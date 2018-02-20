"Тоттенхэм" вернется за Захой летом
По окончании сезона "Тоттенхэм" собирается возобновить интерес к лидеру "Кристал Пэлас" Уилфриду Захе, утверждает Daily Mirror.
В зимнее трансферное окно лондонский клуб приобрел у ПСЖ вингера ПСЖ Лукаса Моуру, однако на планы заполучить 25-летнего Заху это никак не повлияет. Летом "шпоры" возобновят интерес к игроку, трансферная стоимость которого оценивается в 50 миллионов фунтов.
Более того, в "Тоттенхэме" уверены, что смогут выиграть борьбу за Уилфрида у "Манчестер Сити" и "Челси". Если шпоры действительно подпишут Заху, это поставит крест на карьере в клубе Муссы Сиссоко.
Отметим, что прямо сейчас Уилфрид не может помочь "Кристал Пэлас" в борьбе за выживание. Заха восстанавливается от травмы колена и вернется в строй только в марте.
20.02.2018 15:00
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Не вписывается в финансовую политику Леви
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Нафига он нам? Есть Ламела, Моура, Сон, Алли, Эриксен. Лучше укрепить полузащиту и взять нормального заща на правый фланг, а то что Орье, что Трипьер стабильностью не блещут
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