Клопп: "У "Ливерпуля" сильнейший состав, что я только тренировал"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" заявил, что нынешний состав "красных" является сильнейшим из числе тех, с которыми ему когда-либо приходилось работать.

В прошлом месяце мерсисайдцы лишились Филиппе Коутиньо, но это не помешало им продолжить уверенное шествие в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

В прошлую среду "красные" разгромили "Порту" со счетом 0:5, сделав это без дисквалифицированного Эмре Джана и набирающего форму после травмы Натаниэля Клайна. Однако в заявке "Ливерпуля" не нашлось места и некоторым другим игрокам, включая Рагнара Клавана, Бена Вудберна и Доминика Соланке. Клопп считает, что это говорит о силе состава "Ливерпуля".

"В данный момент времени мне по-настоящему сложно определять состав. Вау, у меня прежде никогда не было подобной ситуации, когда так много классных игроков даже не попадают в заявку".

"Все они совершили действительно большие шаги. Дома Соланке не было в заявке на последний матч, но он находится в выдающейся форме в данный момент".

"Рагнар Клаван невероятен. Бен Вудберн прогрессирует и по-настоящему близок ко всему. Так что мне сложно, и становится все сложнее и сложнее, однако это хорошо для нас, конечно", — сообщил Клопп LFCTV.



Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 2835

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. isa1873387 20.02.2018 07:23 # isa1873387
    Я бы поспорил с этим высказыванием, в борусии у него капец ребята были!

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  2. liverpool1892est 20.02.2018 01:26 # liverpool1892est
    C Клоппом и кривоногий калека заиграет на уровне 80 lv...хули,как заорет кривыми зубами,сразу непроизвольный выброс кала произойдет и захочется ебашить верхний прессинг...Это вам не физруки всякие ,не парики,не пуховики и не автобусники....Кредит моего доверия к нему просто неисчерпаем,обожаю этого придурка в очках!!!!

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  3. emily-lfc-2005 19.02.2018 23:47 # emily-lfc-2005
    Клопп- просто невероятен и приятен.

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  4. vertigo-92 19.02.2018 23:26 # vertigo-92
    Лютый топчик. Это не парик, который поливает дерьмом всех вокруг, когда у самого жопа в говне)

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  5. avtoritet 19.02.2018 23:16 # avtoritet
    Рагнар Клаван невероятен

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  6. suarezov 19.02.2018 23:11 # suarezov
    Ливерпуль всех ебет

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  7. arsenal-win 19.02.2018 22:59 # arsenal-win
    Тут приянято всем ссать на членси....не останусь в стороне!!!! .......ээээхххххх как приятно на голубых ублюдков справить нужду!!!!!Пользователь получил предупреждение

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  8. demon103 19.02.2018 22:48 # demon103
    Позитивный человек!

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  9. iskander8sg 19.02.2018 22:32 # iskander8sg
    Его простота подкупает канеш) топ

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  10. blackdreamer 19.02.2018 22:30 # blackdreamer
    пиздец взял и опять обоссал щолсей
    ну топарь
    ну 6 элче
    ну все апл гегемония 100 лет лфк пялит середняков всяких ситей скум дельфинарий

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  11. electric 19.02.2018 22:14 # electric
    Несомненный топ.
    Вперёд за Лигой чемпионов, гер Клопп!

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  12. stevens 19.02.2018 22:12 # stevens
    Блеать, ну какой же он топ, а. Ну, сука, ахуеть и не встать.

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  13. osivori 19.02.2018 22:10 # osivori
    большие белые зубы в самом деле топ тренер

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  14. nordway 19.02.2018 22:08 # nordway
    Он сам орет со своего же рофла или чего это он - серьезно?

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  15. skychnie-oboi 19.02.2018 22:06 # skychnie-oboi
    Какой же он ТОП.Как и ЛФК, который выиграет эту ЛЧ.

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