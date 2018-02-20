Янг ответил Кину и выразил надежду на победу в Лиге Чемпионов

Эшли нг Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг ответил на критику Роя Кина и выразил уверенность, что его команда способна выиграть Лигу Чемпионов.

После того как "Юнайтед" потерпел поражение от "Ньюкасла" полторы недели назад – свое второе в трех матчах Премьер-Лиги – Кин заявил, что у "красных дьяволов" будут проблемы, пока Янг занимает место на фланге защиты.

В ответ Эшли привел статистику, согласно которой у МЮ лучшая оборона в Премьер-Лиге, пропустившая на один мяч меньше лидеров из "Манчестер Сити".

"На прошлой неделе было сказано много всего насчет наших защитников. Каждый имеет право на мнение, но, если вы загляните в статистику, то мы продолжаем играть на ноль. Надеюсь, нам удастся еще и помогать в атаке", - сообщил Янг Daily Mail.

Вдобавок, Эшли заявил, что "Юнайтед" имеет все шансы выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне. По мнению Янга, нет никакого смысла начинать турнир без мыслей о победе.

"Конечно, мы способны на это. Никто не вступает в турнир, не желая его выиграть. Наш следующий противник – "Севилья", поэтому давайте посмотрим, что произойдет в очных матчах. Самое главное, чтобы мы сосредоточились на своей игре", - добавил Янг.




Метки Манчестер Юнайтед, Янг

Автор foxmcfc   

Дата 20.02.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. bonch-bruevich 20.02.2018 20:55 # bonch-bruevich
    некуй бздеть на вентилятор - Янг один из лучших защитников Юнайтед, не уступая Валенсии при том, что на атаку он играет иногда полезней Погба и Лингарда

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  2. fc-oil 20.02.2018 14:18 # fc-oil
    Скажи спасибо Де Хеа, а не своим деревянным Смоллингам и Джонсам.
    Нашел чем похвастаться. Тут 90% заслуги ДеХеа, а не Янгов.

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  3. ezh28 20.02.2018 14:08 # ezh28
    Ёбаное ныряло опять ебач раскрыло

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  4. gin 20.02.2018 12:21 # gin
    Как защитник - полный ноль. При подключениях к атакам - кое-как ещё может играть, и то не тянет на игрока основы.

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  5. van-der-slav 20.02.2018 11:52 # van-der-slav
    Ага. Это ж заслуга янга что играют на ноль. Взял буквально отнял все лавры у де хеа который просто тащит команду в защите. Молодец эшли

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  6. lfcallday 20.02.2018 11:49 # lfcallday
    Pussy Diver

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  7. blackdreamer 20.02.2018 11:28 # blackdreamer
    победу в лч когда на острие лукаку который кроме вба и халов никому не забивает
    как выходит команда середня типо щолсе касла или саута - все ноль
    про грандов типо лфк или астон вилы и говорить нехуй - мартышка даже мячик не видит

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  8. israil0707 20.02.2018 11:25 # israil0707
    ага, защитник..

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  9. kara-balapan 20.02.2018 11:25 # kara-balapan
    Обоссыт синюю помойку на выходные выкинув их нахуй на 5ое место

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  10. wearechelsea 20.02.2018 11:03 # wearechelsea
    Манки ссут на себя. Реальные бичи

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