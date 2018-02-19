Азар уверен, что Конте спасет сезон "Челси"

Азар и Конте Плеймейкер "Челси" Эден Азар выразил уверенность, что главный тренер Антонио Конте спасет сезон "синих", а игроки по-прежнему доверяют итальянцу.

Начало года сложилось для лондонцев крайне неудачно, но после двух унизительных поражений подряд команда пришла в себя и с энтузиазмом готовится к первому матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной".

Азар уверен, что Конте не лишился поддержки игроков и спасет сезон "Челси" успехами в Кубке Англии и Лиге Чемпионов.

"Мы побеждаем вместе и проигрываем тоже вместе. Я не знаю ни одного игрока, который бы отвернулся от тренера. Мы все его поддерживаем и хотим выложиться на максимум против "Барселоны". Посмотрим, к чему это нас приведет", - сообщил Азар Daily Mail.




Метки Азар, Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 19.02.2018 15:00

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  1. martingor 19.02.2018 19:34 # martingor
    Конте спаси Челси отправь этот убогий клуб в Чемпионшип

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  2. pauk 19.02.2018 15:17 # pauk
    Чё спасать то?
    В зоне лч идём, в кубке хорошие шансы на финал, лч - тут нет готовых рецептов.
    Не каждый год чемпионами становиться же.

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  3. tursa 19.02.2018 15:15 # tursa
    а коста отворачивался от него и тащил помойку

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  4. narcot 19.02.2018 15:07 # narcot
    а глиномесы уверены, что сезон спасёт озар

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