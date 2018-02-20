Чех ожидает, что в финале Кубка Лиги сыграет Оспина

Основной голкипер "Арсенала" Петр Чех заявил, что на финал Кубка Лиги против "Манчестер Сити" выйдет его сменщик Давид Оспина.

За исключением матча против "Норвича", на который Оспина не смог выйти на поле из-за травмы, колумбиец провел все кубковые поединки за "канониров" в этом сезоне.



Чех понимает, что подобное распределение позволит Давиду сыграть в финале Кубка Лиги с "Сити" в ближайшее воскресенье. Однако Петр обещает, что окажет конкуренту всевозможную поддержку и помощь.



"С самого старта сезона мы распределили игры таким образом. Я обязательно поддержку команду, но не думаю, что выйду на поле".



"Конечно, тяжело наблюдать за матчем со скамейки запасных – каждый хочет быть вовлечен в игру. Но когда ты играешь за топ-клуб, в котором выступают 25 профессионалов, тебе придется смириться с выбором тренера", - сообщил Чех London Evening Standard.