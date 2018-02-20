"Уиган" сенсационно выбил "Сити" из Кубка Англии
"Манчестер Сити" вылетел из Кубка Англии, сенсационно проиграв в гостях у "Уигана" из третьего дивизиона — 1:0.
Как и подобает лучшей команде Премьер-Лиги в противостоянии с представителем Лиги Один, "горожане" владели подавляющим игровым преимуществом в первом тайме, однако очень скоро "Уиган" пару раз показал зубы.
Игроки "Сити" часто выходили на ударные позиции, но почти всегда били мимо. Когда мяч все-таки шел в створ, то становился легкой добычей для голкипера "латикс" Кристиана Уолтона.
А перед самым уходом команд на перерыв случилось неожиданное. Фабиан Дельф бросился ногами вперед под Макса Пауэра, и рефери не оставил без внимания столь вопиющую грубость, показав "горожанину" прямую красную карточку.
Во втором тайме характер игры практически не изменился. Несмотря на дефицит в одного игрока, гости не ослабили натиск, но при этом были вынуждены больше работать — за себя и за того парня.
Более того, можно даже сказать, что при равных составах "Уиган" выглядел лучше. В первом тайме хозяева хотя бы имели полумоменты у чужих ворот, тогда как после перерыва Клаудио Браво находился совершенно без работы.
На 79-й минуте "Уиган" все-таки дождался своего шанса. Вышедший на замену Кайл Уолкер внезапно пропустил мяч на Уилла Григга, тот рванул к линии штрафной и затем пробил мимо Браво — 1:0.
Несмотря на отчаянный навал в концовке, "Сити" так и не удалось избежать поражения. Хозяева отстояли победу.
"Уиган" преподнес настоящую сенсацию и теперь выходит в четвертьфинал Кубка Англии, где сыграет с "Саутгемптоном". "Сити" лишился шансов на покер, но при этом слегка разгрузил свое расписание и теперь может сосредоточиться на прочих турнирах.
"Уиган" — "Манчестер Сити" — 1:0 (0:0)
Гол: Григг 79.
"Манчестер Сити": Браво, Данило, Стоунс, Лапорт, Дельф, Фернандиньо, Бернарду Силва, Давид Сильва (Де Брюйне 65), Сане (Уолкер 45), Гюндоган, Агуэро.
Удаление: Дельф 45.
20.02.2018 00:50
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Последние комментарии:
Ну теперь точно личные суШки Уигана. Всегда не нравился этот клуб, но сегодня заслужили, браво.
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Уиган чемпик
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На радость букам сыграли. Лч за лфк, пл за сити, а кубками внутренними пусть довольствуются шпоры или канониры.
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Ребята, а где же jesus33?
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Как-то это всё подозрительно...внезапно бросился в ноги...внезапно пропустил мяч....
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красота то какая
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Уокер годно на выход григу мяч пропустил, а потом даже не пытался его прессинговать, вот это смешно было
(ответить)
Да бывает. Уиган молодцы, а Сити будет проще дышать
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hahahaha))
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Личные сучки Уигана, Гвардиола -1 титул пока (возьмешь только АПЛ и все на этом), хотел все 4 выиграть )
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ПОЗОР!!!!! Уахахахах
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если судил тэйор, то тогда все понятно. один из самых ебанутых судей апл.
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Ну хоть покер сразу Гвардиола не сделает, Арсен не должен подвести и оборонять нищетребл. Правильно сделали, что слили КА - пока апл с кармане, будут в лч выкладываться. Кал Арсенке уступят.
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Слили ненужный кубок, чтоб оставить силы на АПЛ
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Шо, апять.
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покер уже в кармане
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лохи.
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вангую победу арса в кале
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https://pp.userapi.com/c824409/v824409551/c40e0/MdbuclXLRVc.jpg
Тэйлор конченный уебан как и все в Англии судьи, все пытаются поднасрать СИТИ )) за этот подкат игрока Уигана тоже нужно было удалять.
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НУ И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
топовый сити 1/8 КА
кризисный Челси 1/4 КА
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