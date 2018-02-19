Мартинес одобряет решение Батшуайи уйти из "Челси"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес одобрил решение нападающего Мичи Батшуайи уйти из "Челси" в дортмундскую "Боруссию".

Проведя первую половину этого сезона на лавке "синих", перед самым закрытием зимнего трансферного окна Батшуайи отправился в аренду в Дортмунд.



24-летний нападающий, забивший 10 голов за "Челси" в этом сезоне и уже пять раз отличившийся за "Боруссию", принял правильное решение, считает Мартинес, объясняя это приближением Чемпионат Мира.



"Возможность выступить на Чемпионате Мира — это уникальная вещь в твоей карьере, поэтому ты должен хорошо выступать на клубном уровне, чтобы попасть в заявку на турнир".



"Для Мичи Баштшуайи было важно не остаться в Премьер-Лиге, а найти клуб, где бы он смог получить большую роль и ощущать свое влияние на команду. Мичи всегда был готов в "Челси", но там действительно сильная конкуренция на позиции 9-го номера".



"Поэтому он отправился в дортмундскую "Боруссию". Нападающему всегда важно как можно скорее забить первый гол, и он дважды отличился в своем дебюте. Можно видеть, что сейчас он счастлив и свободен. Иногда зимний переход может дать тебе это".



"Оказавшись в такой обстановке, Мичи обеспечил себе очень хорошую возможность, чтобы попасть на Чемпионат Мира", — сообщил Мартинес talkSPORT.



Меж тем, Daily Mirror утверждает, что "Челси" охотно примет Батшуайи назад после истечения аренды. "Синие" отказались от продажи бельгийца в январе, поскольку все еще возлагают на него большие надежды.