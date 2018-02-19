"Арсенал" продлил спонсорский контракт с Emirates на пять лет

"Арсенал" продлил на пять лет контракт со своим титульным спонсором авиакомпанией Emirates.

Сотрудничество между лондонским клубом и авиакомпанией со штаб-квартирой в Дубае стартовало еще в 2006 году. В рамках этой сделки "канониры" переименовали свой новый стадион в честь спонсора.



Это долгосрочное сотрудничество показало себя эффективным, поэтому сегодня было объявлено, что спонсорский контракт теперь продлен до окончания сезона 2023/24. Арена же "Эмирейтс" сохранит свое текущее название до 2028 года.



Как предполагает The Independent, заключение этой сделки, рекордной в истории клуба, принесет "Арсеналу" более 200 миллионов фунтов.