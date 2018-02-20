Янг ответил Кину и выразил надежду на победу в Лиге Чемпионов

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг ответил на критику Роя Кина и выразил уверенность, что его команда способна выиграть Лигу Чемпионов.

После того как "Юнайтед" потерпел поражение от "Ньюкасла" полторы недели назад – свое второе в трех матчах Премьер-Лиги – Кин заявил, что у "красных дьяволов" будут проблемы, пока Янг занимает место на фланге защиты.



В ответ Эшли привел статистику, согласно которой у МЮ лучшая оборона в Премьер-Лиге, пропустившая на один мяч меньше лидеров из "Манчестер Сити".



"На прошлой неделе было сказано много всего насчет наших защитников. Каждый имеет право на мнение, но, если вы загляните в статистику, то мы продолжаем играть на ноль. Надеюсь, нам удастся еще и помогать в атаке", - сообщил Янг Daily Mail.



Вдобавок, Эшли заявил, что "Юнайтед" имеет все шансы выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне. По мнению Янга, нет никакого смысла начинать турнир без мыслей о победе.



"Конечно, мы способны на это. Никто не вступает в турнир, не желая его выиграть. Наш следующий противник – "Севилья", поэтому давайте посмотрим, что произойдет в очных матчах. Самое главное, чтобы мы сосредоточились на своей игре", - добавил Янг.