FA может наказать Гвардиолу и Агуэро

Серхио Агуэро Неподобающее поведение Хосепа Гвардиолы и Серхио Агуэро в матче, проигранном "Манчестер Сити" "Уигану" со счетом 1:0, может привлечь внимание FA.

В понедельник вечером лидер Премьер-Лиги потерпел неожиданное поражение в гостях у представителя Лиги Один, весь второй тайм играя вдесятером после удаления Фабиана Дельфа.

Дельф получил прямую красную карточку в самой концовке первого тайма, бросившись в ноги Максу Пауэру, и это послужило поводом к ожесточенной перепалке между главными тренерами двух команд: Гвардиолой и его коллегой из "Уигана" Полом Куком.

Разборки между Гвардиолой и Куком продолжились уже в подтрибунном помещении. В ситуацию пришлось вмешаться персоналу и ассистентам, чтобы увести разгневанного каталонца в раздевалку.

"Мои поздравления "Уигану" с проходом дальше, они нанесли один удар в створ. Они сделали абсолютно все, что могли, мы же допустили ошибку, ставшую роковой — этот матч был подобен финалу. Мы должны принять поражение. Поздравляю победителя".

"Красная карточка? Так решил рефери. В перерыве ничего не случилось", — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

Еще один инцидент случился уже после финального свистка, когда опьяненные успехом своей команды фанаты "латикс" хлынули на поле, и одному из них досталось от Агуэро. Аргентинец агрессивно отмахнулся, а затем принялся преследовать болельщика.

В скором времени Ассоциация должна дать оценку случившемуся и решить, будут ли выдвинуты обвинения в адрес Гвардиолы и Агуэро.



Метки Агуэро, Гвардиола, Кубок Англии, Манчестер Сити, Уиган

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2018 02:50

Количество просмотров Просмотров: 5046

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  1. mcfc-fantactic 20.02.2018 07:16 # mcfc-fantactic
    Потом ещё музыку в раздевалке включили)))

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  2. olegxit 20.02.2018 06:43 # olegxit
    Пятушки :))

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  3. liverfun 20.02.2018 06:41 # liverfun
    Ну красная карточка такая, на грани, гвардиола наверно бомбанул из-за тренера уигана, который сразу к судье полетел вымаливая удаление. Про агуэро хз, хозяева должны в первую очередь обеспечивать безопасность на стадионе, их в первую очередь надо штрафовать

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  4. tursa 20.02.2018 06:08 # tursa
    подгорели жестко походу

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  5. carrick-16 20.02.2018 05:53 # carrick-16
    Пеп истеричка. И в Англию привез свой гнилой балет. Сами же хотели чтобы судьи оберегали игроков, вот и получите.

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  6. chelsea-super 20.02.2018 05:11 # chelsea-super
    Ебаный гнилой пидар огуэро, надеюсь кресты порвет

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  7. kos9k 20.02.2018 04:13 # kos9k
    агу нихуя не сделал же, если вы дал пи3дюдей по делу-другой вопрос

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  8. vinnipooh 20.02.2018 03:51 # vinnipooh
    Агуэро, сраный карлик, с ребёнком решил выяснить отношения. Педофил однозначно

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  9. skychnie-oboi 20.02.2018 03:22 # skychnie-oboi
    Нормально затроллили Лысого.

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  10. cunningham 20.02.2018 03:13 # cunningham
    так то фан сам напросился по щам получить)

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