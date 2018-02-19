Фабрегас: "Месси был бы лучшим в Премьер-Лиге"
Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас не сомневается, что Лионель Месси смог бы покорить Англию и стать лучшим игроком Премьер-Лиги.
На протяжении нескольких лет британская пресса регулярно сватала Месси в "Манчестер Сити". С приходом на "Этихад" Пепа Гвардиола таких разговоров стало только больше.
Во вторник вечером Лионель все-таки окажется в Англии, но только для того чтобы сыграть первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов на "Стэмфорд Бридж". Предвосхищая встречу со своим другом, Фабрегас выразил уверенность: даже сменив "Барселону" на Премьер-Лигу, Месси все равно остался бы лучшим.
"Я не сомневаюсь, что он был бы лучшим даже в Англии".
"Сейчас мы все живем предстоящей игрой, пропускаем ее через себя. Для меня много значат игры с "Барселоной", и фраза "особенный матч" идеально укладывается в строку. Уверен, это будет увлекательное противостояние", - сообщил Фабрегас Goal.
19.02.2018 18:00
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Последние комментарии:
лучшим после Пола Скоулза
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Да это чмо боится играть в АПЛ потому что знает что он в Англии забьет максим 5-10 голов за сезон,это уебище может забивать только сраным и отсталым командам Ла лиги, смотрите статистику голов этого уебища на международной арене он просто чмо и только и может что выебыватся на шоу из Японии
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Нападающий Барселоны Лионель Месси никогда не забивал Челси, а ворота Тибо Куртуа не может поразить уже 8 матчей.
Какой ему АПЛ? даже с синими не может справиться, а тут еще есть Сток!
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Его в АПЛ сломали бы
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Может хорош уже реверансы выписывать, ребята отбросьте вежливость, и настраваитесь на битву.
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только в Челси или сити, в остальных клубах он бы днил
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Салах> Месси> остальные > хазар
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После Азара
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