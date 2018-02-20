Салах объяснил, почему стал забивать больше с переходом в "Ливерпуль"

Юрген Клопп и Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах считает, что своей высочайшей результативностью он обязан главному тренеру Юргену Клоппу и его тактическому решению на старте сезона.

Для достижения рубежа в 30 голов за "Ливерпуль" Салаху потребовалось всего 36 матчей в сезоне — столь скорострельного игрока у мерсисайдского клуба не было более 100 лет.

При этом на "Энфилд" прошлым летом Мохамед переезжал из "Ромы" как номинальный вингер. 25-летний египтянин рад, что Клопп разглядел его бомбардирский талант и позволил играть ближе к острию.

"Благодаря нашему тренеру я стал играть чуть ближе к чужим воротам — ближе, чем в каком-либо другом клубе или при каком-либо другом тренере".

"Так что я всегда оказываюсь перед чужими воротами и имею возможности, чтобы забить. Тренер всегда говорит мне оставаться ближе к чужим воротам во время тренировок".

"Я не хочу чересчур забегать вперед, потому что сезон еще далек от завершения, и нельзя отвлекаться. Однако да, мы работаем над этим во времени тренировочных занятий".

"Нельзя забить 10 голов с 10 ударов — это невозможно, и я знаю, что также и упускаю моменты в этом сезоне. Однако я стараюсь прибавить".

"Я всегда стараюсь разглядеть свои слабые места и затем поработать над их улучшением, а также я всегда стараюсь забивать по-разному. Тренер так сильно помогает мне в этом, плюс я упорно занимаюсь самостоятельно после тренировок", — цитирует Салаха Sky Sports.



Метки Клопп, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2018 07:00

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  1. kara-balapan 20.02.2018 07:38 # kara-balapan
    У Азара обводок больше

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  2. mrjingles 20.02.2018 07:15 # mrjingles
    Лютый топарь
    Салах > манэ > месси > wijnaldum > жопар

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