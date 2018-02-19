Иньеста: "Луис Энрике достойно бы заменил Конте"

Луис Энрике Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста уверен, что бывший тренер каталонцев Луис Энрике стал бы достойной заменой Антонио Конте в "Челси".

Только накануне агент Конте предупредил, что следующий сезон его клиент проведет на "Стэмфорд Бридж". Падких на слухи репортеров это не останавливает: пресса продолжает сообщать, то в конце сезона итальянца заменит 47-летний Энрике.

Иньеста, работавший под руководством Луиса на протяжении трех сезонов и выигравший с ним требл, уверен, что его соотечественник достойно бы заменил Конте и добился бы успехов с "Челси".

"Он великолепный тренер и доказал это своей работой с нами. Я уверен, что он может принести трофей любому клубу мира, включая "Челси".

"Когда вспоминаешь, чего добился Луис Энрике с "Барселоной", то понимаешь, что он может добиться аналогичных достижений в Лондоне. Премьер-Лига – серьезный турнир, но, думаю, он способен тренировать любой английский клуб", - цитирует Иньесту AS.



Метки Барселона, Иньеста, Челси, Энрике

Автор foxmcfc   

Дата 19.02.2018 00:05

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Последние комментарии:




  1. chelsea-soul 19.02.2018 02:37 # chelsea-soul
    Хитрожопый Иньеста, включил, сука, цыганско-бабский вариант Маура. До матча расшатать психику тренера Челси. Итальянцы впечатлительные, думает испанская обезьяна, наверное поможет.
    Антонио, как видишь - Барселона тебя боится, на войне все средства хороши.
    Думай, Антон и действуй...
    Казахстан с тобой!

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  2. dictator 19.02.2018 01:19 # dictator
    mind games начался... ах ты сука Иньеста... мог этот интервью 10 дней назад дать

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  3. gerrard08 19.02.2018 00:28 # gerrard08
    Ой блет эти каталонские длинные языкт уже ниибаца как заебывают

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  4. gunars 19.02.2018 00:19 # gunars
    все, абсолютно все *** на гпенсов)))
    даже физрук энрике

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