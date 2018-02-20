Анонс матча "Челси" — "Барселона"
Во вторник вечером в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов "Челси" примет на своем поле "Барселону".
Напомним, из пяти английских команд только "синие" не смогли выиграть свою группу Лиги Чемпионов. "Челси" финишировал вторым, по разнице мячей пропустив вперед "Рому".
Следствием этой осечки стал суровый жребий — уже в первом раунде плей-офф подопечные Антонио Конте столкнулись с лидером Ла Лиги и одним из традиционных фаворитов элитного европейского турнира.
За весь сезон "Барселона" потерпела только одно поражение, тогда как "Челси" может похвастать лишь четырьмя победами в 12 последних матчах с учетом всех соревнований.
"Эта команда является одной из лучших в мире — возможно, они фавориты на победу в этом соревновании. С другой стороны, мы должны быть в восторге от возможности провести столь важный матч против по-настоящему сильной команды и показать свой истинный уровень", — говорил на пресс-конференции Конте.
Стоит отметить, что "Челси" и "Барселона" являются принципиальными друг для друга соперниками. В семи последних встречах с каталонцами в рамках Лиги Чемпионов "синие" не потерпели ни одного поражения.
По пути к трофею Лиги Чемпионов 2012 года "Челси" превзошел "Барселону" на полуфинальной стадии — 3:2 по сумме двух матчей.
Во вторник на "Стэмфорд Бридж" "Челси" и "Барселона" столкнутся лицом к лицу в 13-й раз — это пятый самый играемый матч в истории Лиги Чемпионов.
В шести последних выездах на "Стэмфорд Бридж" в рамках Лиги Чемпионов "Барселона" одержал лишь одну победу (1 ничья, 4 поражения) — 1:2 в феврале 2006.
В каждом из своих матчей на "Стэмфорд Бридж" "Барселона" неизменно пропускала.
"Челси" попытается выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов впервые с сезона 2013/14. Однако в шести последних матчах на стадии плей-офф турнира "синие" ни разу не выиграли.
В пяти последних матчах Лиги Чемпионов плеймейкер "Челси" Эден Азар забил три гола и отдал две результативных передачи.
В рамках Лиги Чемпионов суперзвезда "Барселоны" Лионель Месси сыграл 655 минут против "Челси", но не забил ни одного гола.
Из-за травм "Челси", вероятно, недосчитается Давида Луиса и Тьемуэ Бакайоко. Однако Маркос Алонсо должен вернуться в строй. Оливье Жиру и залечивший спину Альваро Мората поспорят за право сыграть в нападении.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Челси" (Англия) — "Барселона" (Испания)
Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 22:45 Онлайн-трансляция
20.02.2018 12:00
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Последние комментарии:
че там с холгейтом? фа просто так чтоль замяла энцидент с фирмино, которого петух обвинил в расизме?
(ответить)
61% за Челси. Пенсизм крепчал.
Барса выепет эту помойку.
(ответить)
Чем же сити отличается от челси на самом деле..?
(ответить)
Впервые в истории фапли все пенсы слились воедино, чтобы не пропустить ни капли мочи.
(ответить)
Салам папалам четко-адекватным фанам. Удачи хочу пожелать Челси!
(ответить)
Моя собака челси супер горит пзд
(ответить)
норм сегодня воспитанник Ливерпуля покарает пинсав
(ответить)
Мы должны быть в восторге от возможности провести столь важный матч против по-настоящему сильной команды и <b/>показать свой истинный уровень<b/>", — говорил на пресс-конференции Конте.
(ответить)
62% действительно ждут победы пенсов? всё ясно.
(ответить)
где слэш?!
(ответить)
https://m.youtube.com/watch?v=wN13x-LlKOw
кошечка всё сказала.
(ответить)
Не обижайте парни mancityman.
думаю у него какие то проблемы в реале и по этому он такой агрессивный всех пытается укусить.Но только еще больше становится заложником своего негатива.
С уважением Я.
(ответить)
Серьёзный вопрос:
Чёго вам не хватает в этой группе по ставкам?
https://vk.com/bettinginsider
Вот реально, что вы вам хотелось в неё добавить?
(ответить)
Ебать Вы конченные! Болею за Челси 15 лет уже как, на фапле сижу с 2008 , и что тут творится!!!! Я в ахуе со школоты! У-вас писюны то выросли, писать такое? Уважайте соперников, это Каждый тренер мне говорил!!! И тот кто льёт дерьмо на другие клубы и их болельщиков просто детки с грязным пузом! В глаза Вы такое никогда не скажите, или хотя бы по телефону! Как говорит мой дядя: фраер малолетка, в жопе хер во рту конфетка... админам этого сайта отдельный привет, вы МАКСИМАЛЬНО довели премьершип до конченного дерьма!!!
(ответить)
23.08.2015 09:44 #
letraceur
Вангую, не заиграет , будет как Кэррол в ливере или даже хуже
Источник: http://fapl.ru/posts/11485/?c=1
брат think-a каммент через 4.5 года
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Больше всего стремно если какую нибудь пенку обоссаную назначат, ещё этот чакыр ссаный...
Если уж прое6ать то прое6ать по нормальному
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Не буду болеть за челси и за Барселону тоже.Только Ливерпуль.Если быть объективной, то шансы у синих есть,но они очень малы примерно 20 на 80 в пользу барсы. Удачи желаю только адекватным болельщикам челси, которых на фапле нет.
(ответить)
Классный матч будет в 1/4
Ливерпуль - Барселона
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Пизд сегодня сколько ответственности ляжет на плечи Канте и Азара
На первом вся оборона держится, а на втором вся атака
Не подведите парни!
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Намечается крупнейшее поражение английских клубов за всю историю ЛЧ.
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