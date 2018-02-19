Тони Кроос — цель номер один "Юнайтед" на лето

Полузащитник "Реала" Тони Кроос стал трансферной целью номер один "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето.

Перед субботним выездом к "Хаддерсфилду" в рамках Кубка Англии главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо публично признал, что грядущим летом будет искать усиление для центра поля.



К этому Моуриньо подталкивает решение Майкла Кэррика завершить игровую карьеру по окончании сезона, а также неопределенность с будущим Маруана Феллайни, который летом может покинуть "Юнайтед" свободным агентом.



В последнее время в прессе также ходят слухи о разладе в отношениях Моуриньо и Поля Погба, однако The Independent утверждает, что Жозе не планирует расставаться с 24-летним французом, а напротив, собирается помочь своему подопечному, купив тому классного партнера для игры в полузащите.



По информации издания, идеальным партнером для Погба и Неманьи Матича португальский специалист видит 28-летнего Крооса, который, к слову, является давней целью для "Юнайтед". Клуб с "Олд Траффорд" пытался заполучить игрока сборной Германии еще в 2014 году, когда Тони отправился из "Баварии" в "Реал".



Кроос остается ключевым игроком команды Зинедина Зидана, однако Королевский клуб планирует устроить масштабную перестройку грядущим летом, а для этого необходимы деньги.



В качестве запасного варианта "Юнайтед" рассматривает партнера Крооса по национальной команде Юлиана Вайгля, выступающего за дортмундскую "Боруссию".