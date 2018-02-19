Навас хочет порадовать "Сити", выбив МЮ из Лиги Чемпионов

Вингер "Севильи" Хесус Навас надеется порадовать своих бывших одноклубников по "Манчестер Сити", обыграв "Манчестер Юнайтед" на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Минувшим летом 32-летний Навас вернулся в родной клуб, выиграв за три сезона с "Сити" Премьер-Лигу и Кубок Лиги. Вражда с "Юнайтед" осталась в крови Хесуса, поэтому теперь испанец надеется порадовать бывших одноклубников, выбив команду Жозе Моуриньо из Лиги Чемпионов.



"Мы хотим пробиться в четвертьфинал, это то, на что мы нацелены. Вдобавок, если нам удастся выбить "Юнайтед", то я порадую своих друзей из Манчестера".



"Если кто-то недооценивает нас, то они должны посмотреть на наши результаты, на то, что мы уже вышли в финал Кубка Испании. У нас великолепная команда, и мы можем многого добиться", - сообщил Навас Daily Mirror.