Салах объяснил, почему стал забивать больше с переходом в "Ливерпуль"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах считает, что своей высочайшей результативностью он обязан главному тренеру Юргену Клоппу и его тактическому решению на старте сезона.

Для достижения рубежа в 30 голов за "Ливерпуль" Салаху потребовалось всего 36 матчей в сезоне — столь скорострельного игрока у мерсисайдского клуба не было более 100 лет.



При этом на "Энфилд" прошлым летом Мохамед переезжал из "Ромы" как номинальный вингер. 25-летний египтянин рад, что Клопп разглядел его бомбардирский талант и позволил играть ближе к острию.



"Благодаря нашему тренеру я стал играть чуть ближе к чужим воротам — ближе, чем в каком-либо другом клубе или при каком-либо другом тренере".



"Так что я всегда оказываюсь перед чужими воротами и имею возможности, чтобы забить. Тренер всегда говорит мне оставаться ближе к чужим воротам во время тренировок".



"Я не хочу чересчур забегать вперед, потому что сезон еще далек от завершения, и нельзя отвлекаться. Однако да, мы работаем над этим во времени тренировочных занятий".



"Нельзя забить 10 голов с 10 ударов — это невозможно, и я знаю, что также и упускаю моменты в этом сезоне. Однако я стараюсь прибавить".



"Я всегда стараюсь разглядеть свои слабые места и затем поработать над их улучшением, а также я всегда стараюсь забивать по-разному. Тренер так сильно помогает мне в этом, плюс я упорно занимаюсь самостоятельно после тренировок", — цитирует Салаха Sky Sports.