Азар уверен, что Конте спасет сезон "Челси"
Плеймейкер "Челси" Эден Азар выразил уверенность, что главный тренер Антонио Конте спасет сезон "синих", а игроки по-прежнему доверяют итальянцу.
Начало года сложилось для лондонцев крайне неудачно, но после двух унизительных поражений подряд команда пришла в себя и с энтузиазмом готовится к первому матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной".
Азар уверен, что Конте не лишился поддержки игроков и спасет сезон "Челси" успехами в Кубке Англии и Лиге Чемпионов.
"Мы побеждаем вместе и проигрываем тоже вместе. Я не знаю ни одного игрока, который бы отвернулся от тренера. Мы все его поддерживаем и хотим выложиться на максимум против "Барселоны". Посмотрим, к чему это нас приведет", - сообщил Азар Daily Mail.
19.02.2018 15:00
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Последние комментарии:
Конте спаси Челси отправь этот убогий клуб в Чемпионшип
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Чё спасать то?
В зоне лч идём, в кубке хорошие шансы на финал, лч - тут нет готовых рецептов.
Не каждый год чемпионами становиться же.
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а коста отворачивался от него и тащил помойку
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а глиномесы уверены, что сезон спасёт озар
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