Анонс матча "Челси" — "Барселона"

Челси Во вторник вечером в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов "Челси" примет на своем поле "Барселону".

Напомним, из пяти английских команд только "синие" не смогли выиграть свою группу Лиги Чемпионов. "Челси" финишировал вторым, по разнице мячей пропустив вперед "Рому".

Следствием этой осечки стал суровый жребий — уже в первом раунде плей-офф подопечные Антонио Конте столкнулись с лидером Ла Лиги и одним из традиционных фаворитов элитного европейского турнира.

За весь сезон "Барселона" потерпела только одно поражение, тогда как "Челси" может похвастать лишь четырьмя победами в 12 последних матчах с учетом всех соревнований.

"Эта команда является одной из лучших в мире — возможно, они фавориты на победу в этом соревновании. С другой стороны, мы должны быть в восторге от возможности провести столь важный матч против по-настоящему сильной команды и показать свой истинный уровень", — говорил на пресс-конференции Конте.

Стоит отметить, что "Челси" и "Барселона" являются принципиальными друг для друга соперниками. В семи последних встречах с каталонцами в рамках Лиги Чемпионов "синие" не потерпели ни одного поражения.

По пути к трофею Лиги Чемпионов 2012 года "Челси" превзошел "Барселону" на полуфинальной стадии — 3:2 по сумме двух матчей.

Во вторник на "Стэмфорд Бридж" "Челси" и "Барселона" столкнутся лицом к лицу в 13-й раз — это пятый самый играемый матч в истории Лиги Чемпионов.

В шести последних выездах на "Стэмфорд Бридж" в рамках Лиги Чемпионов "Барселона" одержал лишь одну победу (1 ничья, 4 поражения) — 1:2 в феврале 2006.

В каждом из своих матчей на "Стэмфорд Бридж" "Барселона" неизменно пропускала.

"Челси" попытается выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов впервые с сезона 2013/14. Однако в шести последних матчах на стадии плей-офф турнира "синие" ни разу не выиграли.

В пяти последних матчах Лиги Чемпионов плеймейкер "Челси" Эден Азар забил три гола и отдал две результативных передачи.

В рамках Лиги Чемпионов суперзвезда "Барселоны" Лионель Месси сыграл 655 минут против "Челси", но не забил ни одного гола.

Из-за травм "Челси", вероятно, недосчитается Давида Луиса и Тьемуэ Бакайоко. Однако Маркос Алонсо должен вернуться в строй. Оливье Жиру и залечивший спину Альваро Мората поспорят за право сыграть в нападении.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Челси" (Англия) — "Барселона" (Испания)
Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 22:45 Онлайн-трансляция



Метки анонс матча, Барселона, Лига Чемпионов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 10353

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Последние комментарии:




  1. liverfun 20.02.2018 21:16 # liverfun
    че там с холгейтом? фа просто так чтоль замяла энцидент с фирмино, которого петух обвинил в расизме?

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  2. erevansky 20.02.2018 21:09 # erevansky
    61% за Челси. Пенсизм крепчал.

    Барса выепет эту помойку.

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  3. element-ekb 20.02.2018 21:08 # element-ekb
    Чем же сити отличается от челси на самом деле..?

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  4. mr-s1n1st3r 20.02.2018 21:07 # mr-s1n1st3r
    Впервые в истории фапли все пенсы слились воедино, чтобы не пропустить ни капли мочи.

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  5. tjk4 20.02.2018 21:06 # tjk4
    Салам папалам четко-адекватным фанам. Удачи хочу пожелать Челси!

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  6. mikkiynwa 20.02.2018 21:04 # mikkiynwa
    Моя собака челси супер горит пзд

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  7. spartan 20.02.2018 21:04 # spartan
    норм сегодня воспитанник Ливерпуля покарает пинсав

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  8. element-ekb 20.02.2018 21:04 # element-ekb
    Мы должны быть в восторге от возможности провести столь важный матч против по-настоящему сильной команды и <b/>показать свой истинный уровень<b/>", — говорил на пресс-конференции Конте.

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  9. manutd-20champ 20.02.2018 20:57 # manutd-20champ
    62% действительно ждут победы пенсов? всё ясно.

    (ответить)

  10. chelsea-ferrari 20.02.2018 20:43 # chelsea-ferrari
    где слэш?!

    (ответить)

  11. chelsea-ferrari 20.02.2018 20:42 # chelsea-ferrari
    https://m.youtube.com/watch?v=wN13x-LlKOw

    кошечка всё сказала.

    (ответить)

  12. skychnie-oboi 20.02.2018 20:37 # skychnie-oboi
    Не обижайте парни mancityman.
    думаю у него какие то проблемы в реале и по этому он такой агрессивный всех пытается укусить.Но только еще больше становится заложником своего негатива.

    С уважением Я.

    (ответить)

  13. rentv 20.02.2018 20:32 # rentv
    Серьёзный вопрос:

    Чёго вам не хватает в этой группе по ставкам?

    https://vk.com/bettinginsider

    Вот реально, что вы вам хотелось в неё добавить?

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  14. its17 20.02.2018 20:23 # its17
    Ебать Вы конченные! Болею за Челси 15 лет уже как, на фапле сижу с 2008 , и что тут творится!!!! Я в ахуе со школоты! У-вас писюны то выросли, писать такое? Уважайте соперников, это Каждый тренер мне говорил!!! И тот кто льёт дерьмо на другие клубы и их болельщиков просто детки с грязным пузом! В глаза Вы такое никогда не скажите, или хотя бы по телефону! Как говорит мой дядя: фраер малолетка, в жопе хер во рту конфетка... админам этого сайта отдельный привет, вы МАКСИМАЛЬНО довели премьершип до конченного дерьма!!!

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  15. torekhan 20.02.2018 20:14 # torekhan
    23.08.2015 09:44 #
    letraceur

    Вангую, не заиграет , будет как Кэррол в ливере или даже хуже

    Источник: http://fapl.ru/posts/11485/?c=1
    брат think-a каммент через 4.5 года

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  16. eden10 20.02.2018 20:08 # eden10
    Больше всего стремно если какую нибудь пенку обоссаную назначат, ещё этот чакыр ссаный...
    Если уж прое6ать то прое6ать по нормальному

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  17. emily-lfc-2005 20.02.2018 19:56 # emily-lfc-2005
    Не буду болеть за челси и за Барселону тоже.Только Ливерпуль.Если быть объективной, то шансы у синих есть,но они очень малы примерно 20 на 80 в пользу барсы. Удачи желаю только адекватным болельщикам челси, которых на фапле нет.

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  18. mikkiynwa 20.02.2018 19:55 # mikkiynwa
    Классный матч будет в 1/4

    Ливерпуль - Барселона

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  19. eden10 20.02.2018 19:47 # eden10
    Пизд сегодня сколько ответственности ляжет на плечи Канте и Азара
    На первом вся оборона держится, а на втором вся атака
    Не подведите парни!

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  20. stevens 20.02.2018 19:35 # stevens
    Намечается крупнейшее поражение английских клубов за всю историю ЛЧ.

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