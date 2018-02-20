Дукуре хотят "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм"

Ведущий полузащитник "Уотфорда" Абдулай Дукуре признался, что за ним охотятся топ-клубы Премьер-Лиги, включая "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

25-летний Дукуре проводит впечатляющий сезон на "Викаридж Роад", забив уже семь голов и сделав три результативные передачи. Особенно здорово у полузащитника получаются дальние удары и подключения в штрафную.



Гранды Премьер-Лиги уже обратили внимание на француза, который прибыл в "Уотфорд" только полтора года назад. Более того, "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" вовсю наводят справки насчет игрока, если верить словам самого Дукуре.



"Да, все эти клубы интересуются мной, это правда. Справедливости ради, прямо сейчас я выступаю за "Уотфорд" и сосредоточен только на успешном завершении сезона", - сообщил Дукуре Telefoot.