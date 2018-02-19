Гвардиола определился с вратарем на финал Кубка Лиги

Клаудио Браво Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сообщил, что защищать ворота "горожан" в финале Кубка Лиги с "Арсеналом" будет резервный вратарь Клаудио Браво.

Выиграв две серии пенальти, Браво поспособствовал выходу "Сити" в финал, который пройдет в ближайшие выходные на "Уэмбли". В знак благодарности Гвардиола выпустит своего протеже против "Арсенала", а основного голкипера Эдерсона придержит в запасе.

"Клаудио выйдет на финал, мы попали туда благодаря нему. Я не могу забыть о том, как он сыграл против "Вулверхэмптона" и "Лестера". Он выиграл две серии пенальти".

"Позиция вратаря отличается от любого другого амплуа. Здесь выбор зависит от качества игры и стабильности, но в кубковых турнирах будет играть именно Клаудио".

"Я знаю, что игрокам не нравится, когда они часто остаются в запасе, но Клаудио прекрасно отреагировал на сложившуюся ситуацию и показал себя профессионалом. Он знает, что всегда должен быть готов, чтобы выйти на поле", - сообщил Гвардиола Four Four Two.



Метки Браво, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 19.02.2018 12:00

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  1. pauk 19.02.2018 14:45 # pauk
    И тут у Арсенала появились шансы

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  2. mancityman 19.02.2018 14:31 # mancityman
    Збс, лучший в серии пенальти

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  3. mrork 19.02.2018 12:40 # mrork
    ДНО е б а н о е

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  4. chr1s8rown 19.02.2018 12:22 # chr1s8rown
    мешки . за сколько купили ?

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  5. lancerlancer1 19.02.2018 12:03 # lancerlancer1
    респект

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  6. calvin-harris 19.02.2018 12:03 # calvin-harris
    Привезет.

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