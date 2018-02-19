"Эвертон" "надолго" потерял Мангала

Наставник "Эвертона" Сэм Эллардайс подтвердил, что его клуб надолго лишился арендованного в январе у "Манчестер Сити" защитника Эльякима Мангала.

Перебравшись на "Гудисон Парк" в зимнее трансферное окно, Мангала успел сыграть только два матча, и во втором из них — против "Кристал Пэлас" — он повредил связки колена.



В ближайшие дни доктора должны установить точный диагноз, однако Эллардайс всерьез опасается, что 27-летний француз пропустит остаток сезона.



"За последнюю неделю мы лишились нескольких игроков с травмами, и особенно тяжелой выглядит потеря Мангала — похоже, он выбыл на долго. Это очень огорчает его и нас, потому что, думаю, он был очень хорошим приобретением для нас", — сообщил Эллардайс evertontv.