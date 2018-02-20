"Вест Хэм" обвинен в нарушении антидопинговых правил

FA обвинила "Вест Хэм" в нарушении антидопинговых правил. У лондонского клуба есть одна неделя, чтобы предоставить свой ответ.

Напомним, в рамках борьбы с допингом правила Ассоциации обязывают все профессиональные клубы поддерживать в актуальном состоянии информацию о текущем местоположении своих игроков в любой момент времени.



За последние 12 месяцев "молотобойцы" были трижды уличены в нарушении регламента, и теперь FA, следуя правилам, предъявила клубу Премьер-Лиги официальные обвинения со сроком ответа до 27 февраля.



Добавим, что ранее в этом сезоне за аналогичную провинность "Манчестер Сити" получил предупреждение и штраф в 35 тысяч фунтов.