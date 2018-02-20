Вальверде хотел избежать встречи с "Челси"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде признался, что хотел избежать встречи с "Челси" уже в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Результаты английских клубов в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов поражают воображение. Вальверде тоже впечатлен успехами представителей Премьер-Лиги, двое из которых практически забронировали за собой место в четвертьфинале.



Более того, Эрнесто хотел избежать встречи с "Челси" на столь ранней стадии турнира. По мнению Вальверде, "синие" используют уникальный стиль игры, в котором есть место как физической борьбе, так и технике.



"Мы хотели, чтобы "Челси" занял первое место в своей группе. В таком случае мы совершенно точно избежали бы встречи с ними".



"Они чемпионы Премьер-Лиги, у них сильная команда, ее хвалят абсолютно заслуженно. Английские клубы вообще находятся в хорошей форме и выступают гораздо лучше, чем в предыдущие годы".



"Что касается непосредственно "Челси", то у них уникальный стиль игры. Они полагаются на физическую мощь, но не забывают показывать классный футбол. "Челси" использует схему с пятью защитниками, но, к счастью, мы играли против "Жироны", которая использует похожую расстановку", - сообщил Вальверде The Guardian.