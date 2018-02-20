"Вест Хэм" обвинен в нарушении антидопинговых правил
FA обвинила "Вест Хэм" в нарушении антидопинговых правил. У лондонского клуба есть одна неделя, чтобы предоставить свой ответ.
Напомним, в рамках борьбы с допингом правила Ассоциации обязывают все профессиональные клубы поддерживать в актуальном состоянии информацию о текущем местоположении своих игроков в любой момент времени.
За последние 12 месяцев "молотобойцы" были трижды уличены в нарушении регламента, и теперь FA, следуя правилам, предъявила клубу Премьер-Лиги официальные обвинения со сроком ответа до 27 февраля.
Добавим, что ранее в этом сезоне за аналогичную провинность "Манчестер Сити" получил предупреждение и штраф в 35 тысяч фунтов.
20.02.2018 20:00
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Последние комментарии:
так доставляет эта "неделя на ответ"
через неделю ВХ такие: ну это типа, сорри бля, не доглядели
фа: а ну ок, штраф полтос занесете
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Чёт в послднее время в спорте всё чаще и чаще звучат слова типа допинг, расист и хуета из лгбт.
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