Венгер: "Гвардиола хотел играть за "Арсенал"
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что пытался заманить в свой клуб Хосепа Гвардиолу, когда тот еще был игроком.
Накануне матча Кубка Англии против "Уигана" главный тренер "Манчестер Сити" рассказал, что неоднократно пытался перебраться в Премьер-Лигу как футболист, но варианты с "латикс" и "горожанами" не материализовались.
Также Гвардиола мог присоединиться к "канонирам". Испанец даже приезжал к Венгеру домой и, как утверждает Арсен, демонстрировал желание играть за лондонский клуб.
"Я несколько раз разговаривал с ним. Однажды он приезжал ко мне домой, когда еще был игроком, потому что он хотел выступать за "Арсенал", — сообщил Венгер beIN Sports.
С тех пор Гвардиола построил блестящую карьеру тренера и завоевал уважение Венгера.
"Я уважаю то, что он делает, потому что он обладает четким видением игры. Пеп обладает позитивным настроем, позитивной философией. Даже когда он не выигрывает, я уважаю его точно так же, как и когда он побеждает, потому что он позитивно влияет на игру. Всегда очень важно иметь позитивный настрой", — добавил Венгер.
20.02.2018 13:00
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Да он ко мне на хату с подгоном заезжал, Пацан вчерашний
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старый все теребит седину на шарах и опускает выскочек
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все хотели играть у арсена, старый пердун никак не может угомониться
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#могбыподписать
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Всё как обычно, из той же оперы:
Венгер почти подписал Месси,
Венгер был близок к покупке КриРо
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Испанец даже приезжал к Венгеру домой и, как утверждает Арсен, демонстрировал желание играть за лондонский клуб.
:))). Посмотреть бы как он там демонстрировал свое желание старикану :)
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красава абассали мовреньо
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Арсенал сейчас, как Эвертон при Мойесе. отрыв от лидеров ощутимый, но и преследователи типа Бернли и Лестера далековато.
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