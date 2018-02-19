Погба вылечился и сыграет с "Севильей"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сможет сыграть против "Севильи", уже приступив к тренировкам на базе в Каррингтоне после внезапной болезни.
Напомним, что в последний момент Погба остался вне заявки на субботний матч Кубка Англии с "Хаддерсфилдом". Официальный твиттер "красных дьяволов" подтвердил, что Поль подхватил простуду.
После победы 0:2 и выхода в четвертьфинал турнира главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что "не в курсе", когда француз вернется в строй и сможет ли сыграть против "Севильи" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Однако Daily Mail стало известно, что еще в воскресенье утром Погба вернулся к тренировкам на базе в Каррингтоне и теперь, вероятно, появится на поле "Рамон Санчес Писхуан" в среду вечером.
19.02.2018 06:00
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пкпа стал обузой для мусора . лол
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