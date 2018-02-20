"Тоттенхэм" вернется за Захой летом

Уилфрид Заха По окончании сезона "Тоттенхэм" собирается возобновить интерес к лидеру "Кристал Пэлас" Уилфриду Захе, утверждает Daily Mirror.

В зимнее трансферное окно лондонский клуб приобрел у ПСЖ вингера ПСЖ Лукаса Моуру, однако на планы заполучить 25-летнего Заху это никак не повлияет. Летом "шпоры" возобновят интерес к игроку, трансферная стоимость которого оценивается в 50 миллионов фунтов.

Более того, в "Тоттенхэме" уверены, что смогут выиграть борьбу за Уилфрида у "Манчестер Сити" и "Челси". Если шпоры действительно подпишут Заху, это поставит крест на карьере в клубе Муссы Сиссоко.

Отметим, что прямо сейчас Уилфрид не может помочь "Кристал Пэлас" в борьбе за выживание. Заха восстанавливается от травмы колена и вернется в строй только в марте.




Метки Заха, Кристал Пэлас, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 20.02.2018 15:00

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  1. makeewadim 20.02.2018 17:30 # makeewadim
    Не вписывается в финансовую политику Леви

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  2. grafters 20.02.2018 15:06 # grafters
    Нафига он нам? Есть Ламела, Моура, Сон, Алли, Эриксен. Лучше укрепить полузащиту и взять нормального заща на правый фланг, а то что Орье, что Трипьер стабильностью не блещут

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