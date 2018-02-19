Моура хочет привести "Тоттенхэм" к победе в Лиге Чемпионов

Новичок "Тоттенхэма" Лукас Моура уверен, что с его помощью "шпоры" выиграют Лигу Чемпионов.

После впечатляющей игры в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом" лондонцы подходят к ответному поединку на "Уэмбли" в приподнятом расположении духа. Ничья 2:2 оставляет им достойные шансы на выход в четвертьфинал.



Моура, забивший накануне дебютный гол за "шпор", уверен, что "Тоттенхэм" может как минимум помечтать о победе в Лиге Чемпионов, а с его помощью даже выиграть турнир.



"Каждый хочет выигрывать трофеи, и я переехал сюда, чтобы переписать историю этого клуба с моими новыми друзьями. Я считаю, что у нас все для этого есть – классные игроки, хорошо выстроенная структура и так далее. Мы можем как минимум помечтать о Лиге Чемпионов".



"Почему бы и нет? Я приобрел большой опыт в ПСЖ и, думаю, смогу помочь "Тоттенхэму". Лига Чемпионов – самый сложный турнир на земле, но у нас есть потенциал, чтобы выиграть его", - сообщил Моура Evening Standard.