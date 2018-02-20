Венгер: "Гвардиола хотел играть за "Арсенал"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что пытался заманить в свой клуб Хосепа Гвардиолу, когда тот еще был игроком.

Накануне матча Кубка Англии против "Уигана" главный тренер "Манчестер Сити" рассказал, что неоднократно пытался перебраться в Премьер-Лигу как футболист, но варианты с "латикс" и "горожанами" не материализовались.



Также Гвардиола мог присоединиться к "канонирам". Испанец даже приезжал к Венгеру домой и, как утверждает Арсен, демонстрировал желание играть за лондонский клуб.



"Я несколько раз разговаривал с ним. Однажды он приезжал ко мне домой, когда еще был игроком, потому что он хотел выступать за "Арсенал", — сообщил Венгер beIN Sports.



С тех пор Гвардиола построил блестящую карьеру тренера и завоевал уважение Венгера.



"Я уважаю то, что он делает, потому что он обладает четким видением игры. Пеп обладает позитивным настроем, позитивной философией. Даже когда он не выигрывает, я уважаю его точно так же, как и когда он побеждает, потому что он позитивно влияет на игру. Всегда очень важно иметь позитивный настрой", — добавил Венгер.