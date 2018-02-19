Карлуш Карвальял: на пути к "чуду"

Предлагаем вашему вниманию рассказ о главном тренере "Суонси" Карлуше Карвальяле, который в конце декабря принял шефство над находившейся на дне Премьер-Лиги командой и с тех пор добился впечатляющих успехов.

Еще на первой пресс-конференции в роли менеджера "Суонси" Карлуш Карвальял попросил оставить в стороне разговоры о "чуде". Валлийская команда, по мнению журналистов, нуждалась именно в этом, оказавшись на дне турнирной таблицы без предпосылок к выздоровлению.



Карвальял же настаивал: путь к спасению команды лежит через работу.



Тем не менее, если португалец доведет начатое до конца и оставит "лебедей" в Премьер-Лиге, термин "чудо" будет звучать вполне уместно. Результаты команды под руководством Карлуша пока указывают на волшебное преображение. В 20 матчах до назначения Карвальяла "лебеди" набрали 13 очков. В семи играх под его руководством они взяли 14. "Лебеди" покинули зону вылета, а в процессе одержали домашние победы над "Ливерпулем" и "Арсеналом".



Говоря о причинах такого преображения в студии Sky Sports, Джейми Каррагер просит убрать на второй план медийную личность самого португальца. Карвальял очаровал журналистов и болельщиков своими публичными выступлениями. В предматчевых и послематчевых интервью он говорит с редким энтузиазмом, а главное — всегда находит свежие аналогии, чтобы украсить свои комментарии о встрече. Океан, "Формула-1", кулинария, — Карвальял ссылается на все, делая свои появления у микрофона ожидаемыми. И даже более того — в один из дней наставник "Суонси" угощал местных журналистов тортом.



Каррагер также в восторге, но, по его мнению, причина стартовых успехов — в тактических решениях Карвальяла. На протяжении большей части сезона "Суонси" выглядел очень несбалансированной в игре командой, что заставляло их прежнего тренера Пола Клемента негласно соглашаться на ничейный результат еще до встречи. "Суонси" много (и часто безуспешно) оборонялся там, где стоило быть решительнее. Когда команда эту решительность включала, рассыпалась ее оборона. Было очевидно, что Клементу остро не хватает качественных кадров — и именно потому Карвальяла также считали обреченным на вылет.



Португалец же нашел выход — по крайней мере, пока что. Команда стала играть с пятью защитниками. Если быть точнее, она стала очень умело перестраиваться по ходу встречи — от игры с пятью защитниками при оборонительных действиях, к игре с тремя защитниками и двумя вингбеками при атаках. Действия опорных хавов стали более дисциплинированными, и баланс родился именно в таких простых решениях. Каррагер указывает на тактику, но очевидно, что реализация этого плана стала возможной только благодаря работе игроков на тренировочном поле и их самоотдаче по ходу матчей.



И потому нужно снова возвращаться к очаровательной личности главного тренера. Назначение Карлуша Карвальяла вызвало немало удивления, учитывая, что случилось всего через несколько дней после его увольнения из "Шеффилд Уэнсдей". Португалец лишился работы на уровне Чемпионшипа, но получил новую — на уровне Премьер-Лиги. Она также стала для него 19-й в карьере, и вряд ли кто-то всерьез собирался изучать предыдущий послужной список 52-летнего специалиста в силу его величины и невзрачности. Все сошлись на "неоднозначном решении".







Главное, что этот опыт еще несколько лет назад изучил председатель правления "Суонси" Хью Дженкинс. Умение подбирать менеджеров всегда было главным достоинством Хью, и он обратил внимание на то, что в большинстве случаев Карвальял быстро влиял на результаты команды, вне зависимости от страны и обстоятельств. Это именно то, в чем нуждался "Суонси". Более того, Карвальял проявил себя в Англии и понимаю местную игру. Да, он был уволен из "Уэнсдей", но его работа на стадионе "Хиллсборо" была успешной. Первые два года Карвальял выводил "сов" в плей-офф Чемпионшипа и установил довольно высокую планку, за что сам и поплатился. Третий год в развитии одной команды — почти всегда сложнейший (Жозе Моуриньо, соотечественник Карвальяла, подтвердит), и Карлушу также не помогла кадровая ситуация и большое число потерь. Не помог и прогресс соседей из "Шеффилд Юнайтед" — они только вернулись в Чемпионшип, но сходу рванули на первые позиции. Все это создавало общую атмосферу, и решение попрощаться с португальцем было понято и принято всеми сторонами.



Тактические решения — это всегда верхушка айсберга. Разумеется, большинство тренеров на таком уровне приблизительно понимают, какие именно тактические решения могут повлиять на результаты. Гораздо более важная задача — это перезарядить кризисный коллектив эмоционально и пробудить в футболистах энтузиазм в работе. Потому публичный образ Карвальяла, отодвигаемый Каррагером на второй плане, на самом деле, и определяет этот ренессанс. Карлуш зарядил команду своей энергетикой — они приняли его идеи и стал работать для тренера, потому что он в корне изменил их менталитет на данном этапе. Сам он напоминает о том, что в характере всех португальских тренеров — желание выстраивать эмоциональную связь с игроками, болельщиками и прессой. И подтверждение эффективности этого метода можно найти в примерах самых разных специалистов, будь то Марку Силва, либо Жозе Моуриньо, вместе с которым Карвальял получал тренерскую лицензию.



Карлуш называет себя футбольным "романтиком", и сейчас "Суонси" и Премьер-Лига вместе переживают этап романтических отношений с этим тренером. При этом, нельзя забывать о том, что задача Карвальяла пока далека от решения, не говоря уже и более глобальных проблемах клуба. Всего пару недель назад Пол Клемент в интервью The Times отмечал, что старт португальца в клубе очень напоминает его собственный опыт — это был быстрый эффект на команду, которую многие списывали со счетов. У Клемента он со временем ушел вместе с энтузиазмом, который не поддерживал уже сам клуб своей провальной работой на рынке. В глазах прессы Карвальял совершит "чудо", если оставит "Суонси" в элите, но на длинной дистанции ему понадобится больше инструментов, чем тренерский талант и романтическое отношение к делу. На "Либерти Стэдиум" по-прежнему умеют находит подходящих тренеров, но клубу также нужно вспомнить о том, что тренеры также нуждаются их поддержке в дальнейшем.



