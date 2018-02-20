"Вест Хэм" обвинен в нарушении антидопинговых правил

Вест Хэм FA обвинила "Вест Хэм" в нарушении антидопинговых правил. У лондонского клуба есть одна неделя, чтобы предоставить свой ответ.

Напомним, в рамках борьбы с допингом правила Ассоциации обязывают все профессиональные клубы поддерживать в актуальном состоянии информацию о текущем местоположении своих игроков в любой момент времени.

За последние 12 месяцев "молотобойцы" были трижды уличены в нарушении регламента, и теперь FA, следуя правилам, предъявила клубу Премьер-Лиги официальные обвинения со сроком ответа до 27 февраля.

Добавим, что ранее в этом сезоне за аналогичную провинность "Манчестер Сити" получил предупреждение и штраф в 35 тысяч фунтов.



Метки FA, Вест Хэм

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 551

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. funkyfresh 20.02.2018 21:03 # funkyfresh
    так доставляет эта "неделя на ответ"

    через неделю ВХ такие: ну это типа, сорри бля, не доглядели

    фа: а ну ок, штраф полтос занесете

    (ответить)

  2. sexan 20.02.2018 20:07 # sexan
    Чёт в послднее время в спорте всё чаще и чаще звучат слова типа допинг, расист и хуета из лгбт.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: