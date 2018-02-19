"Сити" призывает Премьер-Лигу выступить против FA

"Манчестер Сити" попросил клубы Премьер-Лиги поддержать их кампанию за внесение изменений в правила FA, чтобы игроки не оставались безнаказанными за грубые нарушения правил.

После того как "Сити" потерял с травмой Лероя Сане, а его обидчик из "Кардиффа" удостоился лишь предупреждения, клуб с "Этихад" обратился к главе судейского корпуса Майку Райли с просьбой объяснить, почему подобного рода фолы не караются красной карточкой и дисквалификацией на основании изучения видеоповторов.



Организация, отвечающая за права арбитров во всех четырех профессиональных лигах Англии, ответила, что их руки связаны правилами FA. Эти правила гласят: если судья дает штрафной и показывает грубияну желтую карточку, значит, дополнительного рассмотрения эпизод не заслуживает, а рефери разобрался в моменте — решение арбитра не имеет обратном силы.



Как стало известно Daily Mirror, теперь "Сити" собирается обратиться за поддержкой к остальным клубам Премьер-Лиги. "Горожане" указывают на примеры Италии и Франции, где специальная комиссия может вынести более суровый вердикт и изменить наказание игроку с желтой карточки на красную.



На "Этихад" уверены, что коллеги по Премьер-Лиге поддержат их стремление, в том числе по финансовым соображениям, ведь потери игроков с травмами сильно бьют по карманам клубов — порой это вопрос на миллионы фунтов.