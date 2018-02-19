Мартинес одобряет решение Батшуайи уйти из "Челси"

Мичи Батшуайи Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес одобрил решение нападающего Мичи Батшуайи уйти из "Челси" в дортмундскую "Боруссию".

Проведя первую половину этого сезона на лавке "синих", перед самым закрытием зимнего трансферного окна Батшуайи отправился в аренду в Дортмунд.

24-летний нападающий, забивший 10 голов за "Челси" в этом сезоне и уже пять раз отличившийся за "Боруссию", принял правильное решение, считает Мартинес, объясняя это приближением Чемпионат Мира.

"Возможность выступить на Чемпионате Мира — это уникальная вещь в твоей карьере, поэтому ты должен хорошо выступать на клубном уровне, чтобы попасть в заявку на турнир".

"Для Мичи Баштшуайи было важно не остаться в Премьер-Лиге, а найти клуб, где бы он смог получить большую роль и ощущать свое влияние на команду. Мичи всегда был готов в "Челси", но там действительно сильная конкуренция на позиции 9-го номера".

"Поэтому он отправился в дортмундскую "Боруссию". Нападающему всегда важно как можно скорее забить первый гол, и он дважды отличился в своем дебюте. Можно видеть, что сейчас он счастлив и свободен. Иногда зимний переход может дать тебе это".

"Оказавшись в такой обстановке, Мичи обеспечил себе очень хорошую возможность, чтобы попасть на Чемпионат Мира", — сообщил Мартинес talkSPORT.

Меж тем, Daily Mirror утверждает, что "Челси" охотно примет Батшуайи назад после истечения аренды. "Синие" отказались от продажи бельгийца в январе, поскольку все еще возлагают на него большие надежды.



Метки Батшуайи, Боруссия, Мартинес, сборная Бельгии, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 19.02.2018 19:15 # blueswin
    Если бы больше играл в АПЛ и забивал бы чуток по больше, то Лукаку сел бы на лавку. Но и сейчас Мишаня усердно работает над этим.

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  2. pauk 19.02.2018 19:04 # pauk
    Ломающие новости: игроки в слабый чемпионатах играют лучше, чем в сильных!

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