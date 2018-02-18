Эвребе признал, что совершил "ошибки" в знаменитом матче "Челси" — "Барселона"

Рефери знаменитого матча Лиги Чемпионов между "Челси" и "Барселоной" в 2009 году Том Хеннинг Эвребе признал, что совершил ряд ошибок в той игре.

Сыграв на "Ноу Камп" без голов, "Челси" и "Барселона" должны были определить судьбу путевки в финал турнира в ответной встрече на "Стэмфорд Бридж".



Та встреча завершилась со счетом 1:1, прежде всего запомнившись скандальным судейством Эвребе. Норвежский арбитр четырежды отказался назначить пенальти в ворота "Барселоны".



Особенно вопиющим был эпизод на 23-й минуте, когда Дани Алвес нарушил правила на Флоране Малуда внутри штрафной площадки, однако Эвребе назначил только стандартное положение вместо 11-метрового.



По прошествии девяти лет Эвребе все-таки признал, что то был не его лучший день, и некоторые свои решения он считает ошибочными.



"Действительно, это был не мой лучший день. Однако иногда рефери тоже может ошибаться.... Как иногда ошибаются игрок или тренер. Иногда ты не на том уровне, как следует. Я не могу гордиться своей работой на том матче".



"Да, там были ситуации с игрой рукой. Я принимал решения прямо на поле, и полагаю, вам не интересно знать, что я думаю о своих решениях, когда они уже приняты, хотя у людей в тот момент было другое мнение насчет этих решений. Эти дискуссии будут длиться вечно".



"Я несу ответственность за решения, которые были приняты, и мы можем спорить насчет их. Если бы я поступил иначе, возможно, "Челси" вышел бы в финал".



"Мы никогда не узнаем этого. Я принял решения, и они не были лучшими. Однако сложно сказать, вылетела бы "Барселона" или нет при другом судействе", — цитирует Эвребе Evening Standard.



