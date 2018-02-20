"Уиган" и "Сити" обвинены в потере контроля над игроками после удаления Дельфа
FA обвинила "Уиган" и "Манчестер Сити" в потере контроля над своими игроками во время матча 5-го раунда Кубка Англии в понедельник вечером.
На исходе первого тайма матча, завершившегося сенсационной победой "латикс" со счетом 1:0, "горожанин" Фабиан Дельф получил прямую красную карточку за грубый прыжок в ноги соперника.
Удаление Дельфа спровоцировало стычку двух команд, а также главных тренеров — Хосеп Гвардиола был вне себя от ярости у бровки, продолжив выяснять отношения с Полом Куком даже около раздевалок в перерыве.
Этот инцидент привлек внимание Ассоциации, и теперь обоим клубам необходимо ответить на выдвинутые обвинения в срок до вечера пятницы.
Отдельно FA потребовала комментариев от "Уигана" и "Сити" по поводу того массового столпотворения, которое случилось после финального свистка. Насчет этого оба клуба должны предоставить свои наблюдения не позднее следующего понедельника.
20.02.2018 22:00
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Последние комментарии:
ну с вигана взять нехой, а с щитей надо 10 очков в эйпиэл снять и отдать их пенсам
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Может сразу кастрировать будите игроков? Так хотят показать свою значимость, что доходят до абсурда.
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