Эвребе признал, что совершил "ошибки" в знаменитом матче "Челси" — "Барселона"
Рефери знаменитого матча Лиги Чемпионов между "Челси" и "Барселоной" в 2009 году Том Хеннинг Эвребе признал, что совершил ряд ошибок в той игре.
Сыграв на "Ноу Камп" без голов, "Челси" и "Барселона" должны были определить судьбу путевки в финал турнира в ответной встрече на "Стэмфорд Бридж".
Та встреча завершилась со счетом 1:1, прежде всего запомнившись скандальным судейством Эвребе. Норвежский арбитр четырежды отказался назначить пенальти в ворота "Барселоны".
Особенно вопиющим был эпизод на 23-й минуте, когда Дани Алвес нарушил правила на Флоране Малуда внутри штрафной площадки, однако Эвребе назначил только стандартное положение вместо 11-метрового.
По прошествии девяти лет Эвребе все-таки признал, что то был не его лучший день, и некоторые свои решения он считает ошибочными.
"Действительно, это был не мой лучший день. Однако иногда рефери тоже может ошибаться.... Как иногда ошибаются игрок или тренер. Иногда ты не на том уровне, как следует. Я не могу гордиться своей работой на том матче".
"Да, там были ситуации с игрой рукой. Я принимал решения прямо на поле, и полагаю, вам не интересно знать, что я думаю о своих решениях, когда они уже приняты, хотя у людей в тот момент было другое мнение насчет этих решений. Эти дискуссии будут длиться вечно".
"Я несу ответственность за решения, которые были приняты, и мы можем спорить насчет их. Если бы я поступил иначе, возможно, "Челси" вышел бы в финал".
"Мы никогда не узнаем этого. Я принял решения, и они не были лучшими. Однако сложно сказать, вылетела бы "Барселона" или нет при другом судействе", — цитирует Эвребе Evening Standard.
18.02.2018 22:00
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Последние комментарии:
Шпидор ты ебанный счёт должен быть 4-1 гандон !! Знал бы ты вес мир как тебя хуесосил. Повесился бы пидор !! Барса выиграла лч
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Сука, если б не Эвребе, Юнайтед бы чпокнул в финале Членсе
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Всё по делу сделал Эвребе, посвятил в терпилы челсидорцев, и пошла маза - все стали сать на синюю помойку...такая вот карма на века.
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"Я несу ответственность за решения, которые были приняты, и мы можем спорить насчет их. Если бы я поступил иначе, возможно, "Челси" вышел бы в финал".
Источник: http://fapl.ru/posts/60661/
Суки!!! Вышли бы да еще и манкам ответили бы за предыдущий!
Признал бы как мужик что его купили. Черт сука. Как у меня полыхает когда напоминают за этот матч. Тогда равных Челси не было! Потерянная победа в полуфинале при идеально слаженной игре!
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Эвребе это легенда! Именно он положил начало псиканью на челси! Именно после него все начали ссать на пенсов!!!
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Камингаут - done ✅, пи@ар детектед ✅
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Посмотрел обзор - Челси полностью переиграл Барселону- столько моментов. Однос 100% пенальти на Пике когда сыграл рукой. 2 пенальти на Дрогба при воле Абидаля. На Малуда да там спорно - внутри или до линии.Барсу всегда тащили и с Арсеналом засудили - удалили Ван Перси ни за что.И другие спорные решения. В общем Англию не подпускали.
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Кому нужно его извенения.. и так понятно что засудил великий клуб против циркачей из Католонии
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Та прост не хотели повторения английского финала, пора б уже перестать муслоить эту тему после стольких лет. Корм для обоссышей
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Это когда бабуинов дидье обезьянович матерился в камеру? Получил за все свои предыдущие нырки, Эвребе нормуль пенсам ляжки поломал, до сих пор болят.
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Жалко Челси...это вопиющая несправедливость!!!
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Печально что рефери эбу*ку не набили(
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Ну это был просто fucking disgrace
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УЕФА решает. Ебаные твари во главе с платини. Хуила получил по заслугам. Повтора МЮ Челси не хотели второй год подряд вот и приказали остановить челси
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Как же красиво обоссал челсидоров)))
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Сидеть должен был дольше Брейвика за такое.Ключ выкинуть вообще.
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Все говорят, мол испанцы подкупили Эвребе, но думаю он идейный, ему просто не нравится синяя помойка членче, как и любому нормальному человеку.
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Нормально поднял денег от испашек.
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баласка надо было удалять.
начудил тогда евребей.
в обе стороны поровну при чем.
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Х.. продажный. Совесть заговорила?? Да не... Чует карма у двери уже стоит, да не одна.
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