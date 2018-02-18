Эвребе признал, что совершил "ошибки" в знаменитом матче "Челси" — "Барселона"

Том Хеннинг Эвребе и Михаэль Баллак Рефери знаменитого матча Лиги Чемпионов между "Челси" и "Барселоной" в 2009 году Том Хеннинг Эвребе признал, что совершил ряд ошибок в той игре.

Сыграв на "Ноу Камп" без голов, "Челси" и "Барселона" должны были определить судьбу путевки в финал турнира в ответной встрече на "Стэмфорд Бридж".

Та встреча завершилась со счетом 1:1, прежде всего запомнившись скандальным судейством Эвребе. Норвежский арбитр четырежды отказался назначить пенальти в ворота "Барселоны".

Особенно вопиющим был эпизод на 23-й минуте, когда Дани Алвес нарушил правила на Флоране Малуда внутри штрафной площадки, однако Эвребе назначил только стандартное положение вместо 11-метрового.

По прошествии девяти лет Эвребе все-таки признал, что то был не его лучший день, и некоторые свои решения он считает ошибочными.

"Действительно, это был не мой лучший день. Однако иногда рефери тоже может ошибаться.... Как иногда ошибаются игрок или тренер. Иногда ты не на том уровне, как следует. Я не могу гордиться своей работой на том матче".

"Да, там были ситуации с игрой рукой. Я принимал решения прямо на поле, и полагаю, вам не интересно знать, что я думаю о своих решениях, когда они уже приняты, хотя у людей в тот момент было другое мнение насчет этих решений. Эти дискуссии будут длиться вечно".

"Я несу ответственность за решения, которые были приняты, и мы можем спорить насчет их. Если бы я поступил иначе, возможно, "Челси" вышел бы в финал".

"Мы никогда не узнаем этого. Я принял решения, и они не были лучшими. Однако сложно сказать, вылетела бы "Барселона" или нет при другом судействе", — цитирует Эвребе Evening Standard.



Метки Барселона, видео, Лига Чемпионов, рефери, Челси, Эвребе

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 7024

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Последние комментарии:




  1. chelsea1983 19.02.2018 07:42 # chelsea1983
    Шпидор ты ебанный счёт должен быть 4-1 гандон !! Знал бы ты вес мир как тебя хуесосил. Повесился бы пидор !! Барса выиграла лч

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  2. heyoung 19.02.2018 07:00 # heyoung
    Сука, если б не Эвребе, Юнайтед бы чпокнул в финале Членсе

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  3. mcfc-fantactic 19.02.2018 06:49 # mcfc-fantactic
    Всё по делу сделал Эвребе, посвятил в терпилы челсидорцев, и пошла маза - все стали сать на синюю помойку...такая вот карма на века.

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  4. gringo1990 19.02.2018 06:37 # gringo1990
    "Я несу ответственность за решения, которые были приняты, и мы можем спорить насчет их. Если бы я поступил иначе, возможно, "Челси" вышел бы в финал".

    Источник: http://fapl.ru/posts/60661/

    Суки!!! Вышли бы да еще и манкам ответили бы за предыдущий!
    Признал бы как мужик что его купили. Черт сука. Как у меня полыхает когда напоминают за этот матч. Тогда равных Челси не было! Потерянная победа в полуфинале при идеально слаженной игре!

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  5. kara-balapan 19.02.2018 06:12 # kara-balapan
    Эвребе это легенда! Именно он положил начало псиканью на челси! Именно после него все начали ссать на пенсов!!!

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  6. aavbb 19.02.2018 05:55 # aavbb
    Камингаут - done &#9989;, пи@ар детектед &#9989;

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  7. ayanchik 19.02.2018 05:16 # ayanchik
    Посмотрел обзор - Челси полностью переиграл Барселону- столько моментов. Однос 100% пенальти на Пике когда сыграл рукой. 2 пенальти на Дрогба при воле Абидаля. На Малуда да там спорно - внутри или до линии.Барсу всегда тащили и с Арсеналом засудили - удалили Ван Перси ни за что.И другие спорные решения. В общем Англию не подпускали.

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  8. olegxit 19.02.2018 03:00 # olegxit
    Кому нужно его извенения.. и так понятно что засудил великий клуб против циркачей из Католонии

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  9. m-ballack 19.02.2018 00:40 # m-ballack
    Та прост не хотели повторения английского финала, пора б уже перестать муслоить эту тему после стольких лет. Корм для обоссышей

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  10. kukuruzzo 19.02.2018 00:29 # kukuruzzo
    Это когда бабуинов дидье обезьянович матерился в камеру? Получил за все свои предыдущие нырки, Эвребе нормуль пенсам ляжки поломал, до сих пор болят.

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  11. liverpool1892est 19.02.2018 00:14 # liverpool1892est
    Жалко Челси...это вопиющая несправедливость!!!

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  12. chaushesku 19.02.2018 00:06 # chaushesku
    Печально что рефери эбу*ку не набили(

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  13. skydreams 18.02.2018 23:49 # skydreams
    Ну это был просто fucking disgrace

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  14. cruise877 18.02.2018 23:43 # cruise877
    УЕФА решает. Ебаные твари во главе с платини. Хуила получил по заслугам. Повтора МЮ Челси не хотели второй год подряд вот и приказали остановить челси

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  15. webb 18.02.2018 23:42 # webb
    Как же красиво обоссал челсидоров)))

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  16. battery 18.02.2018 23:33 # battery
    Сидеть должен был дольше Брейвика за такое.Ключ выкинуть вообще.

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  17. jesus33 18.02.2018 23:29 # jesus33
    Все говорят, мол испанцы подкупили Эвребе, но думаю он идейный, ему просто не нравится синяя помойка членче, как и любому нормальному человеку.

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  18. fc-oil 18.02.2018 23:20 # fc-oil
    Нормально поднял денег от испашек.

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  19. electric 18.02.2018 23:13 # electric
    баласка надо было удалять.
    начудил тогда евребей.
    в обе стороны поровну при чем.

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  20. nikas 18.02.2018 23:04 # nikas
    Х.. продажный. Совесть заговорила?? Да не... Чует карма у двери уже стоит, да не одна.

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