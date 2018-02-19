Клопп: "У "Ливерпуля" сильнейший состав, что я только тренировал"

Главный тренер "Ливерпуля" заявил, что нынешний состав "красных" является сильнейшим из числе тех, с которыми ему когда-либо приходилось работать.

В прошлом месяце мерсисайдцы лишились Филиппе Коутиньо, но это не помешало им продолжить уверенное шествие в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



В прошлую среду "красные" разгромили "Порту" со счетом 0:5, сделав это без дисквалифицированного Эмре Джана и набирающего форму после травмы Натаниэля Клайна. Однако в заявке "Ливерпуля" не нашлось места и некоторым другим игрокам, включая Рагнара Клавана, Бена Вудберна и Доминика Соланке. Клопп считает, что это говорит о силе состава "Ливерпуля".



"В данный момент времени мне по-настоящему сложно определять состав. Вау, у меня прежде никогда не было подобной ситуации, когда так много классных игроков даже не попадают в заявку".



"Все они совершили действительно большие шаги. Дома Соланке не было в заявке на последний матч, но он находится в выдающейся форме в данный момент".



"Рагнар Клаван невероятен. Бен Вудберн прогрессирует и по-настоящему близок ко всему. Так что мне сложно, и становится все сложнее и сложнее, однако это хорошо для нас, конечно", — сообщил Клопп LFCTV.