Гвардиола определился с вратарем на финал Кубка Лиги

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сообщил, что защищать ворота "горожан" в финале Кубка Лиги с "Арсеналом" будет резервный вратарь Клаудио Браво.

Выиграв две серии пенальти, Браво поспособствовал выходу "Сити" в финал, который пройдет в ближайшие выходные на "Уэмбли". В знак благодарности Гвардиола выпустит своего протеже против "Арсенала", а основного голкипера Эдерсона придержит в запасе.



"Клаудио выйдет на финал, мы попали туда благодаря нему. Я не могу забыть о том, как он сыграл против "Вулверхэмптона" и "Лестера". Он выиграл две серии пенальти".



"Позиция вратаря отличается от любого другого амплуа. Здесь выбор зависит от качества игры и стабильности, но в кубковых турнирах будет играть именно Клаудио".



"Я знаю, что игрокам не нравится, когда они часто остаются в запасе, но Клаудио прекрасно отреагировал на сложившуюся ситуацию и показал себя профессионалом. Он знает, что всегда должен быть готов, чтобы выйти на поле", - сообщил Гвардиола Four Four Two.