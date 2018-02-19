Фабрегас: "Месси был бы лучшим в Премьер-Лиге"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас не сомневается, что Лионель Месси смог бы покорить Англию и стать лучшим игроком Премьер-Лиги.

На протяжении нескольких лет британская пресса регулярно сватала Месси в "Манчестер Сити". С приходом на "Этихад" Пепа Гвардиола таких разговоров стало только больше.



Во вторник вечером Лионель все-таки окажется в Англии, но только для того чтобы сыграть первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов на "Стэмфорд Бридж". Предвосхищая встречу со своим другом, Фабрегас выразил уверенность: даже сменив "Барселону" на Премьер-Лигу, Месси все равно остался бы лучшим.



"Я не сомневаюсь, что он был бы лучшим даже в Англии".



"Сейчас мы все живем предстоящей игрой, пропускаем ее через себя. Для меня много значат игры с "Барселоной", и фраза "особенный матч" идеально укладывается в строку. Уверен, это будет увлекательное противостояние", - сообщил Фабрегас Goal.