Алекс Сандро не помышлял о переходе в "Челси" или "Юнайтед"

Алекс Сандро Защитник Алекс Сандро заявил, что счастлив в "Ювентусе" и не помышлял о переезде в Премьер-Лигу в предыдущие трансферные окна.

Достоверно известно, что прошлым летом за Сандро охотился "Челси". А в январе к борьбе за 27-летнего бразильца присоединился "Манчестер Юнайтед".

Тем не менее, Алекс не пытался покинуть Турин, несмотря на существующие разногласия относительно нового контракта. В данный момент времени Сандро по-прежнему сосредоточен только на "Ювентусе".

"Я всегда был сосредоточен на своей работе и думал только о "Ювентусе", с которым у меня все еще есть два года по контракту".

"Я хорошо себя чувствую здесь и удовлетворен своим состоянием сегодня. Моя приоритетная цель — выиграть все с "Ювентусом". Затем будет Чемпионат Мира, и я надеюсь получить место в сборной Бразилии благодаря хорошей игре здесь", — сообщил Сандро Gazzetta dello Sport.



Метки Манчестер Юнайтед, Сандро, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2018 06:00

Количество просмотров Просмотров: 396

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mazinho-united 20.02.2018 07:44 # mazinho-united
    При здаровом марсело основы в сборной не видать, как и лузерхулю чемпионства в апл

    (ответить)

  2. fc-zenit 20.02.2018 07:20 # fc-zenit
    синим не нужен был, а скумо6ляди наверное локти кусают.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: