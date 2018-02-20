Чех ожидает, что в финале Кубка Лиги сыграет Оспина

Оспина и Чех Основной голкипер "Арсенала" Петр Чех заявил, что на финал Кубка Лиги против "Манчестер Сити" выйдет его сменщик Давид Оспина.

За исключением матча против "Норвича", на который Оспина не смог выйти на поле из-за травмы, колумбиец провел все кубковые поединки за "канониров" в этом сезоне.

Чех понимает, что подобное распределение позволит Давиду сыграть в финале Кубка Лиги с "Сити" в ближайшее воскресенье. Однако Петр обещает, что окажет конкуренту всевозможную поддержку и помощь.

"С самого старта сезона мы распределили игры таким образом. Я обязательно поддержку команду, но не думаю, что выйду на поле".

"Конечно, тяжело наблюдать за матчем со скамейки запасных – каждый хочет быть вовлечен в игру. Но когда ты играешь за топ-клуб, в котором выступают 25 профессионалов, тебе придется смириться с выбором тренера", - сообщил Чех London Evening Standard.




Метки Оспина, Чех

Автор foxmcfc   

Дата 20.02.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 676

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. element-ekb 20.02.2018 21:13 # element-ekb
    Пете не везет. Может хоть Оспине. Хотя защитка у нас все та же.

    (ответить)

  2. irbis85 20.02.2018 20:56 # irbis85
    уже особой разницы нет между ними...сдает Петя

    (ответить)

  3. manutd-20champ 20.02.2018 19:36 # manutd-20champ
    хоть в ближний ничё не залетит

    (ответить)

  4. mixmaster 20.02.2018 19:11 # mixmaster
    чуть что,хоть пеналь возьмет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: