FA не накажет Агуэро за стычку с фанатом "Уигана"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро избежал каких-либо санкций за стычку с болельщиком "Уигана". Более того, неприятности теперь могут возникнуть у самого фаната.

Напомним, накануне вечером "горожане" сенсационно вылетели из Кубка Англии, проиграв со счетом 1:0 представителю Лиги Один. После финального свистка поклонники "латикс" хлынули на поле, и один из них повздорил с Агуэро.



Как свидетельствуют телевизионные повторы, Серхио агрессивно отмахнулся от фаната, а затем принялся преследовать оппонента, пока не был уведен в раздевалку Микелем Артетой, ассистентом Хосепа Гвардиолы.



Как сообщает The Independent, после изучения видеоповторов FA решила не выдвигать обвинений в адрес 29-летнего аргентинца. Бурная же реакция Агуэро была вызвана тем, что фанат выкрикнул в его адрес оскорбительную фразу ("suck my d**k").



Sky Sports и вовсе утверждает, что "Сити" задумывается о юридическом преследовании болельщика "Уигана". В данный момент клуб рассматривает вопрос о том, чтобы подать на фаната "Уигана" в суд — как за оскорбление, так и за нападение.



Добавим, что вчера вечером полиция произвела два ареста, задержав наиболее буйных фанатов. Случившееся после финального свистка очевидным образом поставило под угрозу безопасность футболистов, и теперь "латикс" придется за это ответить.