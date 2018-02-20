Анонс матча "Челси" — "Барселона"

Во вторник вечером в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов "Челси" примет на своем поле "Барселону".

Напомним, из пяти английских команд только "синие" не смогли выиграть свою группу Лиги Чемпионов. "Челси" финишировал вторым, по разнице мячей пропустив вперед "Рому".



Следствием этой осечки стал суровый жребий — уже в первом раунде плей-офф подопечные Антонио Конте столкнулись с лидером Ла Лиги и одним из традиционных фаворитов элитного европейского турнира.



За весь сезон "Барселона" потерпела только одно поражение, тогда как "Челси" может похвастать лишь четырьмя победами в 12 последних матчах с учетом всех соревнований.



"Эта команда является одной из лучших в мире — возможно, они фавориты на победу в этом соревновании. С другой стороны, мы должны быть в восторге от возможности провести столь важный матч против по-настоящему сильной команды и показать свой истинный уровень", — говорил на пресс-конференции Конте.



Стоит отметить, что "Челси" и "Барселона" являются принципиальными друг для друга соперниками. В семи последних встречах с каталонцами в рамках Лиги Чемпионов "синие" не потерпели ни одного поражения.



По пути к трофею Лиги Чемпионов 2012 года "Челси" превзошел "Барселону" на полуфинальной стадии — 3:2 по сумме двух матчей.



Во вторник на "Стэмфорд Бридж" "Челси" и "Барселона" столкнутся лицом к лицу в 13-й раз — это пятый самый играемый матч в истории Лиги Чемпионов.



В шести последних выездах на "Стэмфорд Бридж" в рамках Лиги Чемпионов "Барселона" одержал лишь одну победу (1 ничья, 4 поражения) — 1:2 в феврале 2006.



В каждом из своих матчей на "Стэмфорд Бридж" "Барселона" неизменно пропускала.



"Челси" попытается выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов впервые с сезона 2013/14. Однако в шести последних матчах на стадии плей-офф турнира "синие" ни разу не выиграли.



В пяти последних матчах Лиги Чемпионов плеймейкер "Челси" Эден Азар забил три гола и отдал две результативных передачи.



В рамках Лиги Чемпионов суперзвезда "Барселоны" Лионель Месси сыграл 655 минут против "Челси", но не забил ни одного гола.



Из-за травм "Челси", вероятно, недосчитается Давида Луиса и Тьемуэ Бакайоко. Однако Маркос Алонсо должен вернуться в строй. Оливье Жиру и залечивший спину Альваро Мората поспорят за право сыграть в нападении.



