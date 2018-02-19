Фабрегас: "Месси был бы лучшим в Премьер-Лиге"

Месси и Фабрегас Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас не сомневается, что Лионель Месси смог бы покорить Англию и стать лучшим игроком Премьер-Лиги.

На протяжении нескольких лет британская пресса регулярно сватала Месси в "Манчестер Сити". С приходом на "Этихад" Пепа Гвардиола таких разговоров стало только больше.

Во вторник вечером Лионель все-таки окажется в Англии, но только для того чтобы сыграть первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов на "Стэмфорд Бридж". Предвосхищая встречу со своим другом, Фабрегас выразил уверенность: даже сменив "Барселону" на Премьер-Лигу, Месси все равно остался бы лучшим.

"Я не сомневаюсь, что он был бы лучшим даже в Англии".

"Сейчас мы все живем предстоящей игрой, пропускаем ее через себя. Для меня много значат игры с "Барселоной", и фраза "особенный матч" идеально укладывается в строку. Уверен, это будет увлекательное противостояние", - сообщил Фабрегас Goal.




Метки Барселона, Месси, Фабрегас, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 19.02.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1051

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  1. mancunia-planet 19.02.2018 19:41 # mancunia-planet
    лучшим после Пола Скоулза

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  2. martingor 19.02.2018 19:32 # martingor
    Да это чмо боится играть в АПЛ потому что знает что он в Англии забьет максим 5-10 голов за сезон,это уебище может забивать только сраным и отсталым командам Ла лиги, смотрите статистику голов этого уебища на международной арене он просто чмо и только и может что выебыватся на шоу из Японии

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  3. h22o 19.02.2018 18:42 # h22o
    Нападающий Барселоны Лионель Месси никогда не забивал Челси, а ворота Тибо Куртуа не может поразить уже 8 матчей.

    Какой ему АПЛ? даже с синими не может справиться, а тут еще есть Сток!

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  4. nuka2012 19.02.2018 18:39 # nuka2012
    Его в АПЛ сломали бы

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  5. takesha 19.02.2018 18:33 # takesha
    Может хорош уже реверансы выписывать, ребята отбросьте вежливость, и настраваитесь на битву.

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  6. bezviz 19.02.2018 18:25 # bezviz
    только в Челси или сити, в остальных клубах он бы днил

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  7. electric 19.02.2018 18:17 # electric
    Салах> Месси> остальные > хазар

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  8. pauk 19.02.2018 18:07 # pauk
    После Азара

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