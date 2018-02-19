"Эвертон" "надолго" потерял Мангала

Эльяким Мангала и Сэм Эллардайс Наставник "Эвертона" Сэм Эллардайс подтвердил, что его клуб надолго лишился арендованного в январе у "Манчестер Сити" защитника Эльякима Мангала.

Перебравшись на "Гудисон Парк" в зимнее трансферное окно, Мангала успел сыграть только два матча, и во втором из них — против "Кристал Пэлас" — он повредил связки колена.

В ближайшие дни доктора должны установить точный диагноз, однако Эллардайс всерьез опасается, что 27-летний француз пропустит остаток сезона.

"За последнюю неделю мы лишились нескольких игроков с травмами, и особенно тяжелой выглядит потеря Мангала — похоже, он выбыл на долго. Это очень огорчает его и нас, потому что, думаю, он был очень хорошим приобретением для нас", — сообщил Эллардайс evertontv.



Метки Мангала, травмы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2018 11:00

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  1. h22o 19.02.2018 16:58 # h22o
    "надолго"

    что это значит?
    у кого какие версии.
    у меня простая версия, михайло - гастер, учивший язык по жестам губ

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  2. red-scauser 19.02.2018 11:57 # red-scauser
    да тот же Кин наголову лучше играет чем этот топарь)

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  3. wengerrrro 19.02.2018 11:27 # wengerrrro
    мхитарян спздл

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