"Уиган" сенсационно выбил "Сити" из Кубка Англии

"Манчестер Сити" вылетел из Кубка Англии, сенсационно проиграв в гостях у "Уигана" из третьего дивизиона — 1:0.

Как и подобает лучшей команде Премьер-Лиги в противостоянии с представителем Лиги Один, "горожане" владели подавляющим игровым преимуществом в первом тайме, однако очень скоро "Уиган" пару раз показал зубы.



Игроки "Сити" часто выходили на ударные позиции, но почти всегда били мимо. Когда мяч все-таки шел в створ, то становился легкой добычей для голкипера "латикс" Кристиана Уолтона.



А перед самым уходом команд на перерыв случилось неожиданное. Фабиан Дельф бросился ногами вперед под Макса Пауэра, и рефери не оставил без внимания столь вопиющую грубость, показав "горожанину" прямую красную карточку.



Во втором тайме характер игры практически не изменился. Несмотря на дефицит в одного игрока, гости не ослабили натиск, но при этом были вынуждены больше работать — за себя и за того парня.



Более того, можно даже сказать, что при равных составах "Уиган" выглядел лучше. В первом тайме хозяева хотя бы имели полумоменты у чужих ворот, тогда как после перерыва Клаудио Браво находился совершенно без работы.



На 79-й минуте "Уиган" все-таки дождался своего шанса. Вышедший на замену Кайл Уолкер внезапно пропустил мяч на Уилла Григга, тот рванул к линии штрафной и затем пробил мимо Браво — 1:0.



Несмотря на отчаянный навал в концовке, "Сити" так и не удалось избежать поражения. Хозяева отстояли победу.



"Уиган" преподнес настоящую сенсацию и теперь выходит в четвертьфинал Кубка Англии, где сыграет с "Саутгемптоном". "Сити" лишился шансов на покер, но при этом слегка разгрузил свое расписание и теперь может сосредоточиться на прочих турнирах.



"Уиган" — "Манчестер Сити" — 1:0 (0:0)



Гол: Григг 79.



"Манчестер Сити": Браво, Данило, Стоунс, Лапорт, Дельф, Фернандиньо, Бернарду Силва, Давид Сильва (Де Брюйне 65), Сане (Уолкер 45), Гюндоган, Агуэро.



Удаление: Дельф 45.