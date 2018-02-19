Навас хочет порадовать "Сити", выбив МЮ из Лиги Чемпионов

Навас и Янг Вингер "Севильи" Хесус Навас надеется порадовать своих бывших одноклубников по "Манчестер Сити", обыграв "Манчестер Юнайтед" на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Минувшим летом 32-летний Навас вернулся в родной клуб, выиграв за три сезона с "Сити" Премьер-Лигу и Кубок Лиги. Вражда с "Юнайтед" осталась в крови Хесуса, поэтому теперь испанец надеется порадовать бывших одноклубников, выбив команду Жозе Моуриньо из Лиги Чемпионов.

"Мы хотим пробиться в четвертьфинал, это то, на что мы нацелены. Вдобавок, если нам удастся выбить "Юнайтед", то я порадую своих друзей из Манчестера".

"Если кто-то недооценивает нас, то они должны посмотреть на наши результаты, на то, что мы уже вышли в финал Кубка Испании. У нас великолепная команда, и мы можем многого добиться", - сообщил Навас Daily Mirror.




Метки Манчестер Юнайтед, Навас

Автор foxmcfc   

Дата 19.02.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 2211

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 19.02.2018 18:44 # mcfc-fantactic
    Да ну нах )) со времен сосущего алкаша сафа, все знают кто черти всея АПЛ.

    (ответить)

  2. mcfc-fantactic 19.02.2018 17:27 # mcfc-fantactic
    Севилья отымеет этих терпил из мю, ведь в ЛЧ не получится насосать как в АПЛ, Иисус накажет чертей во все дыры.

    (ответить)

  3. jack-willsher 19.02.2018 16:17 # jack-willsher
    да да. после мюнхенского всоса во всем мире узнали что есть такая команда как муму

    (ответить)

  4. stealer 19.02.2018 15:32 # stealer
    Вся суть голубых соседей и даже бывших игроков этой командочки))) насолить более именитым и знаменитым соседям))) они не ради титула и команды играют, а просто чтобы поднас... Хотя, о чем я, это же не только суть игроков, но и болельщиков тоже...

    (ответить)

  5. narcot 19.02.2018 14:55 # narcot
    ёбыри ливапола будут глоьать xyи

    (ответить)

  6. tursa 19.02.2018 14:39 # tursa
    они только посмешить могут, года два три назад это еще возможно было, но сейчас уже поздно выежываться на мю ттх лфк

    (ответить)

  7. j-silver 19.02.2018 14:35 # j-silver
    это будет изи для севилья. мю никакущей

    (ответить)

  8. mancunia-planet 19.02.2018 14:16 # mancunia-planet
    заипешься пыль от Янга глотать

    (ответить)

  9. mancityman 19.02.2018 14:15 # mancityman
    Севилья постоянно ебёт во все дыры ливалооп, то скам просто будет будет разорван как конченная проститутка .

    (ответить)

  10. sirozhka-ne 19.02.2018 14:11 # sirozhka-ne
    Зашквар будет, если в 1/4 встретятся ЛФК и Севилья)

    (ответить)

  11. sj606 19.02.2018 14:07 # sj606
    петросян отдыхает

    (ответить)

  12. mancityman 19.02.2018 14:06 # mancityman
    Красавчик, ведь сделают это !

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: