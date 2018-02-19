Тони Кроос — цель номер один "Юнайтед" на лето
Полузащитник "Реала" Тони Кроос стал трансферной целью номер один "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето.
Перед субботним выездом к "Хаддерсфилду" в рамках Кубка Англии главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо публично признал, что грядущим летом будет искать усиление для центра поля.
К этому Моуриньо подталкивает решение Майкла Кэррика завершить игровую карьеру по окончании сезона, а также неопределенность с будущим Маруана Феллайни, который летом может покинуть "Юнайтед" свободным агентом.
В последнее время в прессе также ходят слухи о разладе в отношениях Моуриньо и Поля Погба, однако The Independent утверждает, что Жозе не планирует расставаться с 24-летним французом, а напротив, собирается помочь своему подопечному, купив тому классного партнера для игры в полузащите.
По информации издания, идеальным партнером для Погба и Неманьи Матича португальский специалист видит 28-летнего Крооса, который, к слову, является давней целью для "Юнайтед". Клуб с "Олд Траффорд" пытался заполучить игрока сборной Германии еще в 2014 году, когда Тони отправился из "Баварии" в "Реал".
Кроос остается ключевым игроком команды Зинедина Зидана, однако Королевский клуб планирует устроить масштабную перестройку грядущим летом, а для этого необходимы деньги.
В качестве запасного варианта "Юнайтед" рассматривает партнера Крооса по национальной команде Юлиана Вайгля, выступающего за дортмундскую "Боруссию".
19.02.2018 19:05
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Последние комментарии:
Сильный игрок, однозначно усилит Манчестер если по цене сойдутся. Но что то подсказывает ,что опять дьяволы переплатят..:):)
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Что Маур, что Парик,что Лысый обычные лохотроншики, без игроков топ уровня и без денег ничего сделать не могут, поэтому никогда не считал этих долбоебов тренерами,но эти клубы заслуживают иметь таких тренеров, потому ,что это самые уебищные клубы Англии
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Ссу на вас с низ вверх.
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Вайгль или Кроос, вот в чем вопрос
а можно сразу обоих, бабла полно
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кроос или верратти идеально.
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Неплохо Михайло выручил советом нащот 10 вечера)
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новый штайнштангер
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Купили парочку распиринок за овердох и решили что могут переманить звёзд рм(причем даже не пристарплых). Наивные.
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бодом
как истинный даг бери весту св кросс и тюнингуй ежжи
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мешки ебaные ,дадут тыщу мульенов и глазом не моргнут
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обменяют на бунтующего Погба
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Перед субботним выездом к "Хаддерсфилду" в рамках Кубка Англии главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо публично признал, что грядущим летом будет искать усиление для центра поля.
Источник: http://fapl.ru/posts/60678/?c=1
Кросс неравноценная замена Феллаини
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Скамы пздц
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БОЛЬШЕ ОПОРНИКОВ И ЗАЩИТНИКОВ, БОЛЬШЕ
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Пхах. Просто андройд ОРЕО
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лол. это ради пкпа .
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Слава России!
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Слава Украiне!
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