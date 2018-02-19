Угонщики из "Вест Бромвича" избежали суда

Гарет Бэрри и Джонни Эванс Четверо игроков "Вест Бромвича", угнавших такси во время тренировочного сбора в Барселоне, избежали судебного преследования.

Напомним, прошлой неделе Боаз Майхилл, Джонни Эванс, Гарет Бэрри и Джейк Ливермор похитили такси, чтобы под утро вернуться в свой отель. Местная полиция лишь допросила футболистов, но не стала их арестовывать.

Как стало известно BBC, сейчас испанские власти решили окончательно закрыть это дело и не передавать его в суд. Расследование будет возобновлено лишь в том случае, если вскроются какие-либо новые обстоятельства.

Добавим, случившееся в любом случае не красит подопечных Алана Пардью, которые прочно занимают последнее место в Премьер-Лиге, а в минувший уикенд вылетели из Кубка Англии, проиграв дома "Саутгемптону" со счетом 1:2.



Метки Вест Бромвич, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1555

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. shearer1 20.02.2018 07:41 # shearer1
    А вы знали, что Алан Пардью подрабатывал в молодости и стекольщиком и таксистом?
    Кристалл, такси...
    Ну, поняли ведь?

    (ответить)

  2. liverpool1892est 20.02.2018 01:34 # liverpool1892est
    Юрий Деточкин плюсует!!!

    (ответить)

  3. arsenal-win 19.02.2018 23:05 # arsenal-win
    Так они эту компанию такси уже выкупили для себя, чтоб не облажаться по полной! если конечно не полные идиоты

    (ответить)

  4. celebrate 19.02.2018 21:06 # celebrate
    Звонок другу помог

    (ответить)

  5. markos 19.02.2018 20:04 # markos
    Пойду насру на стол начальнику, скажу, что из "Вест Бромвича"

    (ответить)

  6. melwood-lfc 19.02.2018 20:04 # melwood-lfc
    отстегнули бабла
    делов то

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: