"Уиган" и "Сити" обвинены в потере контроля над игроками после удаления Дельфа

FA обвинила "Уиган" и "Манчестер Сити" в потере контроля над своими игроками во время матча 5-го раунда Кубка Англии в понедельник вечером.

На исходе первого тайма матча, завершившегося сенсационной победой "латикс" со счетом 1:0, "горожанин" Фабиан Дельф получил прямую красную карточку за грубый прыжок в ноги соперника.



Удаление Дельфа спровоцировало стычку двух команд, а также главных тренеров — Хосеп Гвардиола был вне себя от ярости у бровки, продолжив выяснять отношения с Полом Куком даже около раздевалок в перерыве.



Этот инцидент привлек внимание Ассоциации, и теперь обоим клубам необходимо ответить на выдвинутые обвинения в срок до вечера пятницы.



Отдельно FA потребовала комментариев от "Уигана" и "Сити" по поводу того массового столпотворения, которое случилось после финального свистка. Насчет этого оба клуба должны предоставить свои наблюдения не позднее следующего понедельника.



