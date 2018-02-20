Алекс Сандро не помышлял о переходе в "Челси" или "Юнайтед"
Защитник Алекс Сандро заявил, что счастлив в "Ювентусе" и не помышлял о переезде в Премьер-Лигу в предыдущие трансферные окна.
Достоверно известно, что прошлым летом за Сандро охотился "Челси". А в январе к борьбе за 27-летнего бразильца присоединился "Манчестер Юнайтед".
Тем не менее, Алекс не пытался покинуть Турин, несмотря на существующие разногласия относительно нового контракта. В данный момент времени Сандро по-прежнему сосредоточен только на "Ювентусе".
"Я всегда был сосредоточен на своей работе и думал только о "Ювентусе", с которым у меня все еще есть два года по контракту".
"Я хорошо себя чувствую здесь и удовлетворен своим состоянием сегодня. Моя приоритетная цель — выиграть все с "Ювентусом". Затем будет Чемпионат Мира, и я надеюсь получить место в сборной Бразилии благодаря хорошей игре здесь", — сообщил Сандро Gazzetta dello Sport.
20.02.2018 06:00
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При здаровом марсело основы в сборной не видать, как и лузерхулю чемпионства в апл
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синим не нужен был, а скумо6ляди наверное локти кусают.
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