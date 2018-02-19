Иньеста: "Луис Энрике достойно бы заменил Конте"
Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста уверен, что бывший тренер каталонцев Луис Энрике стал бы достойной заменой Антонио Конте в "Челси".
Только накануне агент Конте предупредил, что следующий сезон его клиент проведет на "Стэмфорд Бридж". Падких на слухи репортеров это не останавливает: пресса продолжает сообщать, то в конце сезона итальянца заменит 47-летний Энрике.
Иньеста, работавший под руководством Луиса на протяжении трех сезонов и выигравший с ним требл, уверен, что его соотечественник достойно бы заменил Конте и добился бы успехов с "Челси".
"Он великолепный тренер и доказал это своей работой с нами. Я уверен, что он может принести трофей любому клубу мира, включая "Челси".
"Когда вспоминаешь, чего добился Луис Энрике с "Барселоной", то понимаешь, что он может добиться аналогичных достижений в Лондоне. Премьер-Лига – серьезный турнир, но, думаю, он способен тренировать любой английский клуб", - цитирует Иньесту AS.
19.02.2018 00:05
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Хитрожопый Иньеста, включил, сука, цыганско-бабский вариант Маура. До матча расшатать психику тренера Челси. Итальянцы впечатлительные, думает испанская обезьяна, наверное поможет.
Антонио, как видишь - Барселона тебя боится, на войне все средства хороши.
Думай, Антон и действуй...
Казахстан с тобой!
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mind games начался... ах ты сука Иньеста... мог этот интервью 10 дней назад дать
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Ой блет эти каталонские длинные языкт уже ниибаца как заебывают
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все, абсолютно все *** на гпенсов)))
даже физрук энрике
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