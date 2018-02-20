Жиру: "Венгер сказал, что сделает все возможное, чтобы я был счастлив"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру рассказал о последнем разговоре с главным тренером "Арсенала" Арсеном Венгером перед своим трансфером на "Стэмфорд Бридж".

Напомним, в заключительный день зимнего трансферного окна Жиру сменил один лондонский клуб на другой. 31-летний француз был расстроен своей ролью в "Арсенале", и Венгер оказал ему всяческое содействие в осуществлении этого перехода.



"Я пришел к тренеру, чтобы спросить его, какова ситуация с Обамеянгом. Я слегка надавил на него, как и мой агент, с которым я разговаривал по несколько раз на дню. Это нормально. Я не хотел пожалеть об упущенной возможности перейти в "Челси", потому что это было лучшее решение для меня".



"Тренер незамедлительно ответил мне: "Не переживай, я сделаю все возможное, чтобы ты был счастлив". С одной стороны, это нормально. Я никогда не просил об уходе".



"С другой, я знал, что он не будет создавать проблемы, учитывая отношения, которые у нас с ним всегда были. Он даже сказал, что будет в ярости, если я не поеду в Россию (на ЧМ-2018)".



"Конечно, я испытывал разочарование в "Арсенале". За полтора года моя ситуация только усугубилась, и я не мог продолжать в том же духе".



"Я не могу допустить того, чтобы провести в "Арсенале" еще год и оставаться резервистом, даже вторым выбором на своей позиции. В свете прихода нового нападающего (Обамеянга) мое будущее выглядело скверно. Я хотел снова играть, чтобы стать счастливее, и поэтому я ушел. Все просто", — цитирует Жиру Daily Mirror.