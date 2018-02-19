Азар уверен, что Конте спасет сезон "Челси"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар выразил уверенность, что главный тренер Антонио Конте спасет сезон "синих", а игроки по-прежнему доверяют итальянцу.

Начало года сложилось для лондонцев крайне неудачно, но после двух унизительных поражений подряд команда пришла в себя и с энтузиазмом готовится к первому матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной".



Азар уверен, что Конте не лишился поддержки игроков и спасет сезон "Челси" успехами в Кубке Англии и Лиге Чемпионов.



"Мы побеждаем вместе и проигрываем тоже вместе. Я не знаю ни одного игрока, который бы отвернулся от тренера. Мы все его поддерживаем и хотим выложиться на максимум против "Барселоны". Посмотрим, к чему это нас приведет", - сообщил Азар Daily Mail.