Янг ответил Кину и выразил надежду на победу в Лиге Чемпионов
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг ответил на критику Роя Кина и выразил уверенность, что его команда способна выиграть Лигу Чемпионов.
После того как "Юнайтед" потерпел поражение от "Ньюкасла" полторы недели назад – свое второе в трех матчах Премьер-Лиги – Кин заявил, что у "красных дьяволов" будут проблемы, пока Янг занимает место на фланге защиты.
В ответ Эшли привел статистику, согласно которой у МЮ лучшая оборона в Премьер-Лиге, пропустившая на один мяч меньше лидеров из "Манчестер Сити".
"На прошлой неделе было сказано много всего насчет наших защитников. Каждый имеет право на мнение, но, если вы загляните в статистику, то мы продолжаем играть на ноль. Надеюсь, нам удастся еще и помогать в атаке", - сообщил Янг Daily Mail.
Вдобавок, Эшли заявил, что "Юнайтед" имеет все шансы выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне. По мнению Янга, нет никакого смысла начинать турнир без мыслей о победе.
"Конечно, мы способны на это. Никто не вступает в турнир, не желая его выиграть. Наш следующий противник – "Севилья", поэтому давайте посмотрим, что произойдет в очных матчах. Самое главное, чтобы мы сосредоточились на своей игре", - добавил Янг.
20.02.2018 11:00
Просмотров: 3532
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
некуй бздеть на вентилятор - Янг один из лучших защитников Юнайтед, не уступая Валенсии при том, что на атаку он играет иногда полезней Погба и Лингарда
(ответить)
Скажи спасибо Де Хеа, а не своим деревянным Смоллингам и Джонсам.
Нашел чем похвастаться. Тут 90% заслуги ДеХеа, а не Янгов.
(ответить)
Ёбаное ныряло опять ебач раскрыло
(ответить)
Как защитник - полный ноль. При подключениях к атакам - кое-как ещё может играть, и то не тянет на игрока основы.
(ответить)
Ага. Это ж заслуга янга что играют на ноль. Взял буквально отнял все лавры у де хеа который просто тащит команду в защите. Молодец эшли
(ответить)
Pussy Diver
(ответить)
победу в лч когда на острие лукаку который кроме вба и халов никому не забивает
как выходит команда середня типо щолсе касла или саута - все ноль
про грандов типо лфк или астон вилы и говорить нехуй - мартышка даже мячик не видит
(ответить)
ага, защитник..
(ответить)
Обоссыт синюю помойку на выходные выкинув их нахуй на 5ое место
(ответить)
Манки ссут на себя. Реальные бичи
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий