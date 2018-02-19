Карвальял предлагает заменить переигровки в Кубке Англии на серию пенальти

Главный тренер "Суонси" Карлуш Карвальял предложил заменить изнурительные переигровки в рамках Кубка Англии на серию пенальти после первой встречи, если так заканчивается вничью.

Сыграв в минувшие выходные вничью 0:0 против "Шеффилд Уэнсдей", "Суонси" устроился на переигровку матча пятого раунда Кубка Англии, которая пройдет на следующей неделе.



Карвальял, чья команда борется за выживание в Премьер-Лиге, предлагает поменять правила и пробивать пенальти сразу после первой игры. Иначе турнир превращается в серию фильмов "Полицейская Академия", как съязвил португалец.



"Возможно, в будущем мы сможем сразу приступать к серии пенальти, если на то дадут согласие тренеры и арбитры. Если вас интересует мое мнение и мнение тренера "Шеффилд Уэнсдей", то мы бы предпочли пробить пенальти".



"Постоянные переигровки напоминают мне серию фильмов "Полицейская Академия". Сначала вышла первая часть, а затем они начали выпускать новую чуть ли не каждый год", - сообщил Карвальял Daily Mail.