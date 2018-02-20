Дукуре хотят "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм"
Ведущий полузащитник "Уотфорда" Абдулай Дукуре признался, что за ним охотятся топ-клубы Премьер-Лиги, включая "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".
25-летний Дукуре проводит впечатляющий сезон на "Викаридж Роад", забив уже семь голов и сделав три результативные передачи. Особенно здорово у полузащитника получаются дальние удары и подключения в штрафную.
Гранды Премьер-Лиги уже обратили внимание на француза, который прибыл в "Уотфорд" только полтора года назад. Более того, "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" вовсю наводят справки насчет игрока, если верить словам самого Дукуре.
"Да, все эти клубы интересуются мной, это правда. Справедливости ради, прямо сейчас я выступаю за "Уотфорд" и сосредоточен только на успешном завершении сезона", - сообщил Дукуре Telefoot.
20.02.2018 16:00
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Последние комментарии:
так а что не дописано, что он выберет Арсенал из-за Венгера?
Doucoure during a rapid fire Q&A on Telefoot:
Would you rather a big career in the PL or a huge career in Ligue 1? - “A big career in the PL.”
Arsenal or Tottenham? - “Arsenal because of Arsène Wenger.”
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а еще Кэлвин Кэнди
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а разве это топ клубы, которые за ним охотятся ?
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второй вейналдум
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Вот это сны у чувака!
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На фотке демонстрирует Арсеналу размер своего болта
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гейклуб здесь чисто для массовки.
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прямо сейчас сильней любого колбасного цп
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