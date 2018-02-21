"Челси" упустил победу против "Барселоны" из-за гола Месси
В своем девятом матче против "Челси" Лионель Месси, наконец, поразил ворота лондонской команды, обеспечив "Барселоне" ничью на "Стэмфорд Бридж" — 1:1.
Главный тренер "синих" Антонио Конте придержал на лавке и Оливье Жиру, и Альваро Морату, а атакующую тройку составил из Эдена Азара, Педро и Виллиана. Двое последних, а также, Антонио Рюдигер и Сеск Фабрегас оказались единственными, кто сохранил место в команде относительно победы 4:0 над "Халлом" в Кубке Англии.
С самого начала хозяева сосредоточились на сдерживании грозного соперника, сделав ставку на стремительные контратаки. На пятой минуте Азар отметился неплохим ударом с дистанции — немного мимо.
Контроль мяча позволил "Барселоне" создать только один реальный момент в начальной стадии матча. Это случилось на 16-й минуте, когда после отличной передачи Лионеля Месси удар головой в противоход голкиперу наносил Паулиньо, однако тоже мимо.
На 30-й минуте полузащитник гостей Иван Ракитич только фолом сумел остановить стремительный прорыв Виллиана. Удар Алонсо со штрафного с 30-метровой дистанции не стал проблемой для Марк-Андре Тер Штегена, однако это было первое попадание в створ за матч.
На 33-й минуте неудержимый Виллиан нанес удар с подступов к штрафной площади и сотряс штангу! "Челси" отодвинул игру от своих ворот и даже перехватил инициативу на время.
На 41-й минуте Виллиан повторил свой удар из-за пределов штрафной, на сей раз обстучав другую штангу. На 41-й минуте попытался пробить уже Азар, но сделать это по летящему мячу оказалось непросто — снаряд пошел выше.
Во втором тайме "Барселона" вернула себе инициативу, а на 53-й минуте Луис Суарес отметился опасным ударом с острого угла — Тибо Куртуа отвел опасность от своих ворот.
Затаившись, "синие" взорвались на 62-й минуте, когда Виллиан в очередной раз получил мяч на подступах к штрафной, резко оторвался от Серхио Бускетса и нанес крученый удар в нижний угол ворот — 1:0.
Пропущенный гол взбодрил гостей, они принялись оказывать небывалое до сих пор давление, и хозяева оказались прижаты к своим воротам.
На 75-й минуте "Челси" все-таки дрогнул в обороне. Сесар Аспиликуэта проиграл забег до мяча Андресу Иньесте, который ворвался в штрафную по левому краю, а затем сделал передачу в центр под удар Лионелю Месси — 1:1. Первый гол аргентинца в ворота "синих" в Лиге Чемпионов!
После восстановления равновесия в счете установилось и равновесие в игре. Хозяева вновь стали ходить вперед, но моментов уже не создали.
За весь матч "Челси" совершил только одну грубую ошибку, но для соперника уровня "Барселоны" этого оказалось достаточно, чтобы использовать такой шанс по максимуму. Две штанги в первом тайме и манера, в которой был пропущен дел, оставляют некоторое чувство разочарования, однако для "синих" еще ничего не потеряно.
"Челси" (Англия) — "Барселона" (Испания) — 1:1 (0:0)
Голы: Виллиан 62 — Месси 75.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мосес, Канте, Фабрегас (Дринкуотер 84), Алонсо, Виллиан, Азар, Педро (Мората 83).
"Барселона": Тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста (Гомеш 90), Паулиньо (Видаль 63), Суарес, Месси.
Предупреждения: Рюдигер, Мората — Ракитич, Суарес, Бускетс.
21.02.2018 00:40
Просмотров: 7722
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Глянул кэфы на проход Барселоны в 1/4
1,17 против 4,5 на Чемпионов Англии
ОМГ
Легчайшие деньги
(ответить)
Ссаные трансляции на айпаде постоянно отваливались и фризили - плюнул и пошел спать,как итог - ничего неожиданного не произошло
(ответить)
Игра была равная, но атаки у Челси были поострее, забили гол и должны были побеждать. Если бы не балда Кристенсен, ну как так можно играть в таком матче. Заслуженный долбоеб матча. Конте тактически переиграл Барселону, хороший матч.
(ответить)
Челси на ноу камп только автобусом играть
(ответить)
Кто смотрел на жопу Азара во время матча ставь +
(ответить)
Манчестер Юнайтед vs Челси 25 февраля 2018 17:05
Манчестер Сити vs Челси 04 марта 2018 19:00
Челси vs Кристал Пэлас 10 марта 2018 20:30
Бернли vs Челси 17 марта 2018 15:30
Челси vs Тоттенхэм 01 апреля 2018 18:00
(ответить)
Пенсидоры ещё горят? Доставляет, как себя проявляет в больших матчах Жопар. Пинсы ещё над Лукаку смеются, так бесполезный обводчик ничем не лучше.
(ответить)
Насколько надо быть законченным админом, то бы ставить на главную Барселону.
(ответить)
как же не везет этому кризисному челси
(ответить)
Барса играла по счёту...грамотно распределяя силы...ничья их устраивала...поэтому они особо жопу не рвали, но пропустив гол...пришлось включать настоящую свою игру. Забили сколько им надо сделали комфортный счёт. Чувствую дома будет конкретный разрыв синих...
(ответить)
с победой гпенсы!!!
(ответить)
https://pp.userapi.com/c834404/v834404068/c3841/HQCd6r0vtI4.jpg
(ответить)
Барса умеет ответку создавать и решить допущенные ошибки(матч с ПСЖ).
Да и у Челси на Камп Ноу запала не хватит. Сегодня ноги несли эмоции, в следствии чего перебегали, переиграли, но все равно пропустили в домашке выдав хорошую фору Барсе.
(ответить)
А коут зритель. Ебанат, ушел бы летом
(ответить)
Да это еще кристенсен привез, не ожидал от него, какого хера он вообще на фланге оказался. Матч вообщем равный, но опасных моментов было у хозяев больше, в такой домашней игре надо играть на максимуме и не щадить испанцев, пушто на камп ноу будет совсем другое, и шансов там минимум на победу
(ответить)
21.02.2018 00:56 #
wymkentski
"Не ной, это еще не конец света, прошлом сезоне Монако выебал МС Гвардиолы на Этихэд..."
Блеть, какой же ты тупой казах, просто пиздец животное степное, так и охота набить ебало к чертям собачьим, сука.
(ответить)
Эх забей все моменты Челси, счет мог бы быть мин 3-1, 1-1 это уже проход Барсы. Лева конечно как голеадор хорош, но как человек говно, явные симуляции, провокации и т.п
(ответить)
мда, шансы у челси были хорошие, но на камп ноу без вариантов для помойки
(ответить)
Неподимая барка не такая уж и неподимая. На камп ноу конечно трудно будет,но все же Челси показал что можно пройти ужасную путу. Пс Суарес опять включил режим Озила в топ игре.
(ответить)
Ну почти парни,классеая игра.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий