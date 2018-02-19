Тони Кроос — цель номер один "Юнайтед" на лето

Тони Кроос Полузащитник "Реала" Тони Кроос стал трансферной целью номер один "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето.

Перед субботним выездом к "Хаддерсфилду" в рамках Кубка Англии главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо публично признал, что грядущим летом будет искать усиление для центра поля.

К этому Моуриньо подталкивает решение Майкла Кэррика завершить игровую карьеру по окончании сезона, а также неопределенность с будущим Маруана Феллайни, который летом может покинуть "Юнайтед" свободным агентом.

В последнее время в прессе также ходят слухи о разладе в отношениях Моуриньо и Поля Погба, однако The Independent утверждает, что Жозе не планирует расставаться с 24-летним французом, а напротив, собирается помочь своему подопечному, купив тому классного партнера для игры в полузащите.

По информации издания, идеальным партнером для Погба и Неманьи Матича португальский специалист видит 28-летнего Крооса, который, к слову, является давней целью для "Юнайтед". Клуб с "Олд Траффорд" пытался заполучить игрока сборной Германии еще в 2014 году, когда Тони отправился из "Баварии" в "Реал".

Кроос остается ключевым игроком команды Зинедина Зидана, однако Королевский клуб планирует устроить масштабную перестройку грядущим летом, а для этого необходимы деньги.

В качестве запасного варианта "Юнайтед" рассматривает партнера Крооса по национальной команде Юлиана Вайгля, выступающего за дортмундскую "Боруссию".



Метки Кроос, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2018 19:05

Количество просмотров Просмотров: 994

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. nordway 19.02.2018 19:43 # nordway
    Сильный игрок, однозначно усилит Манчестер если по цене сойдутся. Но что то подсказывает ,что опять дьяволы переплатят..:):)

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  2. martingor 19.02.2018 19:40 # martingor
    Что Маур, что Парик,что Лысый обычные лохотроншики, без игроков топ уровня и без денег ничего сделать не могут, поэтому никогда не считал этих долбоебов тренерами,но эти клубы заслуживают иметь таких тренеров, потому ,что это самые уебищные клубы Англии

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  3. skychnie-oboi 19.02.2018 19:39 # skychnie-oboi
    Ссу на вас с низ вверх.

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  4. mancunia-planet 19.02.2018 19:39 # mancunia-planet
    Вайгль или Кроос, вот в чем вопрос
    а можно сразу обоих, бабла полно

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  5. quavo 19.02.2018 19:33 # quavo
    кроос или верратти идеально.

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  6. lfc-mad-fan13 19.02.2018 19:33 # lfc-mad-fan13
    Неплохо Михайло выручил советом нащот 10 вечера)

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  7. hammersmith 19.02.2018 19:28 # hammersmith
    новый штайнштангер

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  8. gerrard08 19.02.2018 19:27 # gerrard08
    Купили парочку распиринок за овердох и решили что могут переманить звёзд рм(причем даже не пристарплых). Наивные.

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  9. melwood-lfc 19.02.2018 19:24 # melwood-lfc
    бодом
    как истинный даг бери весту св кросс и тюнингуй ежжи

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  10. mcferson 19.02.2018 19:23 # mcferson
    мешки ебaные ,дадут тыщу мульенов и глазом не моргнут

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  11. farot 19.02.2018 19:23 # farot
    обменяют на бунтующего Погба

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  12. lfc-mad-fan13 19.02.2018 19:23 # lfc-mad-fan13
    Перед субботним выездом к "Хаддерсфилду" в рамках Кубка Англии главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо публично признал, что грядущим летом будет искать усиление для центра поля.

    Источник: http://fapl.ru/posts/60678/?c=1

    Кросс неравноценная замена Феллаини

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  13. rolex 19.02.2018 19:19 # rolex
    Скамы пздц

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  14. osprey 19.02.2018 19:18 # osprey
    БОЛЬШЕ ОПОРНИКОВ И ЗАЩИТНИКОВ, БОЛЬШЕ

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  15. mcferson 19.02.2018 19:17 # mcferson
    Пхах. Просто андройд ОРЕО

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  16. chr1s8rown 19.02.2018 19:16 # chr1s8rown
    лол. это ради пкпа .

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  17. osprey 19.02.2018 19:15 # osprey
    Слава России!Пользователь получил предупреждение

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  18. rentv 19.02.2018 19:09 # rentv
    Слава Украiне!Пользователь получил предупреждение

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