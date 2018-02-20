FA может наказать Гвардиолу и Агуэро
Неподобающее поведение Хосепа Гвардиолы и Серхио Агуэро в матче, проигранном "Манчестер Сити" "Уигану" со счетом 1:0, может привлечь внимание FA.
В понедельник вечером лидер Премьер-Лиги потерпел неожиданное поражение в гостях у представителя Лиги Один, весь второй тайм играя вдесятером после удаления Фабиана Дельфа.
Дельф получил прямую красную карточку в самой концовке первого тайма, бросившись в ноги Максу Пауэру, и это послужило поводом к ожесточенной перепалке между главными тренерами двух команд: Гвардиолой и его коллегой из "Уигана" Полом Куком.
Разборки между Гвардиолой и Куком продолжились уже в подтрибунном помещении. В ситуацию пришлось вмешаться персоналу и ассистентам, чтобы увести разгневанного каталонца в раздевалку.
"Мои поздравления "Уигану" с проходом дальше, они нанесли один удар в створ. Они сделали абсолютно все, что могли, мы же допустили ошибку, ставшую роковой — этот матч был подобен финалу. Мы должны принять поражение. Поздравляю победителя".
"Красная карточка? Так решил рефери. В перерыве ничего не случилось", — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.
Еще один инцидент случился уже после финального свистка, когда опьяненные успехом своей команды фанаты "латикс" хлынули на поле, и одному из них досталось от Агуэро. Аргентинец агрессивно отмахнулся, а затем принялся преследовать болельщика.
В скором времени Ассоциация должна дать оценку случившемуся и решить, будут ли выдвинуты обвинения в адрес Гвардиолы и Агуэро.
19 февраля 2018 г.
19 февраля 2018 г.
20.02.2018 02:50
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Последние комментарии:
Потом ещё музыку в раздевалке включили)))
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Пятушки :))
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Ну красная карточка такая, на грани, гвардиола наверно бомбанул из-за тренера уигана, который сразу к судье полетел вымаливая удаление. Про агуэро хз, хозяева должны в первую очередь обеспечивать безопасность на стадионе, их в первую очередь надо штрафовать
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подгорели жестко походу
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Пеп истеричка. И в Англию привез свой гнилой балет. Сами же хотели чтобы судьи оберегали игроков, вот и получите.
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Ебаный гнилой пидар огуэро, надеюсь кресты порвет
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агу нихуя не сделал же, если вы дал пи3дюдей по делу-другой вопрос
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Агуэро, сраный карлик, с ребёнком решил выяснить отношения. Педофил однозначно
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Нормально затроллили Лысого.
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так то фан сам напросился по щам получить)
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