Дукуре хотят "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм"

Абдулай Дукуре Ведущий полузащитник "Уотфорда" Абдулай Дукуре признался, что за ним охотятся топ-клубы Премьер-Лиги, включая "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

25-летний Дукуре проводит впечатляющий сезон на "Викаридж Роад", забив уже семь голов и сделав три результативные передачи. Особенно здорово у полузащитника получаются дальние удары и подключения в штрафную.

Гранды Премьер-Лиги уже обратили внимание на француза, который прибыл в "Уотфорд" только полтора года назад. Более того, "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" вовсю наводят справки насчет игрока, если верить словам самого Дукуре.

"Да, все эти клубы интересуются мной, это правда. Справедливости ради, прямо сейчас я выступаю за "Уотфорд" и сосредоточен только на успешном завершении сезона", - сообщил Дукуре Telefoot.




Метки Дукуре, Уотфорд

Автор foxmcfc   

Дата 20.02.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 20.02.2018 19:16 # mixmaster
    так а что не дописано, что он выберет Арсенал из-за Венгера?
    Doucoure during a rapid fire Q&A on Telefoot:

    Would you rather a big career in the PL or a huge career in Ligue 1? - “A big career in the PL.”

    Arsenal or Tottenham? - “Arsenal because of Ars&#232;ne Wenger.”

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  2. monsieurgood 20.02.2018 18:49 # monsieurgood
    а еще Кэлвин Кэнди

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  3. sir-alex-67 20.02.2018 18:45 # sir-alex-67
    а разве это топ клубы, которые за ним охотятся ?

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  4. tursa 20.02.2018 17:21 # tursa
    второй вейналдум

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  5. ezh28 20.02.2018 17:08 # ezh28
    Вот это сны у чувака!

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  6. mrjingles 20.02.2018 16:43 # mrjingles
    На фотке демонстрирует Арсеналу размер своего болта

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  7. fc-zenit 20.02.2018 16:06 # fc-zenit
    гейклуб здесь чисто для массовки.

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  8. rap-woiska 20.02.2018 16:02 # rap-woiska
    прямо сейчас сильней любого колбасного цп

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