"Арсенал" продлил спонсорский контракт с Emirates на пять лет

Футболка Арсенала "Арсенал" продлил на пять лет контракт со своим титульным спонсором авиакомпанией Emirates.

Сотрудничество между лондонским клубом и авиакомпанией со штаб-квартирой в Дубае стартовало еще в 2006 году. В рамках этой сделки "канониры" переименовали свой новый стадион в честь спонсора.

Это долгосрочное сотрудничество показало себя эффективным, поэтому сегодня было объявлено, что спонсорский контракт теперь продлен до окончания сезона 2023/24. Арена же "Эмирейтс" сохранит свое текущее название до 2028 года.

Как предполагает The Independent, заключение этой сделки, рекордной в истории клуба, принесет "Арсеналу" более 200 миллионов фунтов.



Метки Emirates, Арсенал, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2018 16:00

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  1. hammersmith 19.02.2018 17:51 # hammersmith
    Gay Emirates

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  2. celebrate 19.02.2018 17:45 # celebrate
    Калониры обрадовались, думают эти деньги на трансферы пойдут, наивные)

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  3. reams 19.02.2018 16:55 # reams
    ну и заебись

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  4. electric 19.02.2018 16:29 # electric
    облипон как раз для гг

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