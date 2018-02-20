"Эвертон" подтвердил, что Гейе заключил новый контракт

"Эвертон" официально подтвердил, что полузащитник Идрисса Гейе заключил новый контракт до 2022 года.

На текущей неделе вокруг Гейе приключился настоящий конфуз. Благодаря веб-сайту FA выяснилось, что мерсисайдский клуб заключил новую сделку с игроком сборной Сенегала еще 27 октября. Правда, официального подтверждения со стороны "ирисок" тогда не поступило.



И вот четыре месяца спустя "Эвертон" все-таки подтвердил, что 28-летний Гейе действительно подписал новый контракт, увеличив свою зарплату предположительно до 75 тысяч фунтов в неделю. Болельщики не простили своему клубу такую неряшливость, устроив настоящее линчевание в социальных сетях.



"Эвертон" — правильное место для меня, и поэтому я заключил новую сделку. Я очень рад подписать новый контракт с "Эвертоном". Это замечательно для меня и для клуба, и я очень счастлив".



"Я люблю местных болельщиков. Они замечательно ко мне относятся. Благодаря им решение о новом контракте далось мне легко. Конечно, я разговаривал со своей семьей и своим агентом, но любовь болельщиков стала по-настоящему важным фактором", — сообщил Гейе.



Добавим, после перехода из "Астон Виллы" 18 месяцев назад Гейе сыграл 64 матча и забил три гола. С момента своего дебюта за "Эвертон" Идрисса также совершил 221 отбор в Премьер-Лиге — больше, чем какой-либо другой игрок за этот период.