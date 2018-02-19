Навас хочет порадовать "Сити", выбив МЮ из Лиги Чемпионов
Вингер "Севильи" Хесус Навас надеется порадовать своих бывших одноклубников по "Манчестер Сити", обыграв "Манчестер Юнайтед" на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Минувшим летом 32-летний Навас вернулся в родной клуб, выиграв за три сезона с "Сити" Премьер-Лигу и Кубок Лиги. Вражда с "Юнайтед" осталась в крови Хесуса, поэтому теперь испанец надеется порадовать бывших одноклубников, выбив команду Жозе Моуриньо из Лиги Чемпионов.
"Мы хотим пробиться в четвертьфинал, это то, на что мы нацелены. Вдобавок, если нам удастся выбить "Юнайтед", то я порадую своих друзей из Манчестера".
"Если кто-то недооценивает нас, то они должны посмотреть на наши результаты, на то, что мы уже вышли в финал Кубка Испании. У нас великолепная команда, и мы можем многого добиться", - сообщил Навас Daily Mirror.
19.02.2018 14:00
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Последние комментарии:
Да ну нах )) со времен сосущего алкаша сафа, все знают кто черти всея АПЛ.
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Севилья отымеет этих терпил из мю, ведь в ЛЧ не получится насосать как в АПЛ, Иисус накажет чертей во все дыры.
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да да. после мюнхенского всоса во всем мире узнали что есть такая команда как муму
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Вся суть голубых соседей и даже бывших игроков этой командочки))) насолить более именитым и знаменитым соседям))) они не ради титула и команды играют, а просто чтобы поднас... Хотя, о чем я, это же не только суть игроков, но и болельщиков тоже...
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ёбыри ливапола будут глоьать xyи
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они только посмешить могут, года два три назад это еще возможно было, но сейчас уже поздно выежываться на мю ттх лфк
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это будет изи для севилья. мю никакущей
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заипешься пыль от Янга глотать
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Севилья постоянно ебёт во все дыры ливалооп, то скам просто будет будет разорван как конченная проститутка .
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Зашквар будет, если в 1/4 встретятся ЛФК и Севилья)
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петросян отдыхает
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Красавчик, ведь сделают это !
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