Клопп: "У "Ливерпуля" сильнейший состав, что я только тренировал"
Главный тренер "Ливерпуля" заявил, что нынешний состав "красных" является сильнейшим из числе тех, с которыми ему когда-либо приходилось работать.
В прошлом месяце мерсисайдцы лишились Филиппе Коутиньо, но это не помешало им продолжить уверенное шествие в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.
В прошлую среду "красные" разгромили "Порту" со счетом 0:5, сделав это без дисквалифицированного Эмре Джана и набирающего форму после травмы Натаниэля Клайна. Однако в заявке "Ливерпуля" не нашлось места и некоторым другим игрокам, включая Рагнара Клавана, Бена Вудберна и Доминика Соланке. Клопп считает, что это говорит о силе состава "Ливерпуля".
"В данный момент времени мне по-настоящему сложно определять состав. Вау, у меня прежде никогда не было подобной ситуации, когда так много классных игроков даже не попадают в заявку".
"Все они совершили действительно большие шаги. Дома Соланке не было в заявке на последний матч, но он находится в выдающейся форме в данный момент".
"Рагнар Клаван невероятен. Бен Вудберн прогрессирует и по-настоящему близок ко всему. Так что мне сложно, и становится все сложнее и сложнее, однако это хорошо для нас, конечно", — сообщил Клопп LFCTV.
19.02.2018 22:00
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Последние комментарии:
Я бы поспорил с этим высказыванием, в борусии у него капец ребята были!
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C Клоппом и кривоногий калека заиграет на уровне 80 lv...хули,как заорет кривыми зубами,сразу непроизвольный выброс кала произойдет и захочется ебашить верхний прессинг...Это вам не физруки всякие ,не парики,не пуховики и не автобусники....Кредит моего доверия к нему просто неисчерпаем,обожаю этого придурка в очках!!!!
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Клопп- просто невероятен и приятен.
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Лютый топчик. Это не парик, который поливает дерьмом всех вокруг, когда у самого жопа в говне)
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Рагнар Клаван невероятен
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Ливерпуль всех ебет
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Тут приянято всем ссать на членси....не останусь в стороне!!!! .......ээээхххххх как приятно на голубых ублюдков справить нужду!!!!!
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Позитивный человек!
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Его простота подкупает канеш) топ
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пиздец взял и опять обоссал щолсей
ну топарь
ну 6 элче
ну все апл гегемония 100 лет лфк пялит середняков всяких ситей скум дельфинарий
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Несомненный топ.
Вперёд за Лигой чемпионов, гер Клопп!
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Блеать, ну какой же он топ, а. Ну, сука, ахуеть и не встать.
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большие белые зубы в самом деле топ тренер
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Он сам орет со своего же рофла или чего это он - серьезно?
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Какой же он ТОП.Как и ЛФК, который выиграет эту ЛЧ.
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