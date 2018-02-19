Моура хочет привести "Тоттенхэм" к победе в Лиге Чемпионов
Новичок "Тоттенхэма" Лукас Моура уверен, что с его помощью "шпоры" выиграют Лигу Чемпионов.
После впечатляющей игры в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом" лондонцы подходят к ответному поединку на "Уэмбли" в приподнятом расположении духа. Ничья 2:2 оставляет им достойные шансы на выход в четвертьфинал.
Моура, забивший накануне дебютный гол за "шпор", уверен, что "Тоттенхэм" может как минимум помечтать о победе в Лиге Чемпионов, а с его помощью даже выиграть турнир.
"Каждый хочет выигрывать трофеи, и я переехал сюда, чтобы переписать историю этого клуба с моими новыми друзьями. Я считаю, что у нас все для этого есть – классные игроки, хорошо выстроенная структура и так далее. Мы можем как минимум помечтать о Лиге Чемпионов".
"Почему бы и нет? Я приобрел большой опыт в ПСЖ и, думаю, смогу помочь "Тоттенхэму". Лига Чемпионов – самый сложный турнир на земле, но у нас есть потенциал, чтобы выиграть его", - сообщил Моура Evening Standard.
19.02.2018 21:00
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Последние комментарии:
Я не понял он придурок или что то курил???....милиция здесь наркоманы !!!
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с его помощью "шпоры" выиграют Лигу Чемпионов.
Источник: http://fapl.ru/posts/60680/
Ну да, как же они без тебя-то?
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Чувак, ты как настоящий петух, для начала сраку подставь, а потом уже мечтай о трофеях!!!!! В этой команде по-другому никак!!!
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Как минимум помечтать о Лиге Чемпионов. скромняга
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думал что в лфк
оказался в дельфинарии
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Не братишь, ты для начала к победе над Рочдэйлом и КП приведи, а дальше посмотрим
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ему явно там что то не досказали...
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