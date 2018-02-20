FA может наказать Гвардиолу и Агуэро

Неподобающее поведение Хосепа Гвардиолы и Серхио Агуэро в матче, проигранном "Манчестер Сити" "Уигану" со счетом 1:0, может привлечь внимание FA.

В понедельник вечером лидер Премьер-Лиги потерпел неожиданное поражение в гостях у представителя Лиги Один, весь второй тайм играя вдесятером после удаления Фабиана Дельфа.



Дельф получил прямую красную карточку в самой концовке первого тайма, бросившись в ноги Максу Пауэру, и это послужило поводом к ожесточенной перепалке между главными тренерами двух команд: Гвардиолой и его коллегой из "Уигана" Полом Куком.



Разборки между Гвардиолой и Куком продолжились уже в подтрибунном помещении. В ситуацию пришлось вмешаться персоналу и ассистентам, чтобы увести разгневанного каталонца в раздевалку.



"Мои поздравления "Уигану" с проходом дальше, они нанесли один удар в створ. Они сделали абсолютно все, что могли, мы же допустили ошибку, ставшую роковой — этот матч был подобен финалу. Мы должны принять поражение. Поздравляю победителя".



"Красная карточка? Так решил рефери. В перерыве ничего не случилось", — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.



Еще один инцидент случился уже после финального свистка, когда опьяненные успехом своей команды фанаты "латикс" хлынули на поле, и одному из них досталось от Агуэро. Аргентинец агрессивно отмахнулся, а затем принялся преследовать болельщика.



В скором времени Ассоциация должна дать оценку случившемуся и решить, будут ли выдвинуты обвинения в адрес Гвардиолы и Агуэро.



