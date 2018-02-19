Хуан Мата выразил поддержку VAR

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата выразил поддержку системе видеопомощи рефери, несмотря на конфуз, связанный с VAR, в субботнем матче Кубка Англии против "Хаддерсфилда".

Напомним, победа "красных дьяволов" со счетом 2:0 в 5-м раунде Кубка Англии была омрачена противоречивым инцидентом незадолго до перерыва, когда рефери Кевин Френд отменил гол Маты, благодаря VAR увидев у Хуана офсайд.



Данное решение выглядит спорным, потому что линии для определения офсайда, показанные во время прямой трансляции, не выглядели прямыми. Однако Мата призывает не отказываться от этой технологии, которая только проходит обкатку.



"Правда состоит в том, что ты непременно будешь удивлен и расстроен таким решением (как было видно по моему лицу), если уже отпраздновал гол. На сей раз, к счастью, нам не потребовался этот гол для достижения победы".



"Как я уже неоднократно говорил в интервью после матча, даже если это решение оказалось против нас, система VAR будет полезна для рефери, чья работа всегда сложна. В конечном счете это добавит справедливости футболу", — написал Мата в своем блоге.



Что касается странных кривых линий для определения офсайда, то компания Hawk-Eye, отвечающая за установку и эксплуатацию VAR, списала это на техническую ошибку.



"Техническая ошибка привела к тому, что мы предоставили некорректную графику для трансляции BT Sport. При этом мы подтверждаем, что ассистент рефери в телестудии увидел правильные линии для принятия решения. Ошибочное изображение было показано только в телевизионном эфире, и мы приносим извинения за это", — гласит заявление Hawk-Eye.



