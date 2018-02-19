Моура хочет привести "Тоттенхэм" к победе в Лиге Чемпионов

Лукас Моура Новичок "Тоттенхэма" Лукас Моура уверен, что с его помощью "шпоры" выиграют Лигу Чемпионов.

После впечатляющей игры в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом" лондонцы подходят к ответному поединку на "Уэмбли" в приподнятом расположении духа. Ничья 2:2 оставляет им достойные шансы на выход в четвертьфинал.

Моура, забивший накануне дебютный гол за "шпор", уверен, что "Тоттенхэм" может как минимум помечтать о победе в Лиге Чемпионов, а с его помощью даже выиграть турнир.

"Каждый хочет выигрывать трофеи, и я переехал сюда, чтобы переписать историю этого клуба с моими новыми друзьями. Я считаю, что у нас все для этого есть – классные игроки, хорошо выстроенная структура и так далее. Мы можем как минимум помечтать о Лиге Чемпионов".

"Почему бы и нет? Я приобрел большой опыт в ПСЖ и, думаю, смогу помочь "Тоттенхэму". Лига Чемпионов – самый сложный турнир на земле, но у нас есть потенциал, чтобы выиграть его", - сообщил Моура Evening Standard.




Метки Лига Чемпионов, Моура, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 19.02.2018 21:00

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  1. liverpool1892est 20.02.2018 01:32 # liverpool1892est
    Я не понял он придурок или что то курил???....милиция здесь наркоманы !!!

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  2. mrork 20.02.2018 00:25 # mrork
    с его помощью "шпоры" выиграют Лигу Чемпионов.

    Источник: http://fapl.ru/posts/60680/

    Ну да, как же они без тебя-то?

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  3. arsenal-win 19.02.2018 23:02 # arsenal-win
    Чувак, ты как настоящий петух, для начала сраку подставь, а потом уже мечтай о трофеях!!!!! В этой команде по-другому никак!!!Пользователь получил предупреждение

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  4. manutd-20champ 19.02.2018 21:36 # manutd-20champ
    Как минимум помечтать о Лиге Чемпионов. скромняга

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  5. blackdreamer 19.02.2018 21:30 # blackdreamer
    думал что в лфк
    оказался в дельфинарии

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  6. grafters 19.02.2018 21:07 # grafters
    Не братишь, ты для начала к победе над Рочдэйлом и КП приведи, а дальше посмотрим

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  7. blueswin 19.02.2018 21:06 # blueswin
    ему явно там что то не досказали...

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