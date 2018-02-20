Венгер: "Гвардиола хотел играть за "Арсенал"

Хосеп Гвардиола и Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что пытался заманить в свой клуб Хосепа Гвардиолу, когда тот еще был игроком.

Накануне матча Кубка Англии против "Уигана" главный тренер "Манчестер Сити" рассказал, что неоднократно пытался перебраться в Премьер-Лигу как футболист, но варианты с "латикс" и "горожанами" не материализовались.

Также Гвардиола мог присоединиться к "канонирам". Испанец даже приезжал к Венгеру домой и, как утверждает Арсен, демонстрировал желание играть за лондонский клуб.

"Я несколько раз разговаривал с ним. Однажды он приезжал ко мне домой, когда еще был игроком, потому что он хотел выступать за "Арсенал", — сообщил Венгер beIN Sports.

С тех пор Гвардиола построил блестящую карьеру тренера и завоевал уважение Венгера.

"Я уважаю то, что он делает, потому что он обладает четким видением игры. Пеп обладает позитивным настроем, позитивной философией. Даже когда он не выигрывает, я уважаю его точно так же, как и когда он побеждает, потому что он позитивно влияет на игру. Всегда очень важно иметь позитивный настрой", — добавил Венгер.



Метки Арсенал, Венгер, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2018 13:00

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  1. gio 20.02.2018 15:20 # gio
    Да он ко мне на хату с подгоном заезжал, Пацан вчерашний

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  2. gio 20.02.2018 15:19 # gio
    старый все теребит седину на шарах и опускает выскочек

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  3. mu-fc 20.02.2018 13:34 # mu-fc
    все хотели играть у арсена, старый пердун никак не может угомониться

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  4. gerrard08 20.02.2018 13:29 # gerrard08
    #могбыподписать

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  5. calvin-harris 20.02.2018 13:28 # calvin-harris
    Всё как обычно, из той же оперы:
    Венгер почти подписал Месси,
    Венгер был близок к покупке КриРо

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  6. aavbb 20.02.2018 13:28 # aavbb
    Испанец даже приезжал к Венгеру домой и, как утверждает Арсен, демонстрировал желание играть за лондонский клуб.


    :))). Посмотреть бы как он там демонстрировал свое желание старикану :)

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  7. wilegend 20.02.2018 13:20 # wilegend
    красава абассали мовреньо

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  8. vladvlad123 20.02.2018 13:08 # vladvlad123
    Арсенал сейчас, как Эвертон при Мойесе. отрыв от лидеров ощутимый, но и преследователи типа Бернли и Лестера далековато.

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