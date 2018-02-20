Жиру: "Венгер сказал, что сделает все возможное, чтобы я был счастлив"

Арсен Венгер и Оливье Жиру Нападающий "Челси" Оливье Жиру рассказал о последнем разговоре с главным тренером "Арсенала" Арсеном Венгером перед своим трансфером на "Стэмфорд Бридж".

Напомним, в заключительный день зимнего трансферного окна Жиру сменил один лондонский клуб на другой. 31-летний француз был расстроен своей ролью в "Арсенале", и Венгер оказал ему всяческое содействие в осуществлении этого перехода.

"Я пришел к тренеру, чтобы спросить его, какова ситуация с Обамеянгом. Я слегка надавил на него, как и мой агент, с которым я разговаривал по несколько раз на дню. Это нормально. Я не хотел пожалеть об упущенной возможности перейти в "Челси", потому что это было лучшее решение для меня".

"Тренер незамедлительно ответил мне: "Не переживай, я сделаю все возможное, чтобы ты был счастлив". С одной стороны, это нормально. Я никогда не просил об уходе".

"С другой, я знал, что он не будет создавать проблемы, учитывая отношения, которые у нас с ним всегда были. Он даже сказал, что будет в ярости, если я не поеду в Россию (на ЧМ-2018)".

"Конечно, я испытывал разочарование в "Арсенале". За полтора года моя ситуация только усугубилась, и я не мог продолжать в том же духе".

"Я не могу допустить того, чтобы провести в "Арсенале" еще год и оставаться резервистом, даже вторым выбором на своей позиции. В свете прихода нового нападающего (Обамеянга) мое будущее выглядело скверно. Я хотел снова играть, чтобы стать счастливее, и поэтому я ушел. Все просто", — цитирует Жиру Daily Mirror.



Метки Арсенал, Венгер, Жиру, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2018 18:00

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  1. young-gunner 20.02.2018 19:37 # young-gunner
    Он и тео, их уход, тяжело перенести..

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  2. mixmaster 20.02.2018 19:12 # mixmaster
    пенсидоры должны ноги Арсену целовать.

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  3. vkhaindrava 20.02.2018 18:07 # vkhaindrava
    Его уходу разочарован больше, чем уходу Санчеса. Но в то же время, мое положительное отношение к Жиру подразумевало то, что я хочу, чтобы он поехал на ЧМ. В Арсенале он бы не смог.

    Другой вопрос - сможет ли в Челси?

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