Иньеста: "Луис Энрике достойно бы заменил Конте"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста уверен, что бывший тренер каталонцев Луис Энрике стал бы достойной заменой Антонио Конте в "Челси".

Только накануне агент Конте предупредил, что следующий сезон его клиент проведет на "Стэмфорд Бридж". Падких на слухи репортеров это не останавливает: пресса продолжает сообщать, то в конце сезона итальянца заменит 47-летний Энрике.



Иньеста, работавший под руководством Луиса на протяжении трех сезонов и выигравший с ним требл, уверен, что его соотечественник достойно бы заменил Конте и добился бы успехов с "Челси".



"Он великолепный тренер и доказал это своей работой с нами. Я уверен, что он может принести трофей любому клубу мира, включая "Челси".



"Когда вспоминаешь, чего добился Луис Энрике с "Барселоной", то понимаешь, что он может добиться аналогичных достижений в Лондоне. Премьер-Лига – серьезный турнир, но, думаю, он способен тренировать любой английский клуб", - цитирует Иньесту AS.