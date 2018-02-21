"Челси" упустил победу против "Барселоны" из-за гола Месси

В своем девятом матче против "Челси" Лионель Месси, наконец, поразил ворота лондонской команды, обеспечив "Барселоне" ничью на "Стэмфорд Бридж" — 1:1.

Главный тренер "синих" Антонио Конте придержал на лавке и Оливье Жиру, и Альваро Морату, а атакующую тройку составил из Эдена Азара, Педро и Виллиана. Двое последних, а также, Антонио Рюдигер и Сеск Фабрегас оказались единственными, кто сохранил место в команде относительно победы 4:0 над "Халлом" в Кубке Англии.



С самого начала хозяева сосредоточились на сдерживании грозного соперника, сделав ставку на стремительные контратаки. На пятой минуте Азар отметился неплохим ударом с дистанции — немного мимо.



Контроль мяча позволил "Барселоне" создать только один реальный момент в начальной стадии матча. Это случилось на 16-й минуте, когда после отличной передачи Лионеля Месси удар головой в противоход голкиперу наносил Паулиньо, однако тоже мимо.



На 30-й минуте полузащитник гостей Иван Ракитич только фолом сумел остановить стремительный прорыв Виллиана. Удар Алонсо со штрафного с 30-метровой дистанции не стал проблемой для Марк-Андре Тер Штегена, однако это было первое попадание в створ за матч.



На 33-й минуте неудержимый Виллиан нанес удар с подступов к штрафной площади и сотряс штангу! "Челси" отодвинул игру от своих ворот и даже перехватил инициативу на время.



На 41-й минуте Виллиан повторил свой удар из-за пределов штрафной, на сей раз обстучав другую штангу. На 41-й минуте попытался пробить уже Азар, но сделать это по летящему мячу оказалось непросто — снаряд пошел выше.



Во втором тайме "Барселона" вернула себе инициативу, а на 53-й минуте Луис Суарес отметился опасным ударом с острого угла — Тибо Куртуа отвел опасность от своих ворот.



Затаившись, "синие" взорвались на 62-й минуте, когда Виллиан в очередной раз получил мяч на подступах к штрафной, резко оторвался от Серхио Бускетса и нанес крученый удар в нижний угол ворот — 1:0.



Пропущенный гол взбодрил гостей, они принялись оказывать небывалое до сих пор давление, и хозяева оказались прижаты к своим воротам.



На 75-й минуте "Челси" все-таки дрогнул в обороне. Сесар Аспиликуэта проиграл забег до мяча Андресу Иньесте, который ворвался в штрафную по левому краю, а затем сделал передачу в центр под удар Лионелю Месси — 1:1. Первый гол аргентинца в ворота "синих" в Лиге Чемпионов!



После восстановления равновесия в счете установилось и равновесие в игре. Хозяева вновь стали ходить вперед, но моментов уже не создали.



За весь матч "Челси" совершил только одну грубую ошибку, но для соперника уровня "Барселоны" этого оказалось достаточно, чтобы использовать такой шанс по максимуму. Две штанги в первом тайме и манера, в которой был пропущен дел, оставляют некоторое чувство разочарования, однако для "синих" еще ничего не потеряно.



"Челси" (Англия) — "Барселона" (Испания) — 1:1 (0:0)



Голы: Виллиан 62 — Месси 75.



"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мосес, Канте, Фабрегас (Дринкуотер 84), Алонсо, Виллиан, Азар, Педро (Мората 83).



"Барселона": Тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста (Гомеш 90), Паулиньо (Видаль 63), Суарес, Месси.



Предупреждения: Рюдигер, Мората — Ракитич, Суарес, Бускетс.