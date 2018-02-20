Азар: "Я стремлюсь к уровню Месси, но я совершенно другой игрок"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что ему льстят сравнения с суперзвездой "Барселоны" Лионелем Месси, однако он считает себя другим игроком.

Не секрет, что талантливого бельгийца часто сравнивают с Месси, а в этом сезоне Эден даже стал играть нападающего, что лишь усиливает сходство.



Во вторник вечером на "Стэмфорд Бридж" Азар лицом к лицу столкнется с игроком, которого ему часто приводят в пример, и Эден намерен проявить себя с лучшей стороны.



"В каждом матче я стараюсь показывать свой лучший футбол. В прошлом году мы не играли в Лиге Чемпионов, но в этом вернулись, и я провел несколько хороших матчей: против "Атлетико" на выезде, против "Ромы", здесь против Мадрида. Ты хочешь блистать, когда играешь против лучших в мире. Если я хочу достичь этого уровня, о котором все говорит, я должен провести отличный матч".



"Приятно, когда тебя сравнивают с лучшими игроками всех времен, Месси или Роналду. Но я совершенно другой. Мы играем в другой лиге. Я стараюсь делать свою работу и стараюсь достичь уровня Месси, потому что они лучшие в мире. Каждый сезон я стараюсь изо всех сил".



"Когда играешь такого рода матчи, ты должен проявлять себя. Если хочешь быть одним из лучших, ты должен хорошо играть в больших матчах. Это будет большой матч. Нужно выложиться без остатка", — цитирует Азара The Telegraph.