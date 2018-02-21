Конте: "Близко к идеалу"

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны" его команда сыграла почти идеально.

В преддверии встречи с лидером Ла Лиги Конте говорил, что его команде необходимо продемонстрировать идеальный футбол, чтобы рассчитывать на положительный результат, и "синим" это практически удалось.

Более того, усилиями Виллиана хозяева "Стэмфорд Бридж" даже реализовали один из своих моментов и открыли счет, однако единственная оборонительная ошибка заставила их довольствоваться ничьей — 1:1. Антонио жалеет об упущенной победе, но одновременно испытывает воодушевление от игры команды.

"Мы были очень близки к тому, чтобы провести идеальный матч. Лишь одна ошибка, но мы очень хорошо знаем, что за ошибку против "Барселоны" и игроков вроде Месси, Суареса и Иньесты тебя ждет возмездие".

"Жаль, что так вышло. Я очень горжусь своими игроками. Они следовали плану, который мы заготовили. Сегодня вечером нам немного не повезло".

"Думаю, когда играешь такого рода матч, тебе необходим план, а также ты должен уважать качества соперника. Наш план был действительно хорош. Игроки продемонстрировали огромное старание, и хотя матч закончился вничью, мы, возможно, заслуживали большего".

"Исход двухматчевого противостояния еще не ясен, и все возможно. Нам будет очень сложно, но наша игра вселяет в нас уверенность, чтобы постараться сделать что-нибудь невероятное", — сообщил Конте BT Sport.



Метки Барселона, Конте, Лига Чемпионов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2018 01:25

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  1. theo-zm 21.02.2018 07:29 # theo-zm
    В барсахии будет очень тяжело отыграть дефицит гола

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  2. chel 21.02.2018 07:28 # chel
    Челси очень порадовал. Барса 1 удар в створ и то из-за единственной ошибки. Ну а всем школьников в комментах - идите к маме за завтраком и быстро в школу))

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  3. charlton 21.02.2018 05:35 # charlton
    Идеальный матч пенсят = игра в эконом режиме барсы

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  4. scouser2005 21.02.2018 04:13 # scouser2005
    Радуйтесь пенисионеры... на КампНоу соснете по полной.

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  5. denmu1987 21.02.2018 04:12 # denmu1987
    опять эти голубые повсюду)))глоры мс вы конченные)

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  6. mcfc-fantactic 21.02.2018 03:24 # mcfc-fantactic
    Какой хороший план был у контекса... хихи иххихи хихи ))

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  7. yxaxaxaxaxa 21.02.2018 02:13 # yxaxaxaxaxa
    Сам себя не похвалишь, никто не похвалит

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  8. bes-ter 21.02.2018 01:43 # bes-ter
    Жалко что все так, надеялся на нулевую победу Челси

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  9. knijnik 21.02.2018 01:42 # knijnik
    Ничего, на поле барсуков победим,и план будет выполнен!

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