Угонщики из "Вест Бромвича" избежали суда
Четверо игроков "Вест Бромвича", угнавших такси во время тренировочного сбора в Барселоне, избежали судебного преследования.
Напомним, прошлой неделе Боаз Майхилл, Джонни Эванс, Гарет Бэрри и Джейк Ливермор похитили такси, чтобы под утро вернуться в свой отель. Местная полиция лишь допросила футболистов, но не стала их арестовывать.
Как стало известно BBC, сейчас испанские власти решили окончательно закрыть это дело и не передавать его в суд. Расследование будет возобновлено лишь в том случае, если вскроются какие-либо новые обстоятельства.
Добавим, случившееся в любом случае не красит подопечных Алана Пардью, которые прочно занимают последнее место в Премьер-Лиге, а в минувший уикенд вылетели из Кубка Англии, проиграв дома "Саутгемптону" со счетом 1:2.
19.02.2018 20:00
Просмотров: 1555
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А вы знали, что Алан Пардью подрабатывал в молодости и стекольщиком и таксистом?
Кристалл, такси...
Ну, поняли ведь?
(ответить)
Юрий Деточкин плюсует!!!
(ответить)
Так они эту компанию такси уже выкупили для себя, чтоб не облажаться по полной! если конечно не полные идиоты
(ответить)
Звонок другу помог
(ответить)
Пойду насру на стол начальнику, скажу, что из "Вест Бромвича"
(ответить)
отстегнули бабла
делов то
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий