Вальверде хотел избежать встречи с "Челси"

Эрнесто Вальверде Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде признался, что хотел избежать встречи с "Челси" уже в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Результаты английских клубов в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов поражают воображение. Вальверде тоже впечатлен успехами представителей Премьер-Лиги, двое из которых практически забронировали за собой место в четвертьфинале.

Более того, Эрнесто хотел избежать встречи с "Челси" на столь ранней стадии турнира. По мнению Вальверде, "синие" используют уникальный стиль игры, в котором есть место как физической борьбе, так и технике.

"Мы хотели, чтобы "Челси" занял первое место в своей группе. В таком случае мы совершенно точно избежали бы встречи с ними".

"Они чемпионы Премьер-Лиги, у них сильная команда, ее хвалят абсолютно заслуженно. Английские клубы вообще находятся в хорошей форме и выступают гораздо лучше, чем в предыдущие годы".

"Что касается непосредственно "Челси", то у них уникальный стиль игры. Они полагаются на физическую мощь, но не забывают показывать классный футбол. "Челси" использует схему с пятью защитниками, но, к счастью, мы играли против "Жироны", которая использует похожую расстановку", - сообщил Вальверде The Guardian.




Метки Барселона, Вальверде, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 20.02.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 3353

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  1. webb 20.02.2018 15:23 # webb
    Уахахах)) как красиво сравнил помойку с Жироной))

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  2. gio 20.02.2018 15:18 # gio
    ну ниче посмотрим кто плакать вечером будет петросян хр енов

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  3. egorr 20.02.2018 14:36 # egorr
    челси=жирона))))

    норм опустил пенсов

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  4. sir-alex-67 20.02.2018 14:17 # sir-alex-67
    самый легкий соперник, даже в группе были сильнее команды

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  5. electric 20.02.2018 14:13 # electric
    Залил уши челсидорам, а те и рады.))

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  6. pauk 20.02.2018 14:12 # pauk
    Про жирону эт хорошо

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  7. gio 20.02.2018 14:03 # gio
    ну ну , поглядим на гутолунцев

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  8. spaceghostpurrp 20.02.2018 14:02 # spaceghostpurrp
    Тонко про Жирону ))

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