"Уиган" сенсационно выбил "Сити" из Кубка Англии

Уилл Григг "Манчестер Сити" вылетел из Кубка Англии, сенсационно проиграв в гостях у "Уигана" из третьего дивизиона — 1:0.

Как и подобает лучшей команде Премьер-Лиги в противостоянии с представителем Лиги Один, "горожане" владели подавляющим игровым преимуществом в первом тайме, однако очень скоро "Уиган" пару раз показал зубы.

Игроки "Сити" часто выходили на ударные позиции, но почти всегда били мимо. Когда мяч все-таки шел в створ, то становился легкой добычей для голкипера "латикс" Кристиана Уолтона.

А перед самым уходом команд на перерыв случилось неожиданное. Фабиан Дельф бросился ногами вперед под Макса Пауэра, и рефери не оставил без внимания столь вопиющую грубость, показав "горожанину" прямую красную карточку.

Во втором тайме характер игры практически не изменился. Несмотря на дефицит в одного игрока, гости не ослабили натиск, но при этом были вынуждены больше работать — за себя и за того парня.

Более того, можно даже сказать, что при равных составах "Уиган" выглядел лучше. В первом тайме хозяева хотя бы имели полумоменты у чужих ворот, тогда как после перерыва Клаудио Браво находился совершенно без работы.

На 79-й минуте "Уиган" все-таки дождался своего шанса. Вышедший на замену Кайл Уолкер внезапно пропустил мяч на Уилла Григга, тот рванул к линии штрафной и затем пробил мимо Браво — 1:0.

Несмотря на отчаянный навал в концовке, "Сити" так и не удалось избежать поражения. Хозяева отстояли победу.

"Уиган" преподнес настоящую сенсацию и теперь выходит в четвертьфинал Кубка Англии, где сыграет с "Саутгемптоном". "Сити" лишился шансов на покер, но при этом слегка разгрузил свое расписание и теперь может сосредоточиться на прочих турнирах.

"Уиган" — "Манчестер Сити" — 1:0 (0:0)

Гол: Григг 79.

"Манчестер Сити": Браво, Данило, Стоунс, Лапорт, Дельф, Фернандиньо, Бернарду Силва, Давид Сильва (Де Брюйне 65), Сане (Уолкер 45), Гюндоган, Агуэро.

Удаление: Дельф 45.



Метки Кубок Англии, Манчестер Сити, обзор матча, Уиган

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2018 00:50

Количество просмотров Просмотров: 6622

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. jayspearingagent 20.02.2018 07:27 # jayspearingagent
    Ну теперь точно личные суШки Уигана. Всегда не нравился этот клуб, но сегодня заслужили, браво.

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  2. vad1k-za-mu 20.02.2018 07:24 # vad1k-za-mu
    Уиган чемпик

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  3. beatles-red 20.02.2018 07:19 # beatles-red
    На радость букам сыграли. Лч за лфк, пл за сити, а кубками внутренними пусть довольствуются шпоры или канониры.

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  4. mata-hazard 20.02.2018 07:15 # mata-hazard
    Ребята, а где же jesus33?

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  5. irbis85 20.02.2018 07:09 # irbis85
    Как-то это всё подозрительно...внезапно бросился в ноги...внезапно пропустил мяч....

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  6. palach221078 20.02.2018 07:00 # palach221078
    красота то какая

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  7. liverfun 20.02.2018 06:56 # liverfun
    Уокер годно на выход григу мяч пропустил, а потом даже не пытался его прессинговать, вот это смешно было

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  8. beatles-red 20.02.2018 06:55 # beatles-red
    Да бывает. Уиган молодцы, а Сити будет проще дышать

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  9. infamous 20.02.2018 06:39 # infamous
    hahahaha))

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  10. mu-fc 20.02.2018 06:12 # mu-fc
    Личные сучки Уигана, Гвардиола -1 титул пока (возьмешь только АПЛ и все на этом), хотел все 4 выиграть )

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  11. cleverley88 20.02.2018 05:54 # cleverley88
    ПОЗОР!!!!! Уахахахах

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  12. liverfun 20.02.2018 05:03 # liverfun
    если судил тэйор, то тогда все понятно. один из самых ебанутых судей апл.

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  13. imf-tau 20.02.2018 03:52 # imf-tau
    Ну хоть покер сразу Гвардиола не сделает, Арсен не должен подвести и оборонять нищетребл. Правильно сделали, что слили КА - пока апл с кармане, будут в лч выкладываться. Кал Арсенке уступят.

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  14. cfc000000 20.02.2018 03:33 # cfc000000
    Слили ненужный кубок, чтоб оставить силы на АПЛ

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  15. skychnie-oboi 20.02.2018 02:36 # skychnie-oboi
    Шо, апять.

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  16. tursa 20.02.2018 02:31 # tursa
    покер уже в кармане

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  17. hammersmith 20.02.2018 02:01 # hammersmith
    лохи.

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  18. mousta 20.02.2018 01:53 # mousta
    вангую победу арса в кале

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  19. mancityman 20.02.2018 01:51 # mancityman
    https://pp.userapi.com/c824409/v824409551/c40e0/MdbuclXLRVc.jpg
    Тэйлор конченный уебан как и все в Англии судьи, все пытаются поднасрать СИТИ )) за этот подкат игрока Уигана тоже нужно было удалять.

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  20. ru-premiership 20.02.2018 01:48 # ru-premiership
    НУ И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
    топовый сити 1/8 КА
    кризисный Челси 1/4 КА

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