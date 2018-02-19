Угонщики из "Вест Бромвича" избежали суда

Четверо игроков "Вест Бромвича", угнавших такси во время тренировочного сбора в Барселоне, избежали судебного преследования.

Напомним, прошлой неделе Боаз Майхилл, Джонни Эванс, Гарет Бэрри и Джейк Ливермор похитили такси, чтобы под утро вернуться в свой отель. Местная полиция лишь допросила футболистов, но не стала их арестовывать.



Как стало известно BBC, сейчас испанские власти решили окончательно закрыть это дело и не передавать его в суд. Расследование будет возобновлено лишь в том случае, если вскроются какие-либо новые обстоятельства.



Добавим, случившееся в любом случае не красит подопечных Алана Пардью, которые прочно занимают последнее место в Премьер-Лиге, а в минувший уикенд вылетели из Кубка Англии, проиграв дома "Саутгемптону" со счетом 1:2.