FA не накажет Агуэро за стычку с фанатом "Уигана"
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро избежал каких-либо санкций за стычку с болельщиком "Уигана". Более того, неприятности теперь могут возникнуть у самого фаната.
Напомним, накануне вечером "горожане" сенсационно вылетели из Кубка Англии, проиграв со счетом 1:0 представителю Лиги Один. После финального свистка поклонники "латикс" хлынули на поле, и один из них повздорил с Агуэро.
Как свидетельствуют телевизионные повторы, Серхио агрессивно отмахнулся от фаната, а затем принялся преследовать оппонента, пока не был уведен в раздевалку Микелем Артетой, ассистентом Хосепа Гвардиолы.
Как сообщает The Independent, после изучения видеоповторов FA решила не выдвигать обвинений в адрес 29-летнего аргентинца. Бурная же реакция Агуэро была вызвана тем, что фанат выкрикнул в его адрес оскорбительную фразу ("suck my d**k").
Sky Sports и вовсе утверждает, что "Сити" задумывается о юридическом преследовании болельщика "Уигана". В данный момент клуб рассматривает вопрос о том, чтобы подать на фаната "Уигана" в суд — как за оскорбление, так и за нападение.
Добавим, что вчера вечером полиция произвела два ареста, задержав наиболее буйных фанатов. Случившееся после финального свистка очевидным образом поставило под угрозу безопасность футболистов, и теперь "латикс" придется за это ответить.
20.02.2018 20:30
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Недоноска надо мочить пока не увяжет в долгах и не повесится на каком-то вонючем мосту не уплатив кредиты. Совсем сучары охренели. Агуэро надо было его как надо отпиздить.
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Вы что хотите чтобы как на Украине было?
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коррупция повсюду
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да бля, там и не было ниче, раздули из мухи слона. фанат, как крыса ,толкнул агуэро, тот отпихнул его. вот уиган бы за такую херню наказать, ибо эти болельщики могли посерьезнее кашу заварить, весь эпизод на совести принимающей стороны
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кто их накажет то ? спонсоры судейства
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