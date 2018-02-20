"Уиган" и "Сити" обвинены в потере контроля над игроками после удаления Дельфа

Фабиан Дельф FA обвинила "Уиган" и "Манчестер Сити" в потере контроля над своими игроками во время матча 5-го раунда Кубка Англии в понедельник вечером.

На исходе первого тайма матча, завершившегося сенсационной победой "латикс" со счетом 1:0, "горожанин" Фабиан Дельф получил прямую красную карточку за грубый прыжок в ноги соперника.

Удаление Дельфа спровоцировало стычку двух команд, а также главных тренеров — Хосеп Гвардиола был вне себя от ярости у бровки, продолжив выяснять отношения с Полом Куком даже около раздевалок в перерыве.

Этот инцидент привлек внимание Ассоциации, и теперь обоим клубам необходимо ответить на выдвинутые обвинения в срок до вечера пятницы.

Отдельно FA потребовала комментариев от "Уигана" и "Сити" по поводу того массового столпотворения, которое случилось после финального свистка. Насчет этого оба клуба должны предоставить свои наблюдения не позднее следующего понедельника.



Метки FA, видео, Кубок Англии, Манчестер Сити, Уиган

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2018 22:00

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  1. j-silver 20.02.2018 22:20 # j-silver
    ну с вигана взять нехой, а с щитей надо 10 очков в эйпиэл снять и отдать их пенсам

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  2. liverpool-ynwa 20.02.2018 22:17 # liverpool-ynwa
    Может сразу кастрировать будите игроков? Так хотят показать свою значимость, что доходят до абсурда.

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