Гудьонсен: "Ближайшие 10 дней определят судьбу Конте"

Бывший нападающий "Челси" Эйдур Гудьонсен уверен, что ближайшие 10 дней определят дальнейшую судьбу главного тренера Антонио Конте.

В течение ближайших полутора недель "синие" проведут первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной", а в рамках Премьер-Лиги сойдутся с двумя клубами из Манчестера.



Гудьонсен, посвятивший лондонскому клубу шесть лет игровой карьеры, уверен, что эти матчи определят будущее Конте на "Стэмфорд Бридж".



"Когда ты работаешь тренером "Челси", на тебя всегда будет оказываться давление. Но Конте находится под еще более серьезным прессом, чем хотел бы. Последние матчи сложились далеко не лучшим образом".



"Да, они выиграли в Кубке Англии, но ближайшие 10 дней многое расскажут о судьбе Конте и его будущем в клубе. "Челси" установил высокие стандарты в последние несколько лет, поэтому если ты не так хорош в Премьер-Лиге, то должен еще серьезнее отнестись к Лиге Чемпионов", - сообщил Гудьонсен The Debate.