусь своими игроками. Они следовали плану, который мы заготовили. Сегодня вечером нам немного не повезло".



"Думаю, когда играешь такого рода матч, тебе необходим план, а также ты должен уважать качества соперника. Наш план был действительно хорош. Игроки продемонстрировали огромное старание, и хотя матч закончился вничью, мы, возможно, заслуживали большего".



"Исход двухматчевого противостояния еще не ясен, и все возможно. Нам будет очень сложно, но наша игра вселяет в нас уверенность, чтобы постараться сделать что-нибудь невероятное", — сообщил Конте BT Sport.